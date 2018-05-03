Форуми / Банківські метали та

Інвестиційні монети / Ринок банківських металів / Горячие новости по

драгоценным металлам Горячие новости по драгоценным металлам + Додати

тему Відповісти

на тему Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.

Ціна золота - Купівля / Продаж

#<1 ... 1733173417351736 Додано: П'ят 04 тра, 2018 13:07 Re: Горячие новости по драгоценным металлам Kripo написав: и вопрос был - не за последние 10 лет, а за десятилетки. Давайте глянем 1988-1998-2008-2018... и... На сколько увеличелось население США, ведь это его обслуживает денежная масса, и какая инфляция была за эти периоды... и вопрос был - не за последние 10 лет, а за десятилетки. Давайте глянем 1988-1998-2008-2018... и... На сколько увеличелось население США, ведь это его обслуживает денежная масса, и какая инфляция была за эти периоды...

Денежная масса скорее обслуживает валовой продукт ? Мне так кажется. То есть в данном контексте - об увеличении денежной массы и как следствие инфляции важно не столько увеличение населения, а увеличение товарной массы. И еще вопрос не простой - учитывать только валовой продукт США ? Ил всего мира ? Ведь доллар международная валюта , а не чисто американская ?

Истиной в последней инстанции не владею. Хотелось бы ваши, и Волгаря конечно, и всех кто его имеет - мнение - как же правильно считать - как считать денежную массу США - вернее оценивать верно ее динамику ( с целью прогнозов по золоту разумеется, а то напишут что не по теме ) . Денежная масса скорее обслуживает валовой продукт ? Мне так кажется. То есть в данном контексте - об увеличении денежной массы и как следствие инфляции важно не столько увеличение населения, а увеличение товарной массы. И еще вопрос не простой - учитывать только валовой продукт США ? Ил всего мира ? Ведь доллар международная валюта , а не чисто американская ?Истиной в последней инстанции не владею. Хотелось бы ваши, и Волгаря конечно, и всех кто его имеет - мнение - как же правильно считать - как считать денежную массу США - вернее оценивать верно ее динамику ( с целью прогнозов по золоту разумеется, а то напишут что не по теме) . kalinavalera1

Повідомлень: 4297 З нами з: 07.05.11 Подякував: 637 раз. Подякували: 417 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 04 тра, 2018 13:35 Хотелось бы ваши, и Волгаря конечно, и всех кто его имеет - мнение - как же правильно считать - как считать денежную массу США - вернее оценивать верно ее динамику ( с целью прогнозов по золоту разумеется, а то напишут что не по теме

Вы путаете денежную МАССУ и денежную БАЗУ. Первая представляет собой несколько последовательных агрегатов, подобных матрешке (М0-1-2-3), начинается с наличных денег в обращение и заканчивается общим количеством денежных требований к финансовой системе страны (т.е. с учетом объемом депозитов и р/с). Вторая учитывает количество ФИЗИЧЕСКИХ денег (наличных+б/н на корсчетах) в обращении. Система денежного насоса США устроена настолько умно, что постоянный рост БАЗЫ практически не оказывает влияние на инфляцию в стране - вовлекаемые за счет продажи обязательств новые деньги в конечном итоге уходят за границу для оплаты торгового дефицита и возвращаются для покупки новых обязательств. Система работала бы просто идеально, если бы ее объем не увеличивался на каждом цикле примерно на 800 млрд. в год, а проценты по обслуживанию были бы близки к нулю.

Увы, но к прогнозу цен на золото это не имеет почти никакого отношения. Скорее всего, с лагом в ближайший квартал цена унции будет колебаться от 1300 до 1350 долларов (в случае отсутствия военной тревоги, конечно) с тенденцией к понижению - безрисковые Tresuares c гарантированной доходностью 3% годовых привлекут к себе гораздо больше внимания, чем товары, включая защитные активы.

Извините, но дам совет - не играйте с золотом, тем более физическим. Увы, не знаю есть ли подобная возможность для физлиц, но гособлигации Украины в гривнях через производные инструменты представляются мне гораздо более надежными и доходными в ближайшие полгода. Вы путаете денежную МАССУ и денежную БАЗУ. Первая представляет собой несколько последовательных агрегатов, подобных матрешке (М0-1-2-3), начинается с наличных денег в обращение и заканчивается общим количеством денежных требований к финансовой системе страны (т.е. с учетом объемом депозитов и р/с). Вторая учитывает количество ФИЗИЧЕСКИХ денег (наличных+б/н на корсчетах) в обращении. Система денежного насоса США устроена настолько умно, что постоянный рост БАЗЫ практически не оказывает влияние на инфляцию в стране - вовлекаемые за счет продажи обязательств новые деньги в конечном итоге уходят за границу для оплаты торгового дефицита и возвращаются для покупки новых обязательств. Система работала бы просто идеально, если бы ее объем не увеличивался на каждом цикле примерно на 800 млрд. в год, а проценты по обслуживанию были бы близки к нулю.Увы, но к прогнозу цен на золото это не имеет почти никакого отношения. Скорее всего, с лагом в ближайший квартал цена унции будет колебаться от 1300 до 1350 долларов (в случае отсутствия военной тревоги, конечно) с тенденцией к понижению - безрисковые Tresuares c гарантированной доходностью 3% годовых привлекут к себе гораздо больше внимания, чем товары, включая защитные активы.Извините, но дам совет - не играйте с золотом, тем более физическим. Увы, не знаю есть ли подобная возможность для физлиц, но гособлигации Украины в гривнях через производные инструменты представляются мне гораздо более надежными и доходными в ближайшие полгода. Волгарь Повідомлень: 4838 З нами з: 12.10.12 Подякував: 14 раз. Подякували: 488 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 04 тра, 2018 17:12 Re: Горячие новости по драгоценным металлам Волгарь написав: Если объяснять на пальцах, Если объяснять на пальцах,



не, спасибо, оставьте свои пальцы себе.



И опять эта манера валить все в кучу, при чем здесь долг правилтельства США?!



Начали за "золото - защитный актив" - уже все глянули динамику цен на золото в прошлые кризисы? Убедились что они нифига не росло и во время дот-ком кризиса 2000 и в 1990?!

И в начале 2008 так же начало падать а потом вдруг надули пузырь... Та же фигня с сербром.



Теберь вот товарищ начал заливать про "печатный станок" - смотрим табличку "станка" М1 и М2 - что мы видим?



https://fred.stlouisfed.org/categories

https://www.bls.gov/data/inflation_calculator.htm



А нифига мы не видим, агрегаты росли, экономика росла, инфляция скакала а золото "пело свою песню", и вдруг там начали надувать пузырь. Мы видим что и в 1978-1988 года раздули М2 и была бешенная инфляция при росте ВВП, мы видим что почти не было инфляции при росте М1-М2, и мы видим что сейчас несмотря на рост М1 не растет М2...



А то все тут просто у них понимашь...



Волгарь написав: Увы, но к прогнозу цен на золото это не имеет почти никакого отношения. Скорее всего, с лагом в ближайший квартал цена унции будет колебаться от 1300 до 1350 долларов (в случае отсутствия военной тревоги, конечно) с тенденцией к понижению - безрисковые Tresuares c гарантированной доходностью 3% годовых привлекут к себе гораздо больше внимания, чем товары, включая защитные активы.

Извините, но дам совет - не играйте с золотом, тем более физическим. Увы, не знаю есть ли подобная возможность для физлиц, но гособлигации Украины в гривнях через производные инструменты представляются мне гораздо более надежными и доходными в ближайшие полгода. Увы, но к прогнозу цен на золото это не имеет почти никакого отношения. Скорее всего, с лагом в ближайший квартал цена унции будет колебаться от 1300 до 1350 долларов (в случае отсутствия военной тревоги, конечно) с тенденцией к понижению - безрисковые Tresuares c гарантированной доходностью 3% годовых привлекут к себе гораздо больше внимания, чем товары, включая защитные активы.Извините, но дам совет - не играйте с золотом, тем более физическим. Увы, не знаю есть ли подобная возможность для физлиц, но гособлигации Украины в гривнях через производные инструменты представляются мне гораздо более надежными и доходными в ближайшие полгода.



да, вот несмотря на некую неприязнь к пропагандисту (ну или подпольному миллионеру - рантье на деньги родителей и жены, имеющему "невинное хобби" вытерать ноги о посетителей украинского форума), вынужден согласиться с советом....



И чтоб окончательно свести так сказать с панталыку - а почему печатать деньги "плохо"?! тем более если нет инфляции? https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0 ... 0%BA%D0%B8 Вот такая еще табличка, для размышлений! не, спасибо, оставьте свои пальцы себе.И опять эта манера валить все в кучу, при чем здесь долг правилтельства США?!Начали за "золото - защитный актив" - уже все глянули динамику цен на золото в прошлые кризисы? Убедились что они нифига не росло и во время дот-ком кризиса 2000 и в 1990?!И в начале 2008 так же начало падать а потом вдруг надули пузырь... Та же фигня с сербром.Теберь вот товарищ начал заливать про "печатный станок" - смотрим табличку "станка" М1 и М2 - что мы видим?А нифига мы не видим, агрегаты росли, экономика росла, инфляция скакала а золото "пело свою песню", и вдруг там начали надувать пузырь. Мы видим что и в 1978-1988 года раздули М2 и была бешенная инфляция при росте ВВП, мы видим что почти не было инфляции при росте М1-М2, и мы видим что сейчас несмотря на рост М1 не растет М2...А то все тут просто у них понимашь...да, вот несмотря на некую неприязнь к пропагандисту (ну или подпольному миллионеру - рантье на деньги родителей и жены, имеющему "невинное хобби" вытерать ноги о посетителей украинского форума), вынужден согласиться с советом....И чтоб окончательно свести так сказать с панталыку - а почему печатать деньги "плохо"?! тем более если нет инфляции?Вот такая еще табличка, для размышлений! Харьков город космонавтов!

П.С. и астронавтов! Kripo

Повідомлень: 726 З нами з: 24.07.10 Подякував: 144 раз. Подякували: 92 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1733173417351736 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: ТупУм, Модератор Зараз переглядають цей форум: Kripo і 1 гістьМодератори: Ірина_ реклама