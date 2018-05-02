Додано: Вів 01 тра, 2018 16:15

наблюдательный написав: hxbbgaf написав: Так а чего вдруг то деньги текли в трежеря, несмотря даже на низкие прибыли, а теперь стало нужно обещать все большую и большую прибыль? Значит, пошел отток из всех американских активов - что-то чуют.

Так а чего вдруг то деньги текли в трежеря, несмотря даже на низкие прибыли, а теперь стало нужно обещать все большую и большую прибыль? Значит, пошел отток из всех американских активов - что-то чуют.

ВЫ ниже привели цену сырьевых товаров, которые значительно выросли в цене.

И выросли они не благодаря инфляции(такой инфляции просто нет), а благодаря спросу.

hxbbgaf написав: Нефть: +5,79% (+41,44%)

Уголь: +2,10% (+11,38%)

Хлопок: +3,49% (+5,92%)

Пиломатериалы: +13,62% (+38,85%)

Олово: +4,76% (+9,67%)

Медь: +3,00% (+23,79%)

Никель: +10,20% (+59,96%)

Алюминий: +19,89% (+28,73%)

Свинец: +0,20% (+10,00%)

Цинк: +1,17% (+25,41%)

Кобальт: +1,11% (+66,67%) Нефть: +5,79% (+41,44%)Уголь: +2,10% (+11,38%)Хлопок: +3,49% (+5,92%)Пиломатериалы: +13,62% (+38,85%)Олово: +4,76% (+9,67%)Медь: +3,00% (+23,79%)Никель: +10,20% (+59,96%)Алюминий: +19,89% (+28,73%)Свинец: +0,20% (+10,00%)Цинк: +1,17% (+25,41%)Кобальт: +1,11% (+66,67%)



Тут может быть 2 ответа:

1. Зачем спекулянтам вкладывать деньги в трежеря, когда можно заработать на сырье значительно больше?

2. Если сырье так растёт в цене, значит на него есть спрос. А если есть спрос, значит мировая экономика растёт. А если растёт, значит не нужно покупать защитные активы в виде золота и трежерис.

hxbbgaf написав: Не надо о сахаре и говядине, они в каждой стране стоят по-разному. У нас яйца сейчас в 2.5 раза дороже чем год назад и что?

Не надо о сахаре и говядине, они в каждой стране стоят по-разному. У нас яйца сейчас в 2.5 раза дороже чем год назад и что?

По поводу цен на яйца и куриное мясо в Украине, то это к Бахматюку и Косюку. Они яйца отправляют в Эмираты, Ирак, и др. Там покупают дороже. Экспорт увеличился уже в 2 раза. А мясо прут в Европу. Частный бизнес.

Ему не прикажешь кому продавать....

hxbbgaf написав: Кстати, если растет медь, должно расти и серебро, еще одно подтверждение манипуляции.

Кстати, если растет медь, должно расти и серебро, еще одно подтверждение манипуляции.

С какой стати? Абсолютно разное сырьё, которое используют в разных целях.

Эл.провода и кабеля из серебра ведь не делают. А спрос на них сейчас очень большой.

А с нефтью это будут проблемы и Китая, и США, так как США тоже импортируют половину нефти, да и инфляция издержек коснется всех.

Это так. Только американцы и сами добывают много нефти, и тоже зарабатывают на цене. А Китай молча курит в сторонке.... ВЫ ниже привели цену сырьевых товаров, которые значительно выросли в цене.И выросли они не благодаря инфляции(такой инфляции просто нет), а благодаря спросу.Тут может быть 2 ответа:1. Зачем спекулянтам вкладывать деньги в трежеря, когда можно заработать на сырье значительно больше?2. Если сырье так растёт в цене, значит на него есть спрос. А если есть спрос, значит мировая экономика растёт. А если растёт, значит не нужно покупать защитные активы в виде золота и трежерис.По поводу цен на яйца и куриное мясо в Украине, то это к Бахматюку и Косюку. Они яйца отправляют в Эмираты, Ирак, и др. Там покупают дороже. Экспорт увеличился уже в 2 раза. А мясо прут в Европу. Частный бизнес.Ему не прикажешь кому продавать....С какой стати? Абсолютно разное сырьё, которое используют в разных целях.Эл.провода и кабеля из серебра ведь не делают. А спрос на них сейчас очень большой.Это так. Только американцы и сами добывают много нефти, и тоже зарабатывают на цене. А Китай молча курит в сторонке....

Нефть выросла в 1.5 раза за год благодаря спросу? Что это за спрос такой, вроде он почти не изменился за год в миллионах баррелей?Так, что, вероятно, не только благодаря спросу. И золото и серебро, кстати, тоже используются в промышленности.А зачем спекулантам тогда вкладывать в доллар, если можно заработать на сырье? Или доллар уже не защитный актив?Если мясо прут в Европу, значит, оно там подорожало. А мы уже 3.5 года с таким курсом, но поперли только теперь. Кстати, недавно встречал график цен на яйца в США и они там за год значительно подорожали.Медь и серебро добываются на одних рудниках, так что не совсем разное.Ну, американцы тоже импортируют половину нефти, так что для страны в целом это больше убыток чем прибыль. Китайцы импортируют где-то 65%, так что не такая большая и разница.А торговый и бюджетный дефицит последние 2 месяца ставят рекорды. Поэтому спасаются только манипуляциями. Как вчера утром не торговал практически никто - и Китай, и Япония были выходные, все рынки стояли, но золото при этом как-то сбили на 7 баксов на тончайшем рынке. Это не манипуляция?А резервы SPDR всю прошлую неделю росли - то есть явно идет скупка.