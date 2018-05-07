Волгарь
Ордынец, ты не хочешь огласить свой прогноз по банку раисии?
Ну и перспективу твоего сраного государства заодно нарисуй.
|
|
|
Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: Вів 08 тра, 2018 06:14
Волгарь
Ордынец, ты не хочешь огласить свой прогноз по банку раисии?
Ну и перспективу твоего сраного государства заодно нарисуй.
РОШЕН
ФУФЛО
Додано: Вів 08 тра, 2018 10:18
А вот хамить не надо, лебедь Вы наш всегдашний. Поэтому отправляqтесь...к spectator
Додано: Вів 08 тра, 2018 11:46
Я привожу аргументы, а вы котировки из прошлого. Они вряд ли помогут спрогнозировать, что будет в будущем, а вот американские макрофинансовые показатели как то торговый и бюджетный дефицит и гос. долг очень красноречивы.
Гарантий там тоже нет. Что Трамп говорил 2 года назад? Не то ли, что инвесторам в трежеря придется поделиться?
И что за камни? Только не надо тащить ту фотку слитка с какими-то стержнями. Тому фейку уже лет 10, ничего нового никто не придумал.
Додано: Вів 08 тра, 2018 12:03
Простите, но и тогда и сейчас котировки на время публикации поста - можете проверить
Золото 1.310,30
США 10-летние 2,950 12:56:45
Полностью с Вами согласен. Очень...но к сожалению на цену золото эти показатели почти не влияют. Гораздо важнее - вот это
EUR/USD 1,1879
Будь этот показатель 1,24+, и золото поднимется до 1360.
Пока, вроде, наоборот - гарантированный доход по ним едва ли не удвоился.
Еще летом 16-го доходность не превышала 1,5%.
|