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драгоценным металлам

Горячие новости по драгоценным металлам
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  #<1 ... 1731173217331734
Повідомлення Додано: Пон 23 кві, 2018 11:21

Трежеря и бакс - это, фактически, один продукт, так как трежеря номинированы в баксе. Разница только в тех 2.9% годовых.

Неверно. Доллар - это безотзывный бессрочный вексель союза частных американских банков с нулевой доходностью, представляющий из себя банковский пассив, выпущенный под активы (на 90% - трежерес и ипотечные облигации). Трежерес - срочные обязательства Казначейства США, срок обращения которых - от 13-ти недель (билс), до 10-ти лет с различной доходностью (чем дольше срок обращения, тем выше доходность)
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Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 11:21

Re: Горячие новости по драгоценным металлам

Мировой карточный домик: госдолг США и рынки.

Кстати, технические аналитики Citi выпустили записку, где утверждают, что важный уровень доходности по 10-летним трежерис находится не на отметке 3%, а на уровне 3,05%, и его пробой может привести к резкому ускорению распродаж на долговом рынке США.

В этом и есть основная угроза. Учитывая тот факт, что ситуация на рынках в целом неблагоприятная и при этом нет спроса на долларовые активы, мы, по сути, видим, как рушится этот долговой карточный домик. Всегда, когда на фондовых рынках начинались распродажи, инвесторы уходили в трежерис как в безопасный актив. Но сейчас этого нет, все изменилось, и это отмечают практически все эксперты и банкиры.

http://www.vestifinance.ru/articles/100758
Чукча2
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Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 13:02

Кстати, технические аналитики Citi выпустили записку, где утверждают, что важный уровень доходности по 10-летним трежерис находится не на отметке 3%, а на уровне 3,05%, и его пробой может привести к резкому ускорению распродаж на долговом рынке США.

Немного алармистское предположение
На момент доходность почти достигла этого уровня
США 10-летние 3,018
Однако опережающий индикатор биржи упал всего на 1/6 %
S&P 500 (F) 2.630,75 -4,50 -0,17%
https://ru.investing.com/indices/us-spx-500-futures
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