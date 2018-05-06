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Ціна золота - Купівля / Продаж
  #<1 ... 1734173517361737
Повідомлення Додано: Суб 05 тра, 2018 21:17

  kalinavalera1 написав:а в плане могущества и продвинутости - так нас принудительно загоняют в отсталость и зашоренность, типа разговаривать ТОЛЬКО на украинском языке, одеваться в вышиванки - как 200 лет назад, ну и ненавидеть всех русских, просто потому, что они россияне- что тоже беспросветная отсталость и дикость

Калина, вы из какого погреба вылезли? Кто вас силой заставляет одевать шаровары и вышиванки? У каждой нации есть свои традиции и культура, своя кулинария, свои одежды и свой язык. У всех! Даже у папуасов. И это есть хорошо, так как мир стал более интересен.
Если вы такой безродный, да ещё этим гордитесь, то это уже ваши личные проблемы.
  kalinavalera1 написав:
Украинцам не нужна экономика , промышленность, высокие техгологии - в этом направлении ничего не делается, нам якобы наоборот нужна "самоидентификация" -3 главных ее кита я уже перечислил. Ну и куда мы придем с этим ?

Это не та студия для вашего вопроса. Вам очевидно нужно сюда:
https://focus.ua/ratings/372197/
Спросите лучше у них, куда они вас приведут за ваши же деньги.
Может в Англию, а может в Израиль, а может ещё куда....

А тут ветка о золоте.
наблюдательный
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Повідомлення Додано: Пон 07 тра, 2018 05:36

наблюдательный
Не удивляйтесь, по его определениям с Украине нужно срочно замириться с рашкой и выслушать все её претензии, то бишь принять её требования.
У меня вообще подозрения, шо он искусный троль и этим своим невнятным"бу-бу-бу" удачно камуфлирует навязывание мышления терпил. И ордынцы у него такие же люди, как все, с которыми надо дружить.
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Повідомлення Додано: Пон 07 тра, 2018 10:53

Про облигации не согласен с Волгарем. Хотелось бы мнение Опытного. Нет доверия у меня к нашей экономике. И правительство уже давно завралось начав с предвыборных обещаний. Так как верить в облигации ?

Это - Ваше право, но дело не в вере - инвестором на Украине быть трудно, а вот трейдером вполне возможно. В отсутствии других реальных инструментов (фондовый/валютный рынок)в ближайшие полгода Вы можете заработать на простой комбинации - депозит/облигации на 5 мес. (7-8% годовых) + уход в доллар в октябре. С большой долей вероятности до начала октября доллар будет не выше 27-ми, а потом к концу года уйдет под 30.
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Повідомлення Додано: Пон 07 тра, 2018 11:09

  наблюдательный написав:Как и следовало ожидать в 1 кв.2018г. спрос на золото в мире снова упал.
Общее падение - 7%.
Особенно обмельчала ETFs корзина: - 66%
ETFs inflows of 32.4t were down 66%;

Спрос на монеты и золотые слитки упал на -15%
bar and coin demand was 15% below a strong Q1 2017

Индусы уменьшили покупки на -13%
А больше всех зажали деньги доблестные китайцы -26%

https://www.gold.org/research/gold-dema ... investment

Есть одно "но".
This annual comparison does not paint a complete picture. Q4 2016 and Q1 2017, when worries about a weakening yuan were at their most intense, were exceptionally strong: demand was above 100t in both quarters. At 78t, Q1 2018 is relatively healthy: it is above both the three- and five-year averages (of 68.3t and 71.2t respectively).


И как раз когда спрос падает, надо покупать. Когда он будет расти, и цена будет другая.
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