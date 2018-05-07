Додано: Вів 08 тра, 2018 14:08

Что "вот это"? Евро - это тоже фиатная валюта и никаких обязательств по ее привязке к чему-либо, в т.ч. и к золоту нет. Наоборот, Трамп договорился с Макроном и Меркель занижать евро, чтоб приостановить избавление от трежерей и Европа просто запустила печатный станок. Заодно и фонду свою выкупают. То есть евро станет больше, а не меньше. Почему это должен быть негатив для золота? Негатив только в том, что фонду искусственно накручивают и деньги текут в этот пузырь, но это тоже не навсегда. Оттягивание пружины.

А что доходность трежерей выросла вдвое, это добавит трат американскому бюджету на 300 ярдов в год, которые тоже придется допечатывать.