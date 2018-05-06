Додано: Пон 07 тра, 2018 14:13

Волгарь написав: Про облигации не согласен с Волгарем. Хотелось бы мнение Опытного. Нет доверия у меня к нашей экономике. И правительство уже давно завралось начав с предвыборных обещаний. Так как верить в облигации ?

Это - Ваше право, но дело не в вере - инвестором на Украине быть трудно, а вот трейдером вполне возможно. В отсутствии других реальных инструментов (фондовый/валютный рынок)в ближайшие полгода Вы можете заработать на простой комбинации - депозит/облигации на 5 мес. (7-8% годовых) + уход в доллар в октябре. С большой долей вероятности до начала октября доллар будет не выше 27-ми, а потом к концу года уйдет под 30. Это - Ваше право, но дело не в вере - инвестором на Украине быть трудно, а вот трейдером вполне возможно. В отсутствии других реальных инструментов (фондовый/валютный рынок)в ближайшие полгода Вы можете заработать на простой комбинации - депозит/облигации на 5 мес. (7-8% годовых) + уход в доллар в октябре. С большой долей вероятности до начала октября доллар будет не выше 27-ми, а потом к концу года уйдет под 30.

Спасибо. Умно. У меня мышление не так конкретно работает, да и знаний маловато, что бы так ловить моменты и понимать что к чему, но главное алгоритм мышления не в ту сторону. Мне есть чему у вас поучиться. Доллар точно в конце года всегда растет. Ну вероятность 80%. Меня такая вероятность устраивает. Риск не велик. Уже как раз пристроил гривны на депозит на пол года, до сентября. Хотя очень сомневаюсь правильно ли? Но сумма не велика, все равно лежала в тумбочке, это типа - "поиграться". А вот про облигации я недавно только услышал, что мы можем их покупать ... Да все верно. Тут важно время точно угадать. Я помню в 90 годах, появлялись такие конторы - кладешь деньги на время - возвращают с процентами, но вскоре контора закрывается - банкротится. По типу МММ. Так у меня получалось во время с процентами выпрыгнуть. Облигации - риск большой с ними. Вопрос в том что - "прыгучесть" моя поубавилась. Опять таки - это или интуицию фантастическую иметь или просто иметь инсайдера в государственных кругах.