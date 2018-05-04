Додано: П'ят 04 тра, 2018 20:43

Kripo написав: наблюдательный написав: А если растёт, значит не нужно покупать защитные активы в виде золота А если растёт, значит не нужно покупать



Вообще не понимаю, почему биржевое сырье называют "защитной актив"... И почему его во время кризиса "надо покупать"? Вообще не понимаю, почему биржевое сырье называют "защитной актив"... И почему его во время кризиса "надо покупать"?

Kripo написав:

Или это из опыта взято?!

Или это из опыта взято?!

__________________________________________________________________________Золото имеет 2 основные функции - сырье и банковский актив.С золотом, как с сырьём, всё понятно. При кризисе экономики стагнируют, доходы населения падают, соответственно и спрос на золотое сырье тоже падает.С золотом, как с активом, во время кризиса дела происходят несколько по другому, так как на него начинают обращать пристальное внимание инвесторы и спекулянты. То есть люди, у которых имеются большие деньги, и которые хотят уже не заработать, а сохранить заработанное. В начальной стадии кризиса, когда ещё непонятна его природа и метод лечения, золото может довольно резво снижаться в цене. Если это будет кризис перепроизводства, тогда золото ждут трудные времена. Если какой-то другой, типа ипотечного кризиса в США (2007-2008гг.), то золото может прилично взлететь. Всё будет зависеть от тяжести заболевания и правительственной терапии для больного.Если для терапии пропишут чай с малинкой и витамины С, дабы лишнего не навредить, то золото будет просто отлёживаться и ждать результата лечения. Если результата не будет,и больному начнут вливать мощные антибиотики, типа очередных QE, дабы разогнать инфляцию и заставить население тратить последние деньги, тогда золото ждут радужные времена. Маститые инвесторы и спекулянты, обладая нужным инсайдом и торговой чуйкой, моментально начнут гнать золотую волну на повышение, подключив к этой теме все необходимые СМИ. И золото уже начнёт служить как защитный актив от инфляции, и только потом уже как сырьё. Ну а толпы перепуганных мелких инвесторов могут вынести золотую цену в заоблачную даль.Правда и упадёт эта цена тоже довольно быстро, так как желающих покупать золотые кольца и серьги по заоблачным ценам найдётся не много и ювелирная индустрия может тупо остановиться.Из опыта тоже. В 2010г. покупал по 1350$. На панике от Бениного денежного вертолёта цену успешно догнали до 1900$. Затем было резкое падение, так как многие инвесторы сообразили что от QE Бернанке высокой инфляции в США не будет. Да и быть не должно, так как наличные деньги практически в фин. систему не поступали. Кредиты выделялись безналом и только под различные залоги. Не вернёшь деньги, потеряешь залог.Когда и я это понял, то цена уже упала до 1650$. Еле успел продать.Золото, конечно, есть актив. Но довольно стрёмный. На ровном месте он резвиться не будет. Поэтому повторяю тут уже в который раз-цена золота зависит от экономики США...Пока там всё идёт неплохо и причин для резкого роста цены на золото нет.Но посматривать туда иногда нужно.Тем более что грызня США и Китая, из-за торговых пошлин, продолжается, и не известно чем это всё закончится.