This annual comparison does not paint a complete picture. Q4 2016 and Q1 2017, when worries about a weakening yuan were at their most intense, were exceptionally strong: demand was above 100t in both quarters. At 78t, Q1 2018 is relatively healthy: it is above both the three- and five-year averages (of 68.3t and 71.2t respectively).
И как раз когда спрос падает, надо покупать. Когда он будет расти, и цена будет другая.
И как раз когда спрос падает, надо покупать. Когда он будет расти, и цена будет другая.
Звучит как заклинание. В реале Фьючерс на золото - Июнь '18 (GCM8) 1,314.20 -0.50 -0.04% США 10-летние 2,955 https://ru.investing.com/equities/gazprom_rts У золота есть шанс добраться уже летом до 1350-60-ти...Но свободную ликвидность гораздо больше привлекают tresures 10 years c почти такой же доходностью, но ГАРАНТИРОВАННОЙ. И это - если не учитывать подводные камни покупки физического золота.
Я привожу аргументы, а вы котировки из прошлого. Они вряд ли помогут спрогнозировать, что будет в будущем, а вот американские макрофинансовые показатели как то торговый и бюджетный дефицит и гос. долг очень красноречивы. Гарантий там тоже нет. Что Трамп говорил 2 года назад? Не то ли, что инвесторам в трежеря придется поделиться? И что за камни? Только не надо тащить ту фотку слитка с какими-то стержнями. Тому фейку уже лет 10, ничего нового никто не придумал.
swan forever написав:Волгарь а вот следует помнить тему веткии не петь заунывную. Без мышебратьев разберёмся.
Доллар вновь дорожает на форексе во вторник на фоне заявлений главы ФРС Джерома Пауэлла о готовности к дальнейшему повышению процентных ставок и очередной серии размещений американских гособлигаций, USпровоцирующих переток капитала в США. На фоне увеличения доходности американских бумаг спрос будет повышенным, для покупки бумаг инвесторы будут переводить средства в доллары, толкая курс вверх.
Доллар растет вслед за стоимостью займов: ФРС сворачивает баланс, изымая из системы долларовую ликвидность, закачанную после кризиса 2008 года, и одновременно повышает процентные ставки, делая спекулятивные инвестиции дороже. В результате капитал уходит из других валют и рынков, а аппетит к риску падает.
В первую очередь страдают развивающиеся рынки, но именно они получили и основную выгоду от мягкой политики ФРС в предыдущие годы. Вот "мышебратья" и "возбудились", увидев отток СКВ из российского долга..
potter написав:дядя Caша Как по вашему мнению, рост доллара и процентных ставок отразиться на цене золота? Будет падать со всеми активами, или будет расти, как альтернативный защитный актив при нехватке долларов?
Рынка давно нет, а нехватку долларов придется покрывать печатным станком, другого варианта нет. Поэтому при обвале трежерей возможно все - от дефолта или отмены бакса до полного расхождения цены на реальные и виртуальные товары. Сегодня уже Юнекс, например, продолжает принимать золото где-то по 1325 за трунцию.
Рынка давно нет, а нехватку долларов придется покрывать печатным станком, другого варианта нет. Поэтому при обвале трежерей возможно все - от дефолта или отмены бакса до полного расхождения цены на реальные и виртуальные товары.
Более чем спорное утверждение. Пока же происходит именно то, что я и предсказывал - с ростом доходности облигаций (3,07% по десятилеткам) на момент,идет отток в них из золота - 1294 на момент.