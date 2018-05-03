Вообще не понимаю, почему биржевое сырье называют "защитной актив"... И почему его во время кризиса "надо покупать"? Или это из опыта взято?! так нет же... чистая инсинуация...
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: Чет 03 тра, 2018 11:36
Re: Горячие новости по драгоценным металлам
Вообще не понимаю, почему биржевое сырье называют "защитной актив"... И почему его во время кризиса "надо покупать"? Или это из опыта взято?! так нет же... чистая инсинуация...
Харьков город космонавтов!
П.С. и астронавтов!
Додано: П'ят 04 тра, 2018 09:56
А что покупать во время кризиса? Потому что кризисы в США вызываются раздутыми печатными станками фондовыми рынками, недвигой и всякими бумажными деривативами, которые начинают рушиться и спасти от этого может только опять печатный станок. Плюс гигантский бюджетный и торговый дефицит и гос. долг.
Додано: П'ят 04 тра, 2018 09:58
И пока все талдычат о росте фондового рынка (такая методичка что ли вышла?), я его в упор не вижу. Позавчера он был выше чем сейчас.
Додано: П'ят 04 тра, 2018 10:15
И совершенно напрасно. Стратегия биржевой игры основана на пиле (т.е. движении индексов вниз-вверх-вниз). Тренд не важен - главное, чтобы график представлял собой НЕ ПРЯМУЮ линию. Еще одно непременное условие - ликвидность акций, т.е. возможность купить-продать-купить-продать при наличии достаточного числа продавцов/покупателей.
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