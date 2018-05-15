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Горячие новости по драгоценным металлам
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
  #<1 ... 1734173517361737>
Повідомлення Додано: Пон 07 тра, 2018 11:09

  наблюдательный написав:Как и следовало ожидать в 1 кв.2018г. спрос на золото в мире снова упал.
Общее падение - 7%.
Особенно обмельчала ETFs корзина: - 66%
ETFs inflows of 32.4t were down 66%;

Спрос на монеты и золотые слитки упал на -15%
bar and coin demand was 15% below a strong Q1 2017

Индусы уменьшили покупки на -13%
А больше всех зажали деньги доблестные китайцы -26%

https://www.gold.org/research/gold-dema ... investment

Есть одно "но".
This annual comparison does not paint a complete picture. Q4 2016 and Q1 2017, when worries about a weakening yuan were at their most intense, were exceptionally strong: demand was above 100t in both quarters. At 78t, Q1 2018 is relatively healthy: it is above both the three- and five-year averages (of 68.3t and 71.2t respectively).


И как раз когда спрос падает, надо покупать. Когда он будет расти, и цена будет другая.
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Повідомлення Додано: Вів 08 тра, 2018 06:14

Волгарь
Ордынец, ты не хочешь огласить свой прогноз по банку раисии?
Ну и перспективу твоего сраного государства заодно нарисуй.
РОШЕН
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swan forever
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 тра, 2018 11:46

  Волгарь написав:
И как раз когда спрос падает, надо покупать. Когда он будет расти, и цена будет другая.

Звучит как заклинание.
В реале
Фьючерс на золото - Июнь '18 (GCM8)
1,314.20 -0.50 -0.04%
США 10-летние 2,955
https://ru.investing.com/equities/gazprom_rts
У золота есть шанс добраться уже летом до 1350-60-ти...Но свободную ликвидность гораздо больше привлекают tresures 10 years c почти такой же доходностью, но ГАРАНТИРОВАННОЙ. И это - если не учитывать подводные камни покупки физического золота.


Я привожу аргументы, а вы котировки из прошлого. Они вряд ли помогут спрогнозировать, что будет в будущем, а вот американские макрофинансовые показатели как то торговый и бюджетный дефицит и гос. долг очень красноречивы.
Гарантий там тоже нет. Что Трамп говорил 2 года назад? Не то ли, что инвесторам в трежеря придется поделиться?
И что за камни? Только не надо тащить ту фотку слитка с какими-то стержнями. Тому фейку уже лет 10, ничего нового никто не придумал.
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Повідомлення Додано: Вів 08 тра, 2018 15:00

Тем временем Юнекс принимает по 1109 гривен за грамм, это по курсу наличного рынка 1325 баксов за унцию. Не говоря уже о продаже. Опять физика идет в отрыв. Делаем выводы!
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Повідомлення Додано: Вів 08 тра, 2018 17:40

Волгарь
а вот следует помнить тему веткии не петь заунывную. Без мышебратьев разберёмся.
РОШЕН
ФУФЛО
swan forever
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 тра, 2018 07:53

  swan forever написав:Волгарь
а вот следует помнить тему веткии не петь заунывную. Без мышебратьев разберёмся.


Доллар вновь дорожает на форексе во вторник на фоне заявлений главы ФРС Джерома Пауэлла о готовности к дальнейшему повышению процентных ставок и очередной серии размещений американских гособлигаций,
USпровоцирующих переток капитала в США.
На фоне увеличения доходности американских бумаг спрос будет повышенным, для покупки бумаг инвесторы будут переводить средства в доллары, толкая курс вверх.

Доллар растет вслед за стоимостью займов: ФРС сворачивает баланс, изымая из системы долларовую ликвидность, закачанную после кризиса 2008 года, и одновременно повышает процентные ставки, делая спекулятивные инвестиции дороже.
В результате капитал уходит из других валют и рынков, а аппетит к риску падает.

В первую очередь страдают развивающиеся рынки, но именно они получили и основную выгоду от мягкой политики ФРС в предыдущие годы. Вот "мышебратья" и "возбудились", увидев отток СКВ из российского долга..

US
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 13:11

дядя Caша Как по вашему мнению, рост доллара и процентных ставок отразиться на цене золота? Будет падать со всеми активами, или будет расти, как альтернативный защитный актив при нехватке долларов?
potter
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 16:03

  potter написав:дядя Caша Как по вашему мнению, рост доллара и процентных ставок отразиться на цене золота? Будет падать со всеми активами, или будет расти, как альтернативный защитный актив при нехватке долларов?

Рынка давно нет, а нехватку долларов придется покрывать печатным станком, другого варианта нет. Поэтому при обвале трежерей возможно все - от дефолта или отмены бакса до полного расхождения цены на реальные и виртуальные товары. Сегодня уже Юнекс, например, продолжает принимать золото где-то по 1325 за трунцию.
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Повідомлення Додано: Сер 16 тра, 2018 10:35

Рынка давно нет, а нехватку долларов придется покрывать печатным станком, другого варианта нет. Поэтому при обвале трежерей возможно все - от дефолта или отмены бакса до полного расхождения цены на реальные и виртуальные товары.

Более чем спорное утверждение. Пока же происходит именно то, что я и предсказывал - с ростом доходности облигаций (3,07% по десятилеткам) на момент,идет отток в них из золота - 1294 на момент.
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 тра, 2018 12:57

Re: Горячие новости по драгоценным металлам

  Волгарь написав:Более чем


То есть, если подтянется к 4% ...железяки камнем вниз?

Рынок трежерис - угроза нового финансового кризиса.
http://www.vestifinance.ru/articles/101490

ЕС перестанет платить за иранскую нефть долларами.
http://www.vestifinance.ru/articles/101504
Чукча2
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