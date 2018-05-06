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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
  #<1 ... 1734173517361737
Повідомлення Додано: Суб 05 тра, 2018 21:17

  kalinavalera1 написав:а в плане могущества и продвинутости - так нас принудительно загоняют в отсталость и зашоренность, типа разговаривать ТОЛЬКО на украинском языке, одеваться в вышиванки - как 200 лет назад, ну и ненавидеть всех русских, просто потому, что они россияне- что тоже беспросветная отсталость и дикость

Калина, вы из какого погреба вылезли? Кто вас силой заставляет одевать шаровары и вышиванки? У каждой нации есть свои традиции и культура, своя кулинария, свои одежды и свой язык. У всех! Даже у папуасов. И это есть хорошо, так как мир стал более интересен.
Если вы такой безродный, да ещё этим гордитесь, то это уже ваши личные проблемы.
  kalinavalera1 написав:
Украинцам не нужна экономика , промышленность, высокие техгологии - в этом направлении ничего не делается, нам якобы наоборот нужна "самоидентификация" -3 главных ее кита я уже перечислил. Ну и куда мы придем с этим ?

Это не та студия для вашего вопроса. Вам очевидно нужно сюда:
https://focus.ua/ratings/372197/
Спросите лучше у них, куда они вас приведут за ваши же деньги.
Может в Англию, а может в Израиль, а может ещё куда....

А тут ветка о золоте.
наблюдательный
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Повідомлення Додано: Суб 05 тра, 2018 21:49

наблюдательный
Я не писал , что на меня насильно напяливают шаровары. Речь была об идеологии, то есть насилие психологическое.......но это токо на первый взгляд. А на деле доходы такие нищенские , что таки принудят донашивать за прадедом шаровары Завжди полюбляв розмовляти на українській мові , але зараз ....У всех национальные костюмы есть в музеях и на фолькфестах, но никто не носит это - сегодня в быту в цивилизованном мире. И акцент был на экономике - которая "бездуховна, и цель ее - мешок денег" и которая украинцам якобы не нужна - соль как раз в этом. На мое замечание, что цель экономики - "добробут населення" - то есть благосостояние населения - так меня потерли.Про добробут ми не маэмо права навіть слова пікнути, і так - економіка в нас - самі знаєте у якому стані. Я вільно володію українською мовою, але те що в нас творять - мета зовсім не культурний розвиток нації .
Згоден - тут гілка про золото. Я поважаю свою культуру. Але не поважаю - коли її використовують з метою облуди. Бо єкономіка для держави важніша за шароварщину.
kalinavalera1
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Повідомлення Додано: Пон 07 тра, 2018 05:36

наблюдательный
Не удивляйтесь, по его определениям с Украине нужно срочно замириться с рашкой и выслушать все её претензии, то бишь принять её требования.
У меня вообще подозрения, шо он искусный троль и этим своим невнятным"бу-бу-бу" удачно камуфлирует навязывание мышления терпил. И ордынцы у него такие же люди, как все, с которыми надо дружить.
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