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драгоценным металлам

Горячие новости по драгоценным металлам
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
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Повідомлення Додано: Пон 23 кві, 2018 11:21

Трежеря и бакс - это, фактически, один продукт, так как трежеря номинированы в баксе. Разница только в тех 2.9% годовых.

Неверно. Доллар - это безотзывный бессрочный вексель союза частных американских банков с нулевой доходностью, представляющий из себя банковский пассив, выпущенный под активы (на 90% - трежерес и ипотечные облигации). Трежерес - срочные обязательства Казначейства США, срок обращения которых - от 13-ти недель (билс), до 10-ти лет с различной доходностью (чем дольше срок обращения, тем выше доходность)
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 11:21

Re: Горячие новости по драгоценным металлам

Мировой карточный домик: госдолг США и рынки.

Кстати, технические аналитики Citi выпустили записку, где утверждают, что важный уровень доходности по 10-летним трежерис находится не на отметке 3%, а на уровне 3,05%, и его пробой может привести к резкому ускорению распродаж на долговом рынке США.

В этом и есть основная угроза. Учитывая тот факт, что ситуация на рынках в целом неблагоприятная и при этом нет спроса на долларовые активы, мы, по сути, видим, как рушится этот долговой карточный домик. Всегда, когда на фондовых рынках начинались распродажи, инвесторы уходили в трежерис как в безопасный актив. Но сейчас этого нет, все изменилось, и это отмечают практически все эксперты и банкиры.

http://www.vestifinance.ru/articles/100758
Чукча2
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Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 13:02

Кстати, технические аналитики Citi выпустили записку, где утверждают, что важный уровень доходности по 10-летним трежерис находится не на отметке 3%, а на уровне 3,05%, и его пробой может привести к резкому ускорению распродаж на долговом рынке США.

Немного алармистское предположение
На момент доходность почти достигла этого уровня
США 10-летние 3,018
Однако опережающий индикатор биржи упал всего на 1/6 %
S&P 500 (F) 2.630,75 -4,50 -0,17%
https://ru.investing.com/indices/us-spx-500-futures
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 тра, 2018 16:15

  наблюдательный написав:
  hxbbgaf написав:Так а чего вдруг то деньги текли в трежеря, несмотря даже на низкие прибыли, а теперь стало нужно обещать все большую и большую прибыль? Значит, пошел отток из всех американских активов - что-то чуют.

ВЫ ниже привели цену сырьевых товаров, которые значительно выросли в цене.
И выросли они не благодаря инфляции(такой инфляции просто нет), а благодаря спросу.
  hxbbgaf написав:Нефть: +5,79% (+41,44%)
Уголь: +2,10% (+11,38%)
Хлопок: +3,49% (+5,92%)
Пиломатериалы: +13,62% (+38,85%)
Олово: +4,76% (+9,67%)
Медь: +3,00% (+23,79%)
Никель: +10,20% (+59,96%)
Алюминий: +19,89% (+28,73%)
Свинец: +0,20% (+10,00%)
Цинк: +1,17% (+25,41%)
Кобальт: +1,11% (+66,67%)


Тут может быть 2 ответа:
1. Зачем спекулянтам вкладывать деньги в трежеря, когда можно заработать на сырье значительно больше?
2. Если сырье так растёт в цене, значит на него есть спрос. А если есть спрос, значит мировая экономика растёт. А если растёт, значит не нужно покупать защитные активы в виде золота и трежерис.
  hxbbgaf написав:Не надо о сахаре и говядине, они в каждой стране стоят по-разному. У нас яйца сейчас в 2.5 раза дороже чем год назад и что?

По поводу цен на яйца и куриное мясо в Украине, то это к Бахматюку и Косюку. Они яйца отправляют в Эмираты, Ирак, и др. Там покупают дороже. Экспорт увеличился уже в 2 раза. А мясо прут в Европу. Частный бизнес.
Ему не прикажешь кому продавать....
  hxbbgaf написав:Кстати, если растет медь, должно расти и серебро, еще одно подтверждение манипуляции.

С какой стати? Абсолютно разное сырьё, которое используют в разных целях.
Эл.провода и кабеля из серебра ведь не делают. А спрос на них сейчас очень большой.
А с нефтью это будут проблемы и Китая, и США, так как США тоже импортируют половину нефти, да и инфляция издержек коснется всех.

Это так. Только американцы и сами добывают много нефти, и тоже зарабатывают на цене. А Китай молча курит в сторонке....


Нефть выросла в 1.5 раза за год благодаря спросу? Что это за спрос такой, вроде он почти не изменился за год в миллионах баррелей?
Так, что, вероятно, не только благодаря спросу. И золото и серебро, кстати, тоже используются в промышленности.
А зачем спекулантам тогда вкладывать в доллар, если можно заработать на сырье? Или доллар уже не защитный актив?
Если мясо прут в Европу, значит, оно там подорожало. А мы уже 3.5 года с таким курсом, но поперли только теперь. Кстати, недавно встречал график цен на яйца в США и они там за год значительно подорожали.
Медь и серебро добываются на одних рудниках, так что не совсем разное.
Ну, американцы тоже импортируют половину нефти, так что для страны в целом это больше убыток чем прибыль. Китайцы импортируют где-то 65%, так что не такая большая и разница.
А торговый и бюджетный дефицит последние 2 месяца ставят рекорды. Поэтому спасаются только манипуляциями. Как вчера утром не торговал практически никто - и Китай, и Япония были выходные, все рынки стояли, но золото при этом как-то сбили на 7 баксов на тончайшем рынке. Это не манипуляция?
А резервы SPDR всю прошлую неделю росли - то есть явно идет скупка.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 тра, 2018 21:02

hxbbgaf И кто же это манипулирует?
РОШЕН
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Повідомлення Додано: Сер 02 тра, 2018 10:06

  swan forever написав:hxbbgaf И кто же это манипулирует?

Как кто, 5 банков, которые устанавливают цену на золото плюс несколько американских под контролем ФРС негласно.
https://economictimes.indiatimes.com/ma ... 437014.cms
Они размещают голые шорты и это срабатывает, пока нет требования физической поставки.
Тем более когда в Китае 3 выходных.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 тра, 2018 04:57

hxbbgaf
С Ваших слов выходит, шо эти пять банкофф и цену на нефть сманипулировали, верно?
РОШЕН
ФУФЛО
swan forever
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 тра, 2018 10:09

  swan forever написав:hxbbgaf
С Ваших слов выходит, шо эти пять банкофф и цену на нефть сманипулировали, верно?

О нефти я такого не слышал, чтоб 5 банков устанавливали цену. Там ОПЕК зубы показывает. Хотя и там манипулировали, там свои методы - подговорить саудитов, например, цена уже полетела вверх, на очереди драг. металлы.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 тра, 2018 10:30

Ну, американцы тоже импортируют половину нефти, так что для страны в целом это больше убыток чем прибыль.

Petroleum Supply (Thousand Barrels per Day)Current Week 4/27/18
Domestic Production5 .................... 10,619
Imports ........................................... 8,549
Exports ........................................... 2,148
Net Imports (Including SPR) .......... 6,401
Crude Oil Input to Refineries ......... 16,561
http://ir.eia.gov/wpsr/overview.pdf
Чистый импорт составляет 40% от нефти , поступившей на переработку.
А торговый и бюджетный дефицит последние 2 месяца ставят рекорды. Поэтому спасаются только манипуляциями. Как вчера утром не торговал практически никто - и Китай, и Япония были выходные, все рынки стояли, но золото при этом как-то сбили на 7 баксов на тончайшем рынке. Это не манипуляция?

Нет - доллар подрос до 1,2 к Евро, все товары упали в долларах в цене.
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 тра, 2018 11:25

  Волгарь написав:Нет - доллар подрос до 1,2 к Евро, все товары упали в долларах в цене.

Но это было не в понедельник утром, когда все крупные рынки были закрыты.

Ну, 40% нефти американцы импортируют и что, все равно немало. Лет 10 назад было и под 60, это сейчас они расконсервировали все запасы и начали добычу на забытых месторождениях. Тоже явно неспроста - идет подготовка к гиперку, чтобы в нужный момент на время острой фазы по-максимуму обеспечить себя нефтью.
hxbbgaf
 
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