Форуми / Банківські метали та

Інвестиційні монети / Ринок банківських металів / Горячие новости по

драгоценным металлам Горячие новости по драгоценным металлам + Додати

тему Відповісти

на тему Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.

Ціна золота - Купівля / Продаж

#<1 ... 1733173417351736 Додано: П'ят 04 тра, 2018 13:07 Re: Горячие новости по драгоценным металлам Kripo написав: и вопрос был - не за последние 10 лет, а за десятилетки. Давайте глянем 1988-1998-2008-2018... и... На сколько увеличелось население США, ведь это его обслуживает денежная масса, и какая инфляция была за эти периоды... и вопрос был - не за последние 10 лет, а за десятилетки. Давайте глянем 1988-1998-2008-2018... и... На сколько увеличелось население США, ведь это его обслуживает денежная масса, и какая инфляция была за эти периоды...

Денежная масса скорее обслуживает валовой продукт ? Мне так кажется. То есть в данном контексте - об увеличении денежной массы и как следствие инфляции важно не столько увеличение населения, а увеличение товарной массы. И еще вопрос не простой - учитывать только валовой продукт США ? Ил всего мира ? Ведь доллар международная валюта , а не чисто американская ?

Истиной в последней инстанции не владею. Хотелось бы ваши, и Волгаря конечно, и всех кто его имеет - мнение - как же правильно считать - как считать денежную массу США - вернее оценивать верно ее динамику ( с целью прогнозов по золоту разумеется, а то напишут что не по теме ) . Денежная масса скорее обслуживает валовой продукт ? Мне так кажется. То есть в данном контексте - об увеличении денежной массы и как следствие инфляции важно не столько увеличение населения, а увеличение товарной массы. И еще вопрос не простой - учитывать только валовой продукт США ? Ил всего мира ? Ведь доллар международная валюта , а не чисто американская ?Истиной в последней инстанции не владею. Хотелось бы ваши, и Волгаря конечно, и всех кто его имеет - мнение - как же правильно считать - как считать денежную массу США - вернее оценивать верно ее динамику ( с целью прогнозов по золоту разумеется, а то напишут что не по теме) . kalinavalera1

Повідомлень: 4297 З нами з: 07.05.11 Подякував: 637 раз. Подякували: 417 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 04 тра, 2018 13:35 Хотелось бы ваши, и Волгаря конечно, и всех кто его имеет - мнение - как же правильно считать - как считать денежную массу США - вернее оценивать верно ее динамику ( с целью прогнозов по золоту разумеется, а то напишут что не по теме

Вы путаете денежную МАССУ и денежную БАЗУ. Первая представляет собой несколько последовательных агрегатов, подобных матрешке (М0-1-2-3), начинается с наличных денег в обращение и заканчивается общим количеством денежных требований к финансовой системе страны (т.е. с учетом объемом депозитов и р/с). Вторая учитывает количество ФИЗИЧЕСКИХ денег (наличных+б/н на корсчетах) в обращении. Система денежного насоса США устроена настолько умно, что постоянный рост БАЗЫ практически не оказывает влияние на инфляцию в стране - вовлекаемые за счет продажи обязательств новые деньги в конечном итоге уходят за границу для оплаты торгового дефицита и возвращаются для покупки новых обязательств. Система работала бы просто идеально, если бы ее объем не увеличивался на каждом цикле примерно на 800 млрд. в год, а проценты по обслуживанию были бы близки к нулю.

Увы, но к прогнозу цен на золото это не имеет почти никакого отношения. Скорее всего, с лагом в ближайший квартал цена унции будет колебаться от 1300 до 1350 долларов (в случае отсутствия военной тревоги, конечно) с тенденцией к понижению - безрисковые Tresuares c гарантированной доходностью 3% годовых привлекут к себе гораздо больше внимания, чем товары, включая защитные активы.

Извините, но дам совет - не играйте с золотом, тем более физическим. Увы, не знаю есть ли подобная возможность для физлиц, но гособлигации Украины в гривнях через производные инструменты представляются мне гораздо более надежными и доходными в ближайшие полгода. Вы путаете денежную МАССУ и денежную БАЗУ. Первая представляет собой несколько последовательных агрегатов, подобных матрешке (М0-1-2-3), начинается с наличных денег в обращение и заканчивается общим количеством денежных требований к финансовой системе страны (т.е. с учетом объемом депозитов и р/с). Вторая учитывает количество ФИЗИЧЕСКИХ денег (наличных+б/н на корсчетах) в обращении. Система денежного насоса США устроена настолько умно, что постоянный рост БАЗЫ практически не оказывает влияние на инфляцию в стране - вовлекаемые за счет продажи обязательств новые деньги в конечном итоге уходят за границу для оплаты торгового дефицита и возвращаются для покупки новых обязательств. Система работала бы просто идеально, если бы ее объем не увеличивался на каждом цикле примерно на 800 млрд. в год, а проценты по обслуживанию были бы близки к нулю.Увы, но к прогнозу цен на золото это не имеет почти никакого отношения. Скорее всего, с лагом в ближайший квартал цена унции будет колебаться от 1300 до 1350 долларов (в случае отсутствия военной тревоги, конечно) с тенденцией к понижению - безрисковые Tresuares c гарантированной доходностью 3% годовых привлекут к себе гораздо больше внимания, чем товары, включая защитные активы.Извините, но дам совет - не играйте с золотом, тем более физическим. Увы, не знаю есть ли подобная возможность для физлиц, но гособлигации Украины в гривнях через производные инструменты представляются мне гораздо более надежными и доходными в ближайшие полгода. Волгарь Повідомлень: 4838 З нами з: 12.10.12 Подякував: 14 раз. Подякували: 488 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 04 тра, 2018 17:12 Re: Горячие новости по драгоценным металлам Волгарь написав: Если объяснять на пальцах, Если объяснять на пальцах,



не, спасибо, оставьте свои пальцы себе.



И опять эта манера валить все в кучу, при чем здесь долг правилтельства США?!



Начали за "золото - защитный актив" - уже все глянули динамику цен на золото в прошлые кризисы? Убедились что они нифига не росло и во время дот-ком кризиса 2000 и в 1990?!

И в начале 2008 так же начало падать а потом вдруг надули пузырь... Та же фигня с сербром.



Теберь вот товарищ начал заливать про "печатный станок" - смотрим табличку "станка" М1 и М2 - что мы видим?



https://fred.stlouisfed.org/categories

https://www.bls.gov/data/inflation_calculator.htm



А нифига мы не видим, агрегаты росли, экономика росла, инфляция скакала а золото "пело свою песню", и вдруг там начали надувать пузырь. Мы видим что и в 1978-1988 года раздули М2 и была бешенная инфляция при росте ВВП, мы видим что почти не было инфляции при росте М1-М2, и мы видим что сейчас несмотря на рост М1 не растет М2...



А то все тут просто у них понимашь...



Волгарь написав: Увы, но к прогнозу цен на золото это не имеет почти никакого отношения. Скорее всего, с лагом в ближайший квартал цена унции будет колебаться от 1300 до 1350 долларов (в случае отсутствия военной тревоги, конечно) с тенденцией к понижению - безрисковые Tresuares c гарантированной доходностью 3% годовых привлекут к себе гораздо больше внимания, чем товары, включая защитные активы.

Извините, но дам совет - не играйте с золотом, тем более физическим. Увы, не знаю есть ли подобная возможность для физлиц, но гособлигации Украины в гривнях через производные инструменты представляются мне гораздо более надежными и доходными в ближайшие полгода. Увы, но к прогнозу цен на золото это не имеет почти никакого отношения. Скорее всего, с лагом в ближайший квартал цена унции будет колебаться от 1300 до 1350 долларов (в случае отсутствия военной тревоги, конечно) с тенденцией к понижению - безрисковые Tresuares c гарантированной доходностью 3% годовых привлекут к себе гораздо больше внимания, чем товары, включая защитные активы.Извините, но дам совет - не играйте с золотом, тем более физическим. Увы, не знаю есть ли подобная возможность для физлиц, но гособлигации Украины в гривнях через производные инструменты представляются мне гораздо более надежными и доходными в ближайшие полгода.



да, вот несмотря на некую неприязнь к пропагандисту (ну или подпольному миллионеру - рантье на деньги родителей и жены, имеющему "невинное хобби" вытерать ноги о посетителей украинского форума), вынужден согласиться с советом....



И чтоб окончательно свести так сказать с панталыку - а почему печатать деньги "плохо"?! тем более если нет инфляции? https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0 ... 0%BA%D0%B8 Вот такая еще табличка, для размышлений! не, спасибо, оставьте свои пальцы себе.И опять эта манера валить все в кучу, при чем здесь долг правилтельства США?!Начали за "золото - защитный актив" - уже все глянули динамику цен на золото в прошлые кризисы? Убедились что они нифига не росло и во время дот-ком кризиса 2000 и в 1990?!И в начале 2008 так же начало падать а потом вдруг надули пузырь... Та же фигня с сербром.Теберь вот товарищ начал заливать про "печатный станок" - смотрим табличку "станка" М1 и М2 - что мы видим?А нифига мы не видим, агрегаты росли, экономика росла, инфляция скакала а золото "пело свою песню", и вдруг там начали надувать пузырь. Мы видим что и в 1978-1988 года раздули М2 и была бешенная инфляция при росте ВВП, мы видим что почти не было инфляции при росте М1-М2, и мы видим что сейчас несмотря на рост М1 не растет М2...А то все тут просто у них понимашь...да, вот несмотря на некую неприязнь к пропагандисту (ну или подпольному миллионеру - рантье на деньги родителей и жены, имеющему "невинное хобби" вытерать ноги о посетителей украинского форума), вынужден согласиться с советом....И чтоб окончательно свести так сказать с панталыку - а почему печатать деньги "плохо"?! тем более если нет инфляции?Вот такая еще табличка, для размышлений! Харьков город космонавтов!

П.С. и астронавтов! Kripo

Повідомлень: 726 З нами з: 24.07.10 Подякував: 144 раз. Подякували: 92 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 04 тра, 2018 20:43 Kripo написав: наблюдательный написав: А если растёт, значит не нужно покупать защитные активы в виде золота А если растёт, значит не нужно покупать



Вообще не понимаю, почему биржевое сырье называют "защитной актив"... И почему его во время кризиса "надо покупать"? Вообще не понимаю, почему биржевое сырье называют "защитной актив"... И почему его во время кризиса "надо покупать"?

__________________________________________________________________________



Золото имеет 2 основные функции - сырье и банковский актив.

С золотом, как с сырьём, всё понятно. При кризисе экономики стагнируют, доходы населения падают, соответственно и спрос на золотое сырье тоже падает.

С золотом, как с активом, во время кризиса дела происходят несколько по другому, так как на него начинают обращать пристальное внимание инвесторы и спекулянты. То есть люди, у которых имеются большие деньги, и которые хотят уже не заработать, а сохранить заработанное. В начальной стадии кризиса, когда ещё непонятна его природа и метод лечения, золото может довольно резво снижаться в цене. Если это будет кризис перепроизводства, тогда золото ждут трудные времена. Если какой-то другой, типа ипотечного кризиса в США (2007-2008гг.), то золото может прилично взлететь. Всё будет зависеть от тяжести заболевания и правительственной терапии для больного.

Если для терапии пропишут чай с малинкой и витамины С, дабы лишнего не навредить, то золото будет просто отлёживаться и ждать результата лечения. Если результата не будет,

и больному начнут вливать мощные антибиотики, типа очередных QE, дабы разогнать инфляцию и заставить население тратить последние деньги, тогда золото ждут радужные времена. Маститые инвесторы и спекулянты, обладая нужным инсайдом и торговой чуйкой, моментально начнут гнать золотую волну на повышение, подключив к этой теме все необходимые СМИ. И золото уже начнёт служить как защитный актив от инфляции, и только потом уже как сырьё. Ну а толпы перепуганных мелких инвесторов могут вынести золотую цену в заоблачную даль.

Правда и упадёт эта цена тоже довольно быстро, так как желающих покупать золотые кольца и серьги по заоблачным ценам найдётся не много и ювелирная индустрия может тупо остановиться.

Kripo написав:

Или это из опыта взято?!

Или это из опыта взято?!

Из опыта тоже. В 2010г. покупал по 1350$. На панике от Бениного денежного вертолёта успешно догнали до 1900$. Затем было резкое падение, так как многие инвесторы сообразили что от QE Бернанке высокой инфляции в США не будет. Да и быть не должно, так как наличные деньги практически в фин. систему не поступали, а кредиты выделялись безналом и только под различные залоги. Не вернёшь деньги, потеряешь залог.

Когда и я это понял, то цена уже упала до 1650$. Еле успел продать.

Золото, конечно, есть актив. Но довольно стрёмный. На ровном месте он резвиться не будет. Поэтому повторяю тут уже в который раз,

цена золота зависит от экономики США...

Пока там всё идёт неплохо и причины для резкого роста золота нет.

Но посматривать туда иногда нужно.

Тем более что грызня США с Китаем из-за торговых пошлин продолжается и не известно чем это всё закончится. __________________________________________________________________________Золото имеет 2 основные функции - сырье и банковский актив.С золотом, как с сырьём, всё понятно. При кризисе экономики стагнируют, доходы населения падают, соответственно и спрос на золотое сырье тоже падает.С золотом, как с активом, во время кризиса дела происходят несколько по другому, так как на него начинают обращать пристальное внимание инвесторы и спекулянты. То есть люди, у которых имеются большие деньги, и которые хотят уже не заработать, а сохранить заработанное. В начальной стадии кризиса, когда ещё непонятна его природа и метод лечения, золото может довольно резво снижаться в цене. Если это будет кризис перепроизводства, тогда золото ждут трудные времена. Если какой-то другой, типа ипотечного кризиса в США (2007-2008гг.), то золото может прилично взлететь. Всё будет зависеть от тяжести заболевания и правительственной терапии для больного.Если для терапии пропишут чай с малинкой и витамины С, дабы лишнего не навредить, то золото будет просто отлёживаться и ждать результата лечения. Если результата не будет,и больному начнут вливать мощные антибиотики, типа очередных QE, дабы разогнать инфляцию и заставить население тратить последние деньги, тогда золото ждут радужные времена. Маститые инвесторы и спекулянты, обладая нужным инсайдом и торговой чуйкой, моментально начнут гнать золотую волну на повышение, подключив к этой теме все необходимые СМИ. И золото уже начнёт служить как защитный актив от инфляции, и только потом уже как сырьё. Ну а толпы перепуганных мелких инвесторов могут вынести золотую цену в заоблачную даль.Правда и упадёт эта цена тоже довольно быстро, так как желающих покупать золотые кольца и серьги по заоблачным ценам найдётся не много и ювелирная индустрия может тупо остановиться.Из опыта тоже. В 2010г. покупал по 1350$. На панике от Бениного денежного вертолёта успешно догнали до 1900$. Затем было резкое падение, так как многие инвесторы сообразили что от QE Бернанке высокой инфляции в США не будет. Да и быть не должно, так как наличные деньги практически в фин. систему не поступали, а кредиты выделялись безналом и только под различные залоги. Не вернёшь деньги, потеряешь залог.Когда и я это понял, то цена уже упала до 1650$. Еле успел продать.Золото, конечно, есть актив. Но довольно стрёмный. На ровном месте он резвиться не будет. Поэтому повторяю тут уже в который раз,цена золота зависит от экономики США...Пока там всё идёт неплохо и причины для резкого роста золота нет.Но посматривать туда иногда нужно.Тем более что грызня США с Китаем из-за торговых пошлин продолжается и не известно чем это всё закончится. наблюдательный

Повідомлень: 3033 З нами з: 29.04.09 Подякував: 79 раз. Подякували: 310 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1733173417351736 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: ТупУм, Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостейМодератори: Ірина_ реклама