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драгоценным металлам Горячие новости по драгоценным металлам + Додати

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на тему Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.

Ціна золота - Купівля / Продаж

#<1 ... 1731173217331734 Додано: Пон 23 кві, 2018 11:21 Трежеря и бакс - это, фактически, один продукт, так как трежеря номинированы в баксе. Разница только в тех 2.9% годовых.

Неверно. Доллар - это безотзывный бессрочный вексель союза частных американских банков с нулевой доходностью, представляющий из себя банковский пассив, выпущенный под активы (на 90% - трежерес и ипотечные облигации). Трежерес - срочные обязательства Казначейства США, срок обращения которых - от 13-ти недель (билс), до 10-ти лет с различной доходностью (чем дольше срок обращения, тем выше доходность) Неверно. Доллар - это безотзывный бессрочный вексель союза частных американских банков с нулевой доходностью, представляющий из себя банковский пассив, выпущенный под активы (на 90% - трежерес и ипотечные облигации). Трежерес - срочные обязательства Казначейства США, срок обращения которых - от 13-ти недель (билс), до 10-ти лет с различной доходностью (чем дольше срок обращения, тем выше доходность) Волгарь Повідомлень: 4817 З нами з: 12.10.12 Подякував: 14 раз. Подякували: 486 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 25 кві, 2018 11:21 Re: Горячие новости по драгоценным металлам



Кстати, технические аналитики Citi выпустили записку, где утверждают, что важный уровень доходности по 10-летним трежерис находится не на отметке 3%, а на уровне 3,05%, и его пробой может привести к резкому ускорению распродаж на долговом рынке США.



В этом и есть основная угроза. Учитывая тот факт, что ситуация на рынках в целом неблагоприятная и при этом нет спроса на долларовые активы, мы, по сути, видим, как рушится этот долговой карточный домик. Всегда, когда на фондовых рынках начинались распродажи, инвесторы уходили в трежерис как в безопасный актив. Но сейчас этого нет, все изменилось, и это отмечают практически все эксперты и банкиры.



http://www.vestifinance.ru/articles/100758 Мировой карточный домик: госдолг США и рынки.Кстати, технические аналитики Citi выпустили записку, где утверждают, что важный уровень доходности по 10-летним трежерис находится не на отметке 3%, а на уровне 3,05%, и его пробой может привести к резкому ускорению распродаж на долговом рынке США.В этом и есть основная угроза. Учитывая тот факт, что ситуация на рынках в целом неблагоприятная и при этом нет спроса на долларовые активы, мы, по сути, видим, как рушится этот долговой карточный домик. Всегда, когда на фондовых рынках начинались распродажи, инвесторы уходили в трежерис как в безопасный актив. Но сейчас этого нет, все изменилось, и это отмечают практически все эксперты и банкиры. Чукча2

Повідомлень: 1338 З нами з: 03.12.13 Подякував: 233 раз. Подякували: 162 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 25 кві, 2018 13:02 Кстати, технические аналитики Citi выпустили записку, где утверждают, что важный уровень доходности по 10-летним трежерис находится не на отметке 3%, а на уровне 3,05%, и его пробой может привести к резкому ускорению распродаж на долговом рынке США.

Немного алармистское предположение

На момент доходность почти достигла этого уровня

США 10-летние 3,018

Однако опережающий индикатор биржи упал всего на 1/6 %

S&P 500 (F) 2.630,75 -4,50 -0,17%

https://ru.investing.com/indices/us-spx-500-futures Немного алармистское предположениеНа момент доходность почти достигла этого уровняОднако опережающий индикатор биржи упал всего на 1/6 % Волгарь Повідомлень: 4817 З нами з: 12.10.12 Подякував: 14 раз. Подякували: 486 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 01 тра, 2018 16:15 наблюдательный написав: hxbbgaf написав: Так а чего вдруг то деньги текли в трежеря, несмотря даже на низкие прибыли, а теперь стало нужно обещать все большую и большую прибыль? Значит, пошел отток из всех американских активов - что-то чуют.

Так а чего вдруг то деньги текли в трежеря, несмотря даже на низкие прибыли, а теперь стало нужно обещать все большую и большую прибыль? Значит, пошел отток из всех американских активов - что-то чуют.

ВЫ ниже привели цену сырьевых товаров, которые значительно выросли в цене.

И выросли они не благодаря инфляции(такой инфляции просто нет), а благодаря спросу.

hxbbgaf написав: Нефть: +5,79% (+41,44%)

Уголь: +2,10% (+11,38%)

Хлопок: +3,49% (+5,92%)

Пиломатериалы: +13,62% (+38,85%)

Олово: +4,76% (+9,67%)

Медь: +3,00% (+23,79%)

Никель: +10,20% (+59,96%)

Алюминий: +19,89% (+28,73%)

Свинец: +0,20% (+10,00%)

Цинк: +1,17% (+25,41%)

Кобальт: +1,11% (+66,67%) Нефть: +5,79% (+41,44%)Уголь: +2,10% (+11,38%)Хлопок: +3,49% (+5,92%)Пиломатериалы: +13,62% (+38,85%)Олово: +4,76% (+9,67%)Медь: +3,00% (+23,79%)Никель: +10,20% (+59,96%)Алюминий: +19,89% (+28,73%)Свинец: +0,20% (+10,00%)Цинк: +1,17% (+25,41%)Кобальт: +1,11% (+66,67%)



Тут может быть 2 ответа:

1. Зачем спекулянтам вкладывать деньги в трежеря, когда можно заработать на сырье значительно больше?

2. Если сырье так растёт в цене, значит на него есть спрос. А если есть спрос, значит мировая экономика растёт. А если растёт, значит не нужно покупать защитные активы в виде золота и трежерис.

hxbbgaf написав: Не надо о сахаре и говядине, они в каждой стране стоят по-разному. У нас яйца сейчас в 2.5 раза дороже чем год назад и что?

Не надо о сахаре и говядине, они в каждой стране стоят по-разному. У нас яйца сейчас в 2.5 раза дороже чем год назад и что?

По поводу цен на яйца и куриное мясо в Украине, то это к Бахматюку и Косюку. Они яйца отправляют в Эмираты, Ирак, и др. Там покупают дороже. Экспорт увеличился уже в 2 раза. А мясо прут в Европу. Частный бизнес.

Ему не прикажешь кому продавать....

hxbbgaf написав: Кстати, если растет медь, должно расти и серебро, еще одно подтверждение манипуляции.

Кстати, если растет медь, должно расти и серебро, еще одно подтверждение манипуляции.

С какой стати? Абсолютно разное сырьё, которое используют в разных целях.

Эл.провода и кабеля из серебра ведь не делают. А спрос на них сейчас очень большой.

А с нефтью это будут проблемы и Китая, и США, так как США тоже импортируют половину нефти, да и инфляция издержек коснется всех.

Это так. Только американцы и сами добывают много нефти, и тоже зарабатывают на цене. А Китай молча курит в сторонке.... ВЫ ниже привели цену сырьевых товаров, которые значительно выросли в цене.И выросли они не благодаря инфляции(такой инфляции просто нет), а благодаря спросу.Тут может быть 2 ответа:1. Зачем спекулянтам вкладывать деньги в трежеря, когда можно заработать на сырье значительно больше?2. Если сырье так растёт в цене, значит на него есть спрос. А если есть спрос, значит мировая экономика растёт. А если растёт, значит не нужно покупать защитные активы в виде золота и трежерис.По поводу цен на яйца и куриное мясо в Украине, то это к Бахматюку и Косюку. Они яйца отправляют в Эмираты, Ирак, и др. Там покупают дороже. Экспорт увеличился уже в 2 раза. А мясо прут в Европу. Частный бизнес.Ему не прикажешь кому продавать....С какой стати? Абсолютно разное сырьё, которое используют в разных целях.Эл.провода и кабеля из серебра ведь не делают. А спрос на них сейчас очень большой.Это так. Только американцы и сами добывают много нефти, и тоже зарабатывают на цене. А Китай молча курит в сторонке....



Нефть выросла в 1.5 раза за год благодаря спросу? Что это за спрос такой, вроде он почти не изменился за год в миллионах баррелей?

Так, что, вероятно, не только благодаря спросу. И золото и серебро, кстати, тоже используются в промышленности.

А зачем спекулантам тогда вкладывать в доллар, если можно заработать на сырье? Или доллар уже не защитный актив?

Если мясо прут в Европу, значит, оно там подорожало. А мы уже 3.5 года с таким курсом, но поперли только теперь. Кстати, недавно встречал график цен на яйца в США и они там за год значительно подорожали.

Медь и серебро добываются на одних рудниках, так что не совсем разное.

Ну, американцы тоже импортируют половину нефти, так что для страны в целом это больше убыток чем прибыль. Китайцы импортируют где-то 65%, так что не такая большая и разница.

А торговый и бюджетный дефицит последние 2 месяца ставят рекорды. Поэтому спасаются только манипуляциями. Как вчера утром не торговал практически никто - и Китай, и Япония были выходные, все рынки стояли, но золото при этом как-то сбили на 7 баксов на тончайшем рынке. Это не манипуляция?

А резервы SPDR всю прошлую неделю росли - то есть явно идет скупка. Нефть выросла в 1.5 раза за год благодаря спросу? Что это за спрос такой, вроде он почти не изменился за год в миллионах баррелей?Так, что, вероятно, не только благодаря спросу. И золото и серебро, кстати, тоже используются в промышленности.А зачем спекулантам тогда вкладывать в доллар, если можно заработать на сырье? Или доллар уже не защитный актив?Если мясо прут в Европу, значит, оно там подорожало. А мы уже 3.5 года с таким курсом, но поперли только теперь. Кстати, недавно встречал график цен на яйца в США и они там за год значительно подорожали.Медь и серебро добываются на одних рудниках, так что не совсем разное.Ну, американцы тоже импортируют половину нефти, так что для страны в целом это больше убыток чем прибыль. Китайцы импортируют где-то 65%, так что не такая большая и разница.А торговый и бюджетный дефицит последние 2 месяца ставят рекорды. Поэтому спасаются только манипуляциями. Как вчера утром не торговал практически никто - и Китай, и Япония были выходные, все рынки стояли, но золото при этом как-то сбили на 7 баксов на тончайшем рынке. Это не манипуляция?А резервы SPDR всю прошлую неделю росли - то есть явно идет скупка. hxbbgaf Повідомлень: 19722 З нами з: 24.08.09 Подякував: 1130 раз. Подякували: 1851 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 01 тра, 2018 21:02 hxbbgaf И кто же это манипулирует? РОШЕН

ФУФЛО swan forever Повідомлень: 334 З нами з: 27.05.15 Подякував: 91 раз. Подякували: 66 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1731173217331734 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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