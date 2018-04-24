Трежеря и бакс - это, фактически, один продукт, так как трежеря номинированы в баксе. Разница только в тех 2.9% годовых.
Неверно. Доллар - это безотзывный бессрочный вексель союза частных американских банков с нулевой доходностью, представляющий из себя банковский пассив, выпущенный под активы (на 90% - трежерес и ипотечные облигации). Трежерес - срочные обязательства Казначейства США, срок обращения которых - от 13-ти недель (билс), до 10-ти лет с различной доходностью (чем дольше срок обращения, тем выше доходность)
Кстати, технические аналитики Citi выпустили записку, где утверждают, что важный уровень доходности по 10-летним трежерис находится не на отметке 3%, а на уровне 3,05%, и его пробой может привести к резкому ускорению распродаж на долговом рынке США.
В этом и есть основная угроза. Учитывая тот факт, что ситуация на рынках в целом неблагоприятная и при этом нет спроса на долларовые активы, мы, по сути, видим, как рушится этот долговой карточный домик. Всегда, когда на фондовых рынках начинались распродажи, инвесторы уходили в трежерис как в безопасный актив. Но сейчас этого нет, все изменилось, и это отмечают практически все эксперты и банкиры.
Кстати, технические аналитики Citi выпустили записку, где утверждают, что важный уровень доходности по 10-летним трежерис находится не на отметке 3%, а на уровне 3,05%, и его пробой может привести к резкому ускорению распродаж на долговом рынке США.