Додано: П'ят 04 тра, 2018 12:21

Волгарь написав: пропагандист писатель а не читатель?

Вы забыли поставить в этой фразе 2 запятых. Или одно тире и запятую. Но, вообще, я ответил на Ваш вопрос - сколько денег напечатал ФедРезерв за последние 10 лет (вернее не напечатал, а ввел в обращение - 70% от этой суммы б/н). И, очевидно, по этому факту Вам сказать просто НЕЧЕГО. Вы забыли поставить в этой фразе 2 запятых. Или одно тире и запятую. Но, вообще, я ответил на Ваш вопрос - сколько денег напечатал ФедРезерв за последние 10 лет (вернее не напечатал, а ввел в обращение - 70% от этой суммы б/н). И, очевидно, по этому факту Вам сказать просто НЕЧЕГО.

когда факты не подходят к "теории" вы переходите на личности и придераетесь к орфографии?!и вопрос был - не за последние 10 лет, а за десятилетки. Давайте глянем 1988-1998-2008-2018... и... На сколько увеличелось население США, ведь это его обслуживает денежная масса, и какая инфляция была за эти периоды...Но самое главное, почему вдруг сырье торгуемое на бирже становиться активом да еще защитным? только после раздутия в нем пузыря на закате последнего кризиса?! было такое после дот-комов в 2000 году? или в 1990? или еще когда?!!Ах да, мне вот интересно, почему объем долларовой денежной массы надо только с экономикой США сравнивать? Ведь эта долларовая масса обеспечивает (скока там - 70% или 90% платежей?) мировую торговлю. Может надо рост мирового ВВП тоже учитывать, этo на случай если вдруг инфляция в США не 300%... вдруг... внезапно за 10 лет...И тогда вопрос почему это однo конкретное сырье вырослo в цене за скока там лет больше чем инфляция... или чем другие сырьевые группы...А может это пузырь, а может это МММ?