kalinavalera1 написав:а в плане могущества и продвинутости - так нас принудительно загоняют в отсталость и зашоренность, типа разговаривать ТОЛЬКО на украинском языке, одеваться в вышиванки - как 200 лет назад, ну и ненавидеть всех русских, просто потому, что они россияне- что тоже беспросветная отсталость и дикость
Калина, вы из какого погреба вылезли? Кто вас силой заставляет одевать шаровары и вышиванки? У каждой нации есть свои традиции и культура, своя кулинария, свои одежды и свой язык. У всех! Даже у папуасов. И это есть хорошо, так как мир стал более интересен. Если вы такой безродный, да ещё этим гордитесь, то это уже ваши личные проблемы.
kalinavalera1 написав: Украинцам не нужна экономика , промышленность, высокие техгологии - в этом направлении ничего не делается, нам якобы наоборот нужна "самоидентификация" -3 главных ее кита я уже перечислил. Ну и куда мы придем с этим ?
Это не та студия для вашего вопроса. Вам очевидно нужно сюда: https://focus.ua/ratings/372197/ Спросите лучше у них, куда они вас приведут за ваши же деньги. Может в Англию, а может в Израиль, а может ещё куда....
наблюдательный Не удивляйтесь, по его определениям с Украине нужно срочно замириться с рашкой и выслушать все её претензии, то бишь принять её требования. У меня вообще подозрения, шо он искусный троль и этим своим невнятным"бу-бу-бу" удачно камуфлирует навязывание мышления терпил. И ордынцы у него такие же люди, как все, с которыми надо дружить.
Про облигации не согласен с Волгарем. Хотелось бы мнение Опытного. Нет доверия у меня к нашей экономике. И правительство уже давно завралось начав с предвыборных обещаний. Так как верить в облигации ?
Это - Ваше право, но дело не в вере - инвестором на Украине быть трудно, а вот трейдером вполне возможно. В отсутствии других реальных инструментов (фондовый/валютный рынок)в ближайшие полгода Вы можете заработать на простой комбинации - депозит/облигации на 5 мес. (7-8% годовых) + уход в доллар в октябре. С большой долей вероятности до начала октября доллар будет не выше 27-ми, а потом к концу года уйдет под 30.
This annual comparison does not paint a complete picture. Q4 2016 and Q1 2017, when worries about a weakening yuan were at their most intense, were exceptionally strong: demand was above 100t in both quarters. At 78t, Q1 2018 is relatively healthy: it is above both the three- and five-year averages (of 68.3t and 71.2t respectively).
И как раз когда спрос падает, надо покупать. Когда он будет расти, и цена будет другая.