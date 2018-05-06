kalinavalera1 написав:а в плане могущества и продвинутости - так нас принудительно загоняют в отсталость и зашоренность, типа разговаривать ТОЛЬКО на украинском языке, одеваться в вышиванки - как 200 лет назад, ну и ненавидеть всех русских, просто потому, что они россияне- что тоже беспросветная отсталость и дикость
Калина, вы из какого погреба вылезли? Кто вас силой заставляет одевать шаровары и вышиванки? У каждой нации есть свои традиции и культура, своя кулинария, свои одежды и свой язык. У всех! Даже у папуасов. И это есть хорошо, так как мир стал более интересен. Если вы такой безродный, да ещё этим гордитесь, то это уже ваши личные проблемы.
kalinavalera1 написав: Украинцам не нужна экономика , промышленность, высокие техгологии - в этом направлении ничего не делается, нам якобы наоборот нужна "самоидентификация" -3 главных ее кита я уже перечислил. Ну и куда мы придем с этим ?
Это не та студия для вашего вопроса. Вам очевидно нужно сюда: https://focus.ua/ratings/372197/ Спросите лучше у них, куда они вас приведут за ваши же деньги. Может в Англию, а может в Израиль, а может ещё куда....
наблюдательный Не удивляйтесь, по его определениям с Украине нужно срочно замириться с рашкой и выслушать все её претензии, то бишь принять её требования. У меня вообще подозрения, шо он искусный троль и этим своим невнятным"бу-бу-бу" удачно камуфлирует навязывание мышления терпил. И ордынцы у него такие же люди, как все, с которыми надо дружить.
Про облигации не согласен с Волгарем. Хотелось бы мнение Опытного. Нет доверия у меня к нашей экономике. И правительство уже давно завралось начав с предвыборных обещаний. Так как верить в облигации ?
Это - Ваше право, но дело не в вере - инвестором на Украине быть трудно, а вот трейдером вполне возможно. В отсутствии других реальных инструментов (фондовый/валютный рынок)в ближайшие полгода Вы можете заработать на простой комбинации - депозит/облигации на 5 мес. (7-8% годовых) + уход в доллар в октябре. С большой долей вероятности до начала октября доллар будет не выше 27-ми, а потом к концу года уйдет под 30.
This annual comparison does not paint a complete picture. Q4 2016 and Q1 2017, when worries about a weakening yuan were at their most intense, were exceptionally strong: demand was above 100t in both quarters. At 78t, Q1 2018 is relatively healthy: it is above both the three- and five-year averages (of 68.3t and 71.2t respectively).
И как раз когда спрос падает, надо покупать. Когда он будет расти, и цена будет другая.
И как раз когда спрос падает, надо покупать. Когда он будет расти, и цена будет другая.
Звучит как заклинание. В реале Фьючерс на золото - Июнь '18 (GCM8) 1,314.20 -0.50 -0.04% США 10-летние 2,955 https://ru.investing.com/equities/gazprom_rts У золота есть шанс добраться уже летом до 1350-60-ти...Но свободную ликвидность гораздо больше привлекают tresures 10 years c почти такой же доходностью, но ГАРАНТИРОВАННОЙ. И это - если не учитывать подводные камни покупки физического золота.
Про облигации не согласен с Волгарем. Хотелось бы мнение Опытного. Нет доверия у меня к нашей экономике. И правительство уже давно завралось начав с предвыборных обещаний. Так как верить в облигации ?
Это - Ваше право, но дело не в вере - инвестором на Украине быть трудно, а вот трейдером вполне возможно. В отсутствии других реальных инструментов (фондовый/валютный рынок)в ближайшие полгода Вы можете заработать на простой комбинации - депозит/облигации на 5 мес. (7-8% годовых) + уход в доллар в октябре. С большой долей вероятности до начала октября доллар будет не выше 27-ми, а потом к концу года уйдет под 30.
Спасибо. Умно. У меня мышление не так конкретно работает, да и знаний маловато, что бы так ловить моменты и понимать что к чему, но главное алгоритм мышления не в ту сторону. Мне есть чему у вас поучиться. Доллар точно в конце года всегда растет. Ну вероятность 80%. Меня такая вероятность устраивает. Риск не велик. Уже как раз пристроил гривны на депозит на пол года, до сентября. Хотя очень сомневаюсь правильно ли? Но сумма не велика, все равно лежала в тумбочке, это типа - "поиграться". А вот про облигации я недавно только услышал, что мы можем их покупать ... Да все верно. Тут важно время точно угадать. Я помню в 90 годах, появлялись такие конторы - кладешь деньги на время - возвращают с процентами, но вскоре контора закрывается - банкротится. По типу МММ. Так у меня получалось во время с процентами выпрыгнуть. Облигации - риск большой с ними. Вопрос в том что - "прыгучесть" моя поубавилась. Опять таки - это или интуицию фантастическую иметь или просто иметь инсайдера в государственных кругах.
Я помню в 90 годах, появлялись такие конторы - кладешь деньги на время - возвращают с процентами, но вскоре контора закрывается - банкротится. По типу МММ.
Было дело - отскочил с МММ в последний момент. В пункте приема в тот августовский день в пятницу была очередь, на часах 15 мин до закрытия, продал с рук (до сих пор чувствую вину перед девшкой, купившей у меня эту бумагу - продал по 103 тыс. вместо 105-ти). В понедельник все рухнуло
Так у меня получалось во время с процентами выпрыгнуть. Облигации - риск большой с ними. Вопрос в том что - "прыгучесть" моя поубавилась. Опять таки - это или интуицию фантастическую иметь или просто иметь инсайдера в государственных кругах.
В гривнях -никакого риска. Купонный доход государство выплатит в любом случае, да и ликвидность (т.е. возможность продать) им же и гарантируется. Вопрос в другом - какой будет курс? Я не пророк, но думаю, что к концу сентября не выше 27-ми. А вот доллар на пике даст еще процентов 6-10.
Волгарь написав:В гривнях -никакого риска. Купонный доход государство выплатит в любом случае, да и ликвидность (т.е. возможность продать) им же и гарантируется. Вопрос в другом - какой будет курс? Я не пророк, но думаю, что к концу сентября не выше 27-ми. А вот доллар на пике даст еще процентов 6-10.
Не , пишут, что их уже переоценивали один раз. Вернее сказать сделали уже один раз репрофайлинг - И то ли еще будет ? Пишут что мылятся на второй "репрофайлинг" - слово то какое....
Волгарь написав:Было дело - отскочил с МММ в последний момент. В пункте приема в тот августовский день в пятницу была очередь, на часах 15 мин до закрытия, продал с рук (до сих пор чувствую вину перед девшкой, купившей у меня эту бумагу - продал по 103 тыс. вместо 105-ти). В понедельник все рухнуло
Когда-то я был юн - и мог играть на минимальные шансы. Я прекрасно понимал, что конторы эти гнилые и временные. И знал что нужно будет выскочить своевременно - потому бдил и выскакивал. Сейчас мне это уже сложно и на интуицию только я не полагаюсь. Она увы у меня затуманилась. Вообще штука не надежная. Наверное на золотой ветке -это не уместно обсуждать ? Но про золото сегодня нет смысла что-то и писать. Вы правы золото может за лето подрасти. Но может и не подрасти. Я все что мог про золото узнать тут всех расспросил. И мне помогли сформировать подход к золотой теме. Теперь нужно учиться думать как вы- конкретно и на краткосрок. Не знаю на какой это ветке Но на форексе я не игрок.
Востаннє редагувалось kalinavalera1 в Пон 07 тра, 2018 15:25, всього редагувалось 1 раз.
Не , пишут, что их уже переоценивали один раз. И то ли еще будет ?
Любой прогноз - не более, чем прогноз. Боюсь, даже председатель правления НБУ не сможет указать на курс гривны к 31/12. Поэтому можно лишь строить предположения. Учитывая дефицит торгового баланса товаров и услуг (10 млрд. долларов в текущем году -1/12 от ВВП), объем госзаймов в текущем бюджете (305 млрд. грн. из 920-ти доходной части), темп инфляции - около 15% годовых, объем внешних платежей в этом году (не владею конкретной информацией, но за 4 года - 27 млрд. долларов) с большой доле вероятности курс к концу года будет близок к 30-ти. Для Вас важным будет вовремя войти в доллар, когда роста еще не ожидается, а депозит уже закрыт. Хотя может быть всякое - помнится в 95-ом в феврале продал все доллары по 4700. В итоге получилось 120% годовых за 9 месяцев (и еще 6 за декабрь). А доллар к концу того года стоил 4600 в обменниках. При инфляции в 120% - так тогдашнее руководство ЦБ с ней боролось