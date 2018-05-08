Волгарь
Ордынец, ты не хочешь огласить свой прогноз по банку раисии?
Ну и перспективу твоего сраного государства заодно нарисуй.
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: Вів 08 тра, 2018 06:14
Волгарь
Ордынец, ты не хочешь огласить свой прогноз по банку раисии?
Ну и перспективу твоего сраного государства заодно нарисуй.
РОШЕН
ФУФЛО
Додано: Вів 08 тра, 2018 10:18
А вот хамить не надо, лебедь Вы наш всегдашний. Поэтому отправляqтесь...к spectator
Додано: Вів 08 тра, 2018 11:46
Я привожу аргументы, а вы котировки из прошлого. Они вряд ли помогут спрогнозировать, что будет в будущем, а вот американские макрофинансовые показатели как то торговый и бюджетный дефицит и гос. долг очень красноречивы.
Гарантий там тоже нет. Что Трамп говорил 2 года назад? Не то ли, что инвесторам в трежеря придется поделиться?
И что за камни? Только не надо тащить ту фотку слитка с какими-то стержнями. Тому фейку уже лет 10, ничего нового никто не придумал.
Додано: Вів 08 тра, 2018 12:03
Простите, но и тогда и сейчас котировки на время публикации поста - можете проверить
Золото 1.310,30
США 10-летние 2,950 12:56:45
Полностью с Вами согласен. Очень...но к сожалению на цену золото эти показатели почти не влияют. Гораздо важнее - вот это
EUR/USD 1,1879
Будь этот показатель 1,24+, и золото поднимется до 1360.
Пока, вроде, наоборот - гарантированный доход по ним едва ли не удвоился.
Еще летом 16-го доходность не превышала 1,5%.
Додано: Вів 08 тра, 2018 14:08
Что "вот это"? Евро - это тоже фиатная валюта и никаких обязательств по ее привязке к чему-либо, в т.ч. и к золоту нет. Наоборот, Трамп договорился с Макроном и Меркель занижать евро, чтоб приостановить избавление от трежерей и Европа просто запустила печатный станок. Заодно и фонду свою выкупают. То есть евро станет больше, а не меньше. Почему это должен быть негатив для золота? Негатив только в том, что фонду искусственно накручивают и деньги текут в этот пузырь, но это тоже не навсегда. Оттягивание пружины.
А что доходность трежерей выросла вдвое, это добавит трат американскому бюджету на 300 ярдов в год, которые тоже придется допечатывать.
Додано: Вів 08 тра, 2018 14:34
У Вас весьма своеобразный взгляд на экономику.
Consolidated balance sheet of the Eurosystem as at 31 December 2017
Gold and gold receivables 376,300
1 Banknotes in circulation 1,170,716
Как видите, каждое алчное ЕВРО имеет золотое покрытие в 32 цента.
Простите, откуда у Вас подобная информация?
Вы заблуждаетесь. Динамика цены акций в долгосрочном глобальном тренде зависит от множества факторов, но меньше всего - от манипуляций
Пока это добавило чистых процентных расходов на 30 млрд. в год - с 260 до 290 млрд.
Но в перспективе может и больше. Насчет печатания денег - не совсем верно.
В основном доходы бюджета за счет новых размещений облигаций идут в конечном итоге на покрытие дефицита торгового баланса. В результате денежная масса, циркулирующая в американской экономике, растет значительно медленнее, чем в мировой.
Ради интереса - проследите за ценой унции, когда/если кросс-курс достигнет 1,22+.
Она почти наверняка вырастет.
Додано: Вів 08 тра, 2018 14:57
Это покрытие может быть и 32, и 2%, и 0. Никто не обязывался придерживаться какой-то цифры. И оно и сейчас в разы меньше, так как нет никакого смысла считать только наличные банкноты и не считать счета в банке - это такая же денежная масса, которую эмитирует ЕЦБ. Это вот золото может быть только в физическом виде, его создает природа, а виртуальная замена, которую придумал человек, превратилась в развод, так как уже не покрывается реальным золотом.
Информация по поводу Трампа и Макрона - моя догадка, так как после их встречи евро начало падать, а рост доходностей трежерей приостановился. Но это опять же временно.
Динамика акция сейчас зависит в первую очередь вот от каких вещей:
Ну, деньги, взятые в долг - это доходы с большой натяжкой. Так а облигации кто выкупает в таких объемах? Столько свободных денег в мире просто нет. Это подставные конторы печатного станка ФРС! Так что долларовая масса растет как в американской, так и в мировой экономике.
И вообще, чего это вы так за доллар выступаете? А как же ваш "ядерный пепел"? Не боитесь, что назовут прислужником Запада?
Додано: Вів 08 тра, 2018 15:00
Тем временем Юнекс принимает по 1109 гривен за грамм, это по курсу наличного рынка 1325 баксов за унцию. Не говоря уже о продаже. Опять физика идет в отрыв. Делаем выводы!
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