Никакого оттока нет, это заманипулированный рынок с гигантскими голыми шортами в нужный момент от голдманов и морганов.
Для подобного вывода нужно либо находиться среди этих господ (+рокфеллеров/кунов/ротшильдов и множества других громких фамилий, давно потерявших связь с реальным финансовым рынком), либо получать из этих кругов инсайдерскую информацию
Это они хотят направить потоки в стремительно рушащиеся трежеря, но, судя по продолжающемуся росту доходностей, им это не удается даже таким рискованным путем.
Доходность на момент 3,11%, и она достаточно комфортна для рынка госдолга.
Проблема рынка золота заключается в том, что физические его поставки ограничены - вся мировая добыча составляет около 3000 т в год, менее 130 млрд. долларов по текущей цене. Для сравнения, рынок нефти, например, подбирается к отметке в 8 млрд. долларов в ДЕНЬ. Соответственно даже небольшие по объему продажи/покупки существенно влияют на цену золота. Поэтому и заработать на нем инвестору (т.е. игроку, имеющему дело с физическим металлом или даже бумажным счетом) весьма проблематично.