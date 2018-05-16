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Горячие новости по драгоценным металлам
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
  #<1 ... 1734173517361737
Повідомлення Додано: Сер 16 тра, 2018 14:00

То есть, если подтянется к 4% ...железяки камнем вниз?

Увидим через пару лет. Критическая планка доходности, при которой США уже не смогут обслуживать госдолг посредством размещения новых бумаг лежит, видимо, в диапозоне от 4,5 до 5% годовых, т.е. в середине следующего десятилетия. Но звоночки начнут раздаваться раньше. И тут золото может начать вести себя как любой товар при избытке денежной ликвидности.
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 тра, 2018 10:06

  Волгарь написав:
Рынка давно нет, а нехватку долларов придется покрывать печатным станком, другого варианта нет. Поэтому при обвале трежерей возможно все - от дефолта или отмены бакса до полного расхождения цены на реальные и виртуальные товары.

Более чем спорное утверждение. Пока же происходит именно то, что я и предсказывал - с ростом доходности облигаций (3,07% по десятилеткам) на момент,идет отток в них из золота - 1294 на момент.


Никакого оттока нет, это заманипулированный рынок с гигантскими голыми шортами в нужный момент от голдманов и морганов. Это они хотят направить потоки в стремительно рушащиеся трежеря, но, судя по продолжающемуся росту доходностей, им это не удается даже таким рискованным путем.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 тра, 2018 11:17

Никакого оттока нет, это заманипулированный рынок с гигантскими голыми шортами в нужный момент от голдманов и морганов.

Для подобного вывода нужно либо находиться среди этих господ (+рокфеллеров/кунов/ротшильдов и множества других громких фамилий, давно потерявших связь с реальным финансовым рынком), либо получать из этих кругов инсайдерскую информацию
Это они хотят направить потоки в стремительно рушащиеся трежеря, но, судя по продолжающемуся росту доходностей, им это не удается даже таким рискованным путем.

Доходность на момент 3,11%, и она достаточно комфортна для рынка госдолга.
Проблема рынка золота заключается в том, что физические его поставки ограничены - вся мировая добыча составляет около 3000 т в год, менее 130 млрд. долларов по текущей цене. Для сравнения, рынок нефти, например, подбирается к отметке в 8 млрд. долларов в ДЕНЬ. Соответственно даже небольшие по объему продажи/покупки существенно влияют на цену золота. Поэтому и заработать на нем инвестору (т.е. игроку, имеющему дело с физическим металлом или даже бумажным счетом) весьма проблематично.
Волгарь
 
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