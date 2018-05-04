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Горячие новости по драгоценным металлам
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Ціна золота - Купівля / Продаж
  #<1 ... 1733173417351736
Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 13:07

Re: Горячие новости по драгоценным металлам

  Kripo написав:и вопрос был - не за последние 10 лет, а за десятилетки. Давайте глянем 1988-1998-2008-2018... и... На сколько увеличелось население США, ведь это его обслуживает денежная масса, и какая инфляция была за эти периоды...

Денежная масса скорее обслуживает валовой продукт ? Мне так кажется. То есть в данном контексте - об увеличении денежной массы и как следствие инфляции важно не столько увеличение населения, а увеличение товарной массы. И еще вопрос не простой - учитывать только валовой продукт США ? Ил всего мира ? Ведь доллар международная валюта , а не чисто американская ?
Истиной в последней инстанции не владею. Хотелось бы ваши, и Волгаря конечно, и всех кто его имеет - мнение - как же правильно считать - как считать денежную массу США - вернее оценивать верно ее динамику ( с целью прогнозов по золоту разумеется, а то напишут что не по теме :mrgreen:) .
kalinavalera1
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Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 13:35

Хотелось бы ваши, и Волгаря конечно, и всех кто его имеет - мнение - как же правильно считать - как считать денежную массу США - вернее оценивать верно ее динамику ( с целью прогнозов по золоту разумеется, а то напишут что не по теме

Вы путаете денежную МАССУ и денежную БАЗУ. Первая представляет собой несколько последовательных агрегатов, подобных матрешке (М0-1-2-3), начинается с наличных денег в обращение и заканчивается общим количеством денежных требований к финансовой системе страны (т.е. с учетом объемом депозитов и р/с). Вторая учитывает количество ФИЗИЧЕСКИХ денег (наличных+б/н на корсчетах) в обращении. Система денежного насоса США устроена настолько умно, что постоянный рост БАЗЫ практически не оказывает влияние на инфляцию в стране - вовлекаемые за счет продажи обязательств новые деньги в конечном итоге уходят за границу для оплаты торгового дефицита и возвращаются для покупки новых обязательств. Система работала бы просто идеально, если бы ее объем не увеличивался на каждом цикле примерно на 800 млрд. в год, а проценты по обслуживанию были бы близки к нулю.
Увы, но к прогнозу цен на золото это не имеет почти никакого отношения. Скорее всего, с лагом в ближайший квартал цена унции будет колебаться от 1300 до 1350 долларов (в случае отсутствия военной тревоги, конечно) с тенденцией к понижению - безрисковые Tresuares c гарантированной доходностью 3% годовых привлекут к себе гораздо больше внимания, чем товары, включая защитные активы.
Извините, но дам совет - не играйте с золотом, тем более физическим. Увы, не знаю есть ли подобная возможность для физлиц, но гособлигации Украины в гривнях через производные инструменты представляются мне гораздо более надежными и доходными в ближайшие полгода.
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 17:12

Re: Горячие новости по драгоценным металлам

  Волгарь написав:Если объяснять на пальцах,


не, спасибо, оставьте свои пальцы себе. :D

И опять эта манера валить все в кучу, при чем здесь долг правилтельства США?!

Начали за "золото - защитный актив" - уже все глянули динамику цен на золото в прошлые кризисы? Убедились что они нифига не росло и во время дот-ком кризиса 2000 и в 1990?! :wink:
И в начале 2008 так же начало падать а потом вдруг надули пузырь... Та же фигня с сербром.

Теберь вот товарищ начал заливать про "печатный станок" - смотрим табличку "станка" М1 и М2 - что мы видим?

https://fred.stlouisfed.org/categories
https://www.bls.gov/data/inflation_calculator.htmЗображення

А нифига мы не видим, агрегаты росли, экономика росла, инфляция скакала а золото "пело свою песню", и вдруг там начали надувать пузырь. Мы видим что и в 1978-1988 года раздули М2 и была бешенная инфляция при росте ВВП, мы видим что почти не было инфляции при росте М1-М2, и мы видим что сейчас несмотря на рост М1 не растет М2...

А то все тут просто у них понимашь... :wink:

  Волгарь написав:Увы, но к прогнозу цен на золото это не имеет почти никакого отношения. Скорее всего, с лагом в ближайший квартал цена унции будет колебаться от 1300 до 1350 долларов (в случае отсутствия военной тревоги, конечно) с тенденцией к понижению - безрисковые Tresuares c гарантированной доходностью 3% годовых привлекут к себе гораздо больше внимания, чем товары, включая защитные активы.
Извините, но дам совет - не играйте с золотом, тем более физическим. Увы, не знаю есть ли подобная возможность для физлиц, но гособлигации Украины в гривнях через производные инструменты представляются мне гораздо более надежными и доходными в ближайшие полгода.


да, вот несмотря на некую неприязнь к пропагандисту (ну или подпольному миллионеру - рантье на деньги родителей и жены, имеющему "невинное хобби" вытерать ноги о посетителей украинского форума), вынужден согласиться с советом....

И чтоб окончательно свести так сказать с панталыку - а почему печатать деньги "плохо"?! тем более если нет инфляции? https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0 ... 0%BA%D0%B8 Вот такая еще табличка, для размышлений!
Харьков город космонавтов!
П.С. и астронавтов!
Kripo
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Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 20:43

  Kripo написав:
  наблюдательный написав:А если растёт, значит не нужно покупать защитные активы в виде золота


Вообще не понимаю, почему биржевое сырье называют "защитной актив"... И почему его во время кризиса "надо покупать"?

__________________________________________________________________________

Золото имеет 2 основные функции - сырье и банковский актив.
С золотом, как с сырьём, всё понятно. При кризисе экономики стагнируют, доходы населения падают, соответственно и спрос на золотое сырье тоже падает.
С золотом, как с активом, во время кризиса дела происходят несколько по другому, так как на него начинают обращать пристальное внимание инвесторы и спекулянты. То есть люди, у которых имеются большие деньги, и которые хотят уже не заработать, а сохранить заработанное. В начальной стадии кризиса, когда ещё непонятна его природа и метод лечения, золото может довольно резво снижаться в цене. Если это будет кризис перепроизводства, тогда золото ждут трудные времена. Если какой-то другой, типа ипотечного кризиса в США (2007-2008гг.), то золото может прилично взлететь. Всё будет зависеть от тяжести заболевания и правительственной терапии для больного.
Если для терапии пропишут чай с малинкой и витамины С, дабы лишнего не навредить, то золото будет просто отлёживаться и ждать результата лечения. Если результата не будет,
и больному начнут вливать мощные антибиотики, типа очередных QE, дабы разогнать инфляцию и заставить население тратить последние деньги, тогда золото ждут радужные времена. Маститые инвесторы и спекулянты, обладая нужным инсайдом и торговой чуйкой, моментально начнут гнать золотую волну на повышение, подключив к этой теме все необходимые СМИ. И золото уже начнёт служить как защитный актив от инфляции, и только потом уже как сырьё. Ну а толпы перепуганных мелких инвесторов могут вынести золотую цену в заоблачную даль.
Правда и упадёт эта цена тоже довольно быстро, так как желающих покупать золотые кольца и серьги по заоблачным ценам найдётся не много и ювелирная индустрия может тупо остановиться.
  Kripo написав:
Или это из опыта взято?!

Из опыта тоже. В 2010г. покупал по 1350$. На панике от Бениного денежного вертолёта успешно догнали до 1900$. Затем было резкое падение, так как многие инвесторы сообразили что от QE Бернанке высокой инфляции в США не будет. Да и быть не должно, так как наличные деньги практически в фин. систему не поступали, а кредиты выделялись безналом и только под различные залоги. Не вернёшь деньги, потеряешь залог.
Когда и я это понял, то цена уже упала до 1650$. Еле успел продать.
Золото, конечно, есть актив. Но довольно стрёмный. На ровном месте он резвиться не будет. Поэтому повторяю тут уже в который раз,
цена золота зависит от экономики США...
Пока там всё идёт неплохо и причины для резкого роста золота нет.
Но посматривать туда иногда нужно.
Тем более что грызня США с Китаем из-за торговых пошлин продолжается и не известно чем это всё закончится.
наблюдательный
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