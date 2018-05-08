Додано: Вів 08 тра, 2018 14:57

Волгарь написав: Что "вот это"? Евро - это тоже фиатная валюта и никаких обязательств по ее привязке к чему-либо, в т.ч. и к золоту нет.

У Вас весьма своеобразный взгляд на экономику.

Consolidated balance sheet of the Eurosystem as at 31 December 2017

Gold and gold receivables 376,300

1 Banknotes in circulation 1,170,716

https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other ... 7ee3f3cd69

Как видите, каждое алчное ЕВРО имеет золотое покрытие в 32 цента.

Наоборот, Трамп договорился с Макроном и Меркель занижать евро, чтоб приостановить избавление от трежерей и Европа просто запустила печатный станок. Заодно и фонду свою выкупают.

Простите, откуда у Вас подобная информация?

То есть евро станет больше, а не меньше. Почему это должен быть негатив для золота? Негатив только в том, что фонду искусственно накручивают и деньги текут в этот пузырь, но это тоже не навсегда. Оттягивание пружины.

Вы заблуждаетесь. Динамика цены акций в долгосрочном глобальном тренде зависит от множества факторов, но меньше всего - от манипуляций

А что доходность трежерей выросла вдвое, это добавит трат американскому бюджету на 300 ярдов в год, которые тоже придется допечатывать.

Пока это добавило чистых процентных расходов на 30 млрд. в год - с 260 до 290 млрд.

Но в перспективе может и больше. Насчет печатания денег - не совсем верно.

В основном доходы бюджета за счет новых размещений облигаций идут в конечном итоге на покрытие дефицита торгового баланса. В результате денежная масса, циркулирующая в американской экономике, растет значительно медленнее, чем в мировой.

Ради интереса - проследите за ценой унции, когда/если кросс-курс достигнет 1,22+.

Она почти наверняка вырастет. У Вас весьма своеобразный взгляд на экономику.Как видите, каждое алчное ЕВРО имеет золотое покрытие в 32 цента.Простите, откуда у Вас подобная информация?Вы заблуждаетесь. Динамика цены акций в долгосрочном глобальном тренде зависит от множества факторов, но меньше всего - от манипуляцийПока это добавило чистых процентных расходов на 30 млрд. в год - с 260 до 290 млрд.Но в перспективе может и больше. Насчет печатания денег - не совсем верно.В основном доходы бюджета за счет новых размещений облигаций идут в конечном итоге на покрытие дефицита торгового баланса. В результате денежная масса, циркулирующая в американской экономике, растет значительно медленнее, чем в мировой.Ради интереса - проследите за ценой унции, когда/если кросс-курс достигнет 1,22+.Она почти наверняка вырастет.

Это покрытие может быть и 32, и 2%, и 0. Никто не обязывался придерживаться какой-то цифры. И оно и сейчас в разы меньше, так как нет никакого смысла считать только наличные банкноты и не считать счета в банке - это такая же денежная масса, которую эмитирует ЕЦБ. Это вот золото может быть только в физическом виде, его создает природа, а виртуальная замена, которую придумал человек, превратилась в развод, так как уже не покрывается реальным золотом.Информация по поводу Трампа и Макрона - моя догадка, так как после их встречи евро начало падать, а рост доходностей трежерей приостановился. Но это опять же временно.Динамика акция сейчас зависит в первую очередь вот от каких вещей:Ну, деньги, взятые в долг - это доходы с большой натяжкой. Так а облигации кто выкупает в таких объемах? Столько свободных денег в мире просто нет. Это подставные конторы печатного станка ФРС! Так что долларовая масса растет как в американской, так и в мировой экономике.И вообще, чего это вы так за доллар выступаете? А как же ваш "ядерный пепел"? Не боитесь, что назовут прислужником Запада?