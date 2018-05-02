Трежеря и бакс - это, фактически, один продукт, так как трежеря номинированы в баксе. Разница только в тех 2.9% годовых.
Неверно. Доллар - это безотзывный бессрочный вексель союза частных американских банков с нулевой доходностью, представляющий из себя банковский пассив, выпущенный под активы (на 90% - трежерес и ипотечные облигации). Трежерес - срочные обязательства Казначейства США, срок обращения которых - от 13-ти недель (билс), до 10-ти лет с различной доходностью (чем дольше срок обращения, тем выше доходность)
Кстати, технические аналитики Citi выпустили записку, где утверждают, что важный уровень доходности по 10-летним трежерис находится не на отметке 3%, а на уровне 3,05%, и его пробой может привести к резкому ускорению распродаж на долговом рынке США.
В этом и есть основная угроза. Учитывая тот факт, что ситуация на рынках в целом неблагоприятная и при этом нет спроса на долларовые активы, мы, по сути, видим, как рушится этот долговой карточный домик. Всегда, когда на фондовых рынках начинались распродажи, инвесторы уходили в трежерис как в безопасный актив. Но сейчас этого нет, все изменилось, и это отмечают практически все эксперты и банкиры.
Кстати, технические аналитики Citi выпустили записку, где утверждают, что важный уровень доходности по 10-летним трежерис находится не на отметке 3%, а на уровне 3,05%, и его пробой может привести к резкому ускорению распродаж на долговом рынке США.
hxbbgaf написав:Так а чего вдруг то деньги текли в трежеря, несмотря даже на низкие прибыли, а теперь стало нужно обещать все большую и большую прибыль? Значит, пошел отток из всех американских активов - что-то чуют.
ВЫ ниже привели цену сырьевых товаров, которые значительно выросли в цене. И выросли они не благодаря инфляции(такой инфляции просто нет), а благодаря спросу.
Тут может быть 2 ответа: 1. Зачем спекулянтам вкладывать деньги в трежеря, когда можно заработать на сырье значительно больше? 2. Если сырье так растёт в цене, значит на него есть спрос. А если есть спрос, значит мировая экономика растёт. А если растёт, значит не нужно покупать защитные активы в виде золота и трежерис.
hxbbgaf написав:Не надо о сахаре и говядине, они в каждой стране стоят по-разному. У нас яйца сейчас в 2.5 раза дороже чем год назад и что?
По поводу цен на яйца и куриное мясо в Украине, то это к Бахматюку и Косюку. Они яйца отправляют в Эмираты, Ирак, и др. Там покупают дороже. Экспорт увеличился уже в 2 раза. А мясо прут в Европу. Частный бизнес. Ему не прикажешь кому продавать....
hxbbgaf написав:Кстати, если растет медь, должно расти и серебро, еще одно подтверждение манипуляции.
С какой стати? Абсолютно разное сырьё, которое используют в разных целях. Эл.провода и кабеля из серебра ведь не делают. А спрос на них сейчас очень большой.
А с нефтью это будут проблемы и Китая, и США, так как США тоже импортируют половину нефти, да и инфляция издержек коснется всех.
Это так. Только американцы и сами добывают много нефти, и тоже зарабатывают на цене. А Китай молча курит в сторонке....
Нефть выросла в 1.5 раза за год благодаря спросу? Что это за спрос такой, вроде он почти не изменился за год в миллионах баррелей? Так, что, вероятно, не только благодаря спросу. И золото и серебро, кстати, тоже используются в промышленности. А зачем спекулантам тогда вкладывать в доллар, если можно заработать на сырье? Или доллар уже не защитный актив? Если мясо прут в Европу, значит, оно там подорожало. А мы уже 3.5 года с таким курсом, но поперли только теперь. Кстати, недавно встречал график цен на яйца в США и они там за год значительно подорожали. Медь и серебро добываются на одних рудниках, так что не совсем разное. Ну, американцы тоже импортируют половину нефти, так что для страны в целом это больше убыток чем прибыль. Китайцы импортируют где-то 65%, так что не такая большая и разница. А торговый и бюджетный дефицит последние 2 месяца ставят рекорды. Поэтому спасаются только манипуляциями. Как вчера утром не торговал практически никто - и Китай, и Япония были выходные, все рынки стояли, но золото при этом как-то сбили на 7 баксов на тончайшем рынке. Это не манипуляция? А резервы SPDR всю прошлую неделю росли - то есть явно идет скупка.
swan forever написав:hxbbgaf И кто же это манипулирует?
Как кто, 5 банков, которые устанавливают цену на золото плюс несколько американских под контролем ФРС негласно. https://economictimes.indiatimes.com/ma ... 437014.cms Они размещают голые шорты и это срабатывает, пока нет требования физической поставки. Тем более когда в Китае 3 выходных.
swan forever написав:hxbbgaf С Ваших слов выходит, шо эти пять банкофф и цену на нефть сманипулировали, верно?
О нефти я такого не слышал, чтоб 5 банков устанавливали цену. Там ОПЕК зубы показывает. Хотя и там манипулировали, там свои методы - подговорить саудитов, например, цена уже полетела вверх, на очереди драг. металлы.
Ну, американцы тоже импортируют половину нефти, так что для страны в целом это больше убыток чем прибыль.
Petroleum Supply (Thousand Barrels per Day)Current Week 4/27/18 Domestic Production5 .................... 10,619 Imports ........................................... 8,549 Exports ........................................... 2,148 Net Imports (Including SPR) .......... 6,401 Crude Oil Input to Refineries ......... 16,561 http://ir.eia.gov/wpsr/overview.pdf Чистый импорт составляет 40% от нефти , поступившей на переработку.
А торговый и бюджетный дефицит последние 2 месяца ставят рекорды. Поэтому спасаются только манипуляциями. Как вчера утром не торговал практически никто - и Китай, и Япония были выходные, все рынки стояли, но золото при этом как-то сбили на 7 баксов на тончайшем рынке. Это не манипуляция?
Нет - доллар подрос до 1,2 к Евро, все товары упали в долларах в цене.
Волгарь написав:Нет - доллар подрос до 1,2 к Евро, все товары упали в долларах в цене.
Но это было не в понедельник утром, когда все крупные рынки были закрыты.
Ну, 40% нефти американцы импортируют и что, все равно немало. Лет 10 назад было и под 60, это сейчас они расконсервировали все запасы и начали добычу на забытых месторождениях. Тоже явно неспроста - идет подготовка к гиперку, чтобы в нужный момент на время острой фазы по-максимуму обеспечить себя нефтью.