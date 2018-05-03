Вообще не понимаю, почему биржевое сырье называют "защитной актив"... И почему его во время кризиса "надо покупать"? Или это из опыта взято?! так нет же... чистая инсинуация...
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Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: Чет 03 тра, 2018 11:36
Re: Горячие новости по драгоценным металлам
Вообще не понимаю, почему биржевое сырье называют "защитной актив"... И почему его во время кризиса "надо покупать"? Или это из опыта взято?! так нет же... чистая инсинуация...
Харьков город космонавтов!
П.С. и астронавтов!
Додано: П'ят 04 тра, 2018 09:56
А что покупать во время кризиса? Потому что кризисы в США вызываются раздутыми печатными станками фондовыми рынками, недвигой и всякими бумажными деривативами, которые начинают рушиться и спасти от этого может только опять печатный станок. Плюс гигантский бюджетный и торговый дефицит и гос. долг.
Додано: П'ят 04 тра, 2018 09:58
И пока все талдычат о росте фондового рынка (такая методичка что ли вышла?), я его в упор не вижу. Позавчера он был выше чем сейчас.
Додано: П'ят 04 тра, 2018 10:15
И совершенно напрасно. Стратегия биржевой игры основана на пиле (т.е. движении индексов вниз-вверх-вниз). Тренд не важен - главное, чтобы график представлял собой НЕ ПРЯМУЮ линию. Еще одно непременное условие - ликвидность акций, т.е. возможность купить-продать-купить-продать при наличии достаточного числа продавцов/покупателей.
Додано: П'ят 04 тра, 2018 11:02
Re: Горячие новости по драгоценным металлам
а что покупали раньше во время кризисов? не последнего в 2008 а в 2000, 1900 и так далее?
Можно подробнее? чего там раздуто, скока там печатный станок напечатал и с примeрами за прошлые 10 летки?
что там "начинает рушиться"? уже 10 лет как "начинает" и всегда вот-вот...
И что значит "гиганский"?! И почему у них не должно быть дефицита торгового баланса? весь мир использует доллары, их же за что-то надо было купить?!
Но самое главное, почему вдруг сырье торгуемоеna бирже становиться активом да еще защитным? только после раздутия в нем пузыря на закате последнего кризиса?! было такое после дот-комов в 2000 году? или в 1990? или еще когда?!!
Харьков город космонавтов!
П.С. и астронавтов!
Додано: П'ят 04 тра, 2018 11:34
Monetary base 2018 - 3 795 596 млн. долларов
Monetary base 2008 - 1 115 752 млн. долларов
При росте ВВП на 50% количество денег в обращении (физически) выросло на 240%.
Додано: П'ят 04 тра, 2018 12:02
пропагандист писатель а не читатель?!
Харьков город космонавтов!
П.С. и астронавтов!
Додано: П'ят 04 тра, 2018 12:13
Вы забыли поставить в этой фразе 2 запятых. Или одно тире и запятую. Но, вообще, я ответил на Ваш вопрос - сколько денег напечатал ФедРезерв за последние 10 лет (вернее не напечатал, а ввел в обращение - 70% от этой суммы б/н). И, очевидно, по этому факту Вам сказать просто НЕЧЕГО.
Додано: П'ят 04 тра, 2018 12:21
когда факты не подходят к "теории" вы переходите на личности и придераетесь к орфографии?!
и вопрос был - не за последние 10 лет, а за десятилетки. Давайте глянем 1988-1998-2008-2018... и... На сколько увеличелось население США, ведь это его обслуживает денежная масса, и какая инфляция была за эти периоды...
Но самое главное, почему вдруг сырье торгуемое на бирже становиться активом да еще защитным? только после раздутия в нем пузыря на закате последнего кризиса?! было такое после дот-комов в 2000 году? или в 1990? или еще когда?!!
Ах да, мне вот интересно, почему объем долларовой денежной массы надо только с экономикой США сравнивать? Ведь эта долларовая масса обеспечивает (скока там - 70% или 90% платежей?) мировую торговлю. Может надо рост мирового ВВП тоже учитывать, этo на случай если вдруг инфляция в США не 300%... вдруг... внезапно за 10 лет...
И тогда вопрос почему это однo конкретное сырье вырослo в цене за скока там лет больше чем инфляция... или чем другие сырьевые группы...
А может это пузырь, а может это МММ?
Харьков город космонавтов!
П.С. и астронавтов!
Додано: П'ят 04 тра, 2018 12:55
Давайте, только деньги обслуживают экономику, и сравнивать их количество нужно с ее размером
1980 (Еще правит Картер)
Monetary base 140 720
Gross Domestic Product 2 490 490
National Debt 881 258
1990 (Буш-Старший)
Monetary base 310 129
Gross Domestic Product 5 302 189
National Debt 3 066 491
2000 (Блин Клинтон)
Monetary base 604 254
Gross Domestic Product 9 533 587
National Debt 5 708 928
2012 (Мубарак Хуссейн Обама)
Monetary base 2 632 783
Gross Domestic Product 15 154 296
National Debt 15 501 944
2018 (Твиттераст/Фейсбукист Трамп)
Monetary base 3 795 558
Gross Domestic Product 20 017 340
National Debt 21 171 964
Несложный анализ показывает, что экономика США в номинальных долларах выросла на 17,5 трлн. - в 8 раз, денежная база - в 27 раз, госдолг на 20,2 трлн - в 24 раза (и он уже превысил размер экономики страны).
Если объяснять на пальцах, через систему госфинансов за 38 лет прошло 20,2 трлн., что вызвало рост экономики на 17,5 трлн., при этом 2,7 ушло на оплату процентов/обслуживание долга. Рейганомика (денежный насос, позволяющий жить в долг) оказалась чрезвычайно удачным изобретением, но одновременно заложила чудовищную по силе мину под самые основы США - как невозможен долгий сюрплясс на треке, так и США вынуждены, образно выражаясь, постоянно крутить педали, чтобы не упасть с велосипеда (продолжать занимать новые деньги во все возрастающих объемах, чтобы гасить старые долги).
Поэтому еще 15 лет назад Казначейство выпускало около 2 трлн. обязательств в год, сейчас - около 10-ти.
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