Kripo написав:и вопрос был - не за последние 10 лет, а за десятилетки. Давайте глянем 1988-1998-2008-2018... и... На сколько увеличелось население США, ведь это его обслуживает денежная масса, и какая инфляция была за эти периоды...
Денежная масса скорее обслуживает валовой продукт ? Мне так кажется. То есть в данном контексте - об увеличении денежной массы и как следствие инфляции важно не столько увеличение населения, а увеличение товарной массы. И еще вопрос не простой - учитывать только валовой продукт США ? Ил всего мира ? Ведь доллар международная валюта , а не чисто американская ? Истиной в последней инстанции не владею. Хотелось бы ваши, и Волгаря конечно, и всех кто его имеет - мнение - как же правильно считать - как считать денежную массу США - вернее оценивать верно ее динамику ( с целью прогнозов по золоту разумеется, а то напишут что не по теме ) .
Хотелось бы ваши, и Волгаря конечно, и всех кто его имеет - мнение - как же правильно считать - как считать денежную массу США - вернее оценивать верно ее динамику ( с целью прогнозов по золоту разумеется, а то напишут что не по теме
Вы путаете денежную МАССУ и денежную БАЗУ. Первая представляет собой несколько последовательных агрегатов, подобных матрешке (М0-1-2-3), начинается с наличных денег в обращение и заканчивается общим количеством денежных требований к финансовой системе страны (т.е. с учетом объемом депозитов и р/с). Вторая учитывает количество ФИЗИЧЕСКИХ денег (наличных+б/н на корсчетах) в обращении. Система денежного насоса США устроена настолько умно, что постоянный рост БАЗЫ практически не оказывает влияние на инфляцию в стране - вовлекаемые за счет продажи обязательств новые деньги в конечном итоге уходят за границу для оплаты торгового дефицита и возвращаются для покупки новых обязательств. Система работала бы просто идеально, если бы ее объем не увеличивался на каждом цикле примерно на 800 млрд. в год, а проценты по обслуживанию были бы близки к нулю. Увы, но к прогнозу цен на золото это не имеет почти никакого отношения. Скорее всего, с лагом в ближайший квартал цена унции будет колебаться от 1300 до 1350 долларов (в случае отсутствия военной тревоги, конечно) с тенденцией к понижению - безрисковые Tresuares c гарантированной доходностью 3% годовых привлекут к себе гораздо больше внимания, чем товары, включая защитные активы. Извините, но дам совет - не играйте с золотом, тем более физическим. Увы, не знаю есть ли подобная возможность для физлиц, но гособлигации Украины в гривнях через производные инструменты представляются мне гораздо более надежными и доходными в ближайшие полгода.
И опять эта манера валить все в кучу, при чем здесь долг правилтельства США?!
Начали за "золото - защитный актив" - уже все глянули динамику цен на золото в прошлые кризисы? Убедились что они нифига не росло и во время дот-ком кризиса 2000 и в 1990?! И в начале 2008 так же начало падать а потом вдруг надули пузырь... Та же фигня с сербром.
Теберь вот товарищ начал заливать про "печатный станок" - смотрим табличку "станка" М1 и М2 - что мы видим?
А нифига мы не видим, агрегаты росли, экономика росла, инфляция скакала а золото "пело свою песню", и вдруг там начали надувать пузырь. Мы видим что и в 1978-1988 года раздули М2 и была бешенная инфляция при росте ВВП, мы видим что почти не было инфляции при росте М1-М2, и мы видим что сейчас несмотря на рост М1 не растет М2...
А то все тут просто у них понимашь...
Волгарь написав:Увы, но к прогнозу цен на золото это не имеет почти никакого отношения. Скорее всего, с лагом в ближайший квартал цена унции будет колебаться от 1300 до 1350 долларов (в случае отсутствия военной тревоги, конечно) с тенденцией к понижению - безрисковые Tresuares c гарантированной доходностью 3% годовых привлекут к себе гораздо больше внимания, чем товары, включая защитные активы. Извините, но дам совет - не играйте с золотом, тем более физическим. Увы, не знаю есть ли подобная возможность для физлиц, но гособлигации Украины в гривнях через производные инструменты представляются мне гораздо более надежными и доходными в ближайшие полгода.
да, вот несмотря на некую неприязнь к пропагандисту (ну или подпольному миллионеру - рантье на деньги родителей и жены, имеющему "невинное хобби" вытерать ноги о посетителей украинского форума), вынужден согласиться с советом....