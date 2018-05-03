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драгоценным металлам

Горячие новости по драгоценным металлам
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
  #<1 ... 1732173317341735
Повідомлення Додано: Чет 03 тра, 2018 11:36

Re: Горячие новости по драгоценным металлам

  наблюдательный написав:А если растёт, значит не нужно покупать защитные активы в виде золота


Вообще не понимаю, почему биржевое сырье называют "защитной актив"... И почему его во время кризиса "надо покупать"? Или это из опыта взято?! так нет же... чистая инсинуация...

http://krizis-kopilka.ru/archives/52031 и вот, собираються эксперты типа, ля-ля, а все о том же....
Харьков город космонавтов!
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Kripo
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Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 09:56

  Kripo написав:
  наблюдательный написав:А если растёт, значит не нужно покупать защитные активы в виде золота


Вообще не понимаю, почему биржевое сырье называют "защитной актив"... И почему его во время кризиса "надо покупать"? Или это из опыта взято?! так нет же... чистая инсинуация...

http://krizis-kopilka.ru/archives/52031 и вот, собираються эксперты типа, ля-ля, а все о том же....


А что покупать во время кризиса? Потому что кризисы в США вызываются раздутыми печатными станками фондовыми рынками, недвигой и всякими бумажными деривативами, которые начинают рушиться и спасти от этого может только опять печатный станок. Плюс гигантский бюджетный и торговый дефицит и гос. долг.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 09:58

И пока все талдычат о росте фондового рынка (такая методичка что ли вышла?), я его в упор не вижу. Позавчера он был выше чем сейчас.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 10:15

И пока все талдычат о росте фондового рынка (такая методичка что ли вышла?), я его в упор не вижу. Позавчера он был выше чем сейчас.

И совершенно напрасно. Стратегия биржевой игры основана на пиле (т.е. движении индексов вниз-вверх-вниз). Тренд не важен - главное, чтобы график представлял собой НЕ ПРЯМУЮ линию. Еще одно непременное условие - ликвидность акций, т.е. возможность купить-продать-купить-продать при наличии достаточного числа продавцов/покупателей.
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 11:02

Re: Горячие новости по драгоценным металлам

  Kripo написав:Вообще не понимаю, почему биржевое сырье называют "защитной актив"... И почему его во время кризиса "надо покупать"? Или это из опыта взято?! так нет же... чистая инсинуация...


  hxbbgaf написав:А что покупать во время кризиса?


а что покупали раньше во время кризисов? не последнего в 2008 а в 2000, 1900 и так далее?

  hxbbgaf написав:.... Потому что кризисы в США вызываются раздутыми печатными станками фондовыми рынками, ...


Можно подробнее? чего там раздуто, скока там печатный станок напечатал и с примeрами за прошлые 10 летки?

  hxbbgaf написав:.... которые начинают рушиться и спасти от этого может только опять печатный станок. Плюс гигантский бюджетный и торговый дефицит и гос. долг.


что там "начинает рушиться"? уже 10 лет как "начинает" и всегда вот-вот...

И что значит "гиганский"?! И почему у них не должно быть дефицита торгового баланса? весь мир использует доллары, их же за что-то надо было купить?!

Но самое главное, почему вдруг сырье торгуемоеna бирже становиться активом да еще защитным? только после раздутия в нем пузыря на закате последнего кризиса?! было такое после дот-комов в 2000 году? или в 1990? или еще когда?!!
Харьков город космонавтов!
П.С. и астронавтов!
Kripo
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Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 11:34

Можно подробнее? чего там раздуто, скока там печатный станок напечатал и с примeрами за прошлые 10 летки?

Monetary base 2018 - 3 795 596 млн. долларов
Monetary base 2008 - 1 115 752 млн. долларов
http://usdebtclock.org/2008.html
При росте ВВП на 50% количество денег в обращении (физически) выросло на 240%.
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 12:02

  Волгарь написав:
Можно подробнее? чего там раздуто, скока там печатный станок напечатал и с примeрами за прошлые 10 летки?

Monetary base 2018 - 3 795 596 млн. долларов
Monetary base 2008 - 1 115 752 млн. долларов
http://usdebtclock.org/2008.html
При росте ВВП на 50% количество денег в обращении (физически) выросло на 240%.


пропагандист писатель а не читатель?! :lol:
Харьков город космонавтов!
П.С. и астронавтов!
Kripo
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Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 12:13

пропагандист писатель а не читатель?

Вы забыли поставить в этой фразе 2 запятых. Или одно тире и запятую. Но, вообще, я ответил на Ваш вопрос - сколько денег напечатал ФедРезерв за последние 10 лет (вернее не напечатал, а ввел в обращение - 70% от этой суммы б/н). И, очевидно, по этому факту Вам сказать просто НЕЧЕГО.
Волгарь
 
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