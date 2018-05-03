Додано: П'ят 04 тра, 2018 11:02

Kripo написав: Вообще не понимаю, почему биржевое сырье называют "защитной актив"... И почему его во время кризиса "надо покупать"? Или это из опыта взято?! так нет же... чистая инсинуация... Вообще не понимаю, почему биржевое сырье называют "защитной актив"... И почему его во время кризиса "надо покупать"? Или это из опыта взято?! так нет же... чистая инсинуация...

hxbbgaf написав: А что покупать во время кризиса? А что покупать во время кризиса?

hxbbgaf написав: .... Потому что кризисы в США вызываются раздутыми печатными станками фондовыми рынками, ... .... Потому что кризисы в США вызываются раздутыми печатными станками фондовыми рынками, ...

hxbbgaf написав: .... которые начинают рушиться и спасти от этого может только опять печатный станок. Плюс гигантский бюджетный и торговый дефицит и гос. долг. .... которые начинают рушиться и спасти от этого может только опять печатный станок. Плюс гигантский бюджетный и торговый дефицит и гос. долг.

а что покупали раньше во время кризисов? не последнего в 2008 а в 2000, 1900 и так далее?Можно подробнее? чего там раздуто, скока там печатный станок напечатал и с примeрами за прошлые 10 летки?что там "начинает рушиться"? уже 10 лет как "начинает" и всегда вот-вот...И что значит "гиганский"?! И почему у них не должно быть дефицита торгового баланса? весь мир использует доллары, их же за что-то надо было купить?!Но самое главное, почему вдруг сырье торгуемоеna бирже становиться активом да еще защитным? только после раздутия в нем пузыря на закате последнего кризиса?! было такое после дот-комов в 2000 году? или в 1990? или еще когда?!!