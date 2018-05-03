Вообще не понимаю, почему биржевое сырье называют "защитной актив"... И почему его во время кризиса "надо покупать"? Или это из опыта взято?! так нет же... чистая инсинуация...
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Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: Чет 03 тра, 2018 11:36
Re: Горячие новости по драгоценным металлам
Вообще не понимаю, почему биржевое сырье называют "защитной актив"... И почему его во время кризиса "надо покупать"? Или это из опыта взято?! так нет же... чистая инсинуация...
Харьков город космонавтов!
П.С. и астронавтов!
Додано: П'ят 04 тра, 2018 09:56
А что покупать во время кризиса? Потому что кризисы в США вызываются раздутыми печатными станками фондовыми рынками, недвигой и всякими бумажными деривативами, которые начинают рушиться и спасти от этого может только опять печатный станок. Плюс гигантский бюджетный и торговый дефицит и гос. долг.
Додано: П'ят 04 тра, 2018 09:58
И пока все талдычат о росте фондового рынка (такая методичка что ли вышла?), я его в упор не вижу. Позавчера он был выше чем сейчас.
Додано: П'ят 04 тра, 2018 10:15
И совершенно напрасно. Стратегия биржевой игры основана на пиле (т.е. движении индексов вниз-вверх-вниз). Тренд не важен - главное, чтобы график представлял собой НЕ ПРЯМУЮ линию. Еще одно непременное условие - ликвидность акций, т.е. возможность купить-продать-купить-продать при наличии достаточного числа продавцов/покупателей.
Додано: П'ят 04 тра, 2018 11:02
Re: Горячие новости по драгоценным металлам
а что покупали раньше во время кризисов? не последнего в 2008 а в 2000, 1900 и так далее?
Можно подробнее? чего там раздуто, скока там печатный станок напечатал и с примeрами за прошлые 10 летки?
что там "начинает рушиться"? уже 10 лет как "начинает" и всегда вот-вот...
И что значит "гиганский"?! И почему у них не должно быть дефицита торгового баланса? весь мир использует доллары, их же за что-то надо было купить?!
Но самое главное, почему вдруг сырье торгуемоеna бирже становиться активом да еще защитным? только после раздутия в нем пузыря на закате последнего кризиса?! было такое после дот-комов в 2000 году? или в 1990? или еще когда?!!
Харьков город космонавтов!
П.С. и астронавтов!
Додано: П'ят 04 тра, 2018 11:34
Monetary base 2018 - 3 795 596 млн. долларов
Monetary base 2008 - 1 115 752 млн. долларов
При росте ВВП на 50% количество денег в обращении (физически) выросло на 240%.
Додано: П'ят 04 тра, 2018 12:02
пропагандист писатель а не читатель?!
Харьков город космонавтов!
П.С. и астронавтов!
Додано: П'ят 04 тра, 2018 12:13
Вы забыли поставить в этой фразе 2 запятых. Или одно тире и запятую. Но, вообще, я ответил на Ваш вопрос - сколько денег напечатал ФедРезерв за последние 10 лет (вернее не напечатал, а ввел в обращение - 70% от этой суммы б/н). И, очевидно, по этому факту Вам сказать просто НЕЧЕГО.
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