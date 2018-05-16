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на тему Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.

Ціна золота - Купівля / Продаж

#<1 ... 1734173517361737 Додано: Сер 16 тра, 2018 14:00 То есть, если подтянется к 4% ...железяки камнем вниз?

Увидим через пару лет. Критическая планка доходности, при которой США уже не смогут обслуживать госдолг посредством размещения новых бумаг лежит, видимо, в диапозоне от 4,5 до 5% годовых, т.е. в середине следующего десятилетия. Но звоночки начнут раздаваться раньше. И тут золото может начать вести себя как любой товар при избытке денежной ликвидности. Увидим через пару лет. Критическая планка доходности, при которой США уже не смогут обслуживать госдолг посредством размещения новых бумаг лежит, видимо, в диапозоне от 4,5 до 5% годовых, т.е. в середине следующего десятилетия. Но звоночки начнут раздаваться раньше. И тут золото может начать вести себя как любой товар при избытке денежной ликвидности. Волгарь Повідомлень: 4853 З нами з: 12.10.12 Подякував: 15 раз. Подякували: 493 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 17 тра, 2018 10:06 Волгарь написав: Рынка давно нет, а нехватку долларов придется покрывать печатным станком, другого варианта нет. Поэтому при обвале трежерей возможно все - от дефолта или отмены бакса до полного расхождения цены на реальные и виртуальные товары.

Более чем спорное утверждение. Пока же происходит именно то, что я и предсказывал - с ростом доходности облигаций (3,07% по десятилеткам) на момент,идет отток в них из золота - 1294 на момент. Более чем спорное утверждение. Пока же происходит именно то, что я и предсказывал - с ростом доходности облигаций (3,07% по десятилеткам) на момент,идет отток в них из золота - 1294 на момент.



Никакого оттока нет, это заманипулированный рынок с гигантскими голыми шортами в нужный момент от голдманов и морганов. Это они хотят направить потоки в стремительно рушащиеся трежеря, но, судя по продолжающемуся росту доходностей, им это не удается даже таким рискованным путем. Никакого оттока нет, это заманипулированный рынок с гигантскими голыми шортами в нужный момент от голдманов и морганов. Это они хотят направить потоки в стремительно рушащиеся трежеря, но, судя по продолжающемуся росту доходностей, им это не удается даже таким рискованным путем. hxbbgaf Повідомлень: 19757 З нами з: 24.08.09 Подякував: 1134 раз. Подякували: 1874 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 17 тра, 2018 11:17 Никакого оттока нет, это заманипулированный рынок с гигантскими голыми шортами в нужный момент от голдманов и морганов.

Для подобного вывода нужно либо находиться среди этих господ (+рокфеллеров/кунов/ротшильдов и множества других громких фамилий, давно потерявших связь с реальным финансовым рынком), либо получать из этих кругов инсайдерскую информацию

Это они хотят направить потоки в стремительно рушащиеся трежеря, но, судя по продолжающемуся росту доходностей, им это не удается даже таким рискованным путем.

Доходность на момент 3,11%, и она достаточно комфортна для рынка госдолга.

Проблема рынка золота заключается в том, что физические его поставки ограничены - вся мировая добыча составляет около 3000 т в год, менее 130 млрд. долларов по текущей цене. Для сравнения, рынок нефти, например, подбирается к отметке в 8 млрд. долларов в ДЕНЬ. Соответственно даже небольшие по объему продажи/покупки существенно влияют на цену золота. Поэтому и заработать на нем инвестору (т.е. игроку, имеющему дело с физическим металлом или даже бумажным счетом) весьма проблематично. Для подобного вывода нужно либо находиться среди этих господ (+рокфеллеров/кунов/ротшильдов и множества других громких фамилий, давно потерявших связь с реальным финансовым рынком), либо получать из этих кругов инсайдерскую информациюДоходность на момент 3,11%, и она достаточно комфортна для рынка госдолга.Проблема рынка золота заключается в том, что физические его поставки ограничены - вся мировая добыча составляет около 3000 т в год, менее 130 млрд. долларов по текущей цене. Для сравнения, рынок нефти, например, подбирается к отметке в 8 млрд. долларов в ДЕНЬ. Соответственно даже небольшие по объему продажи/покупки существенно влияют на цену золота. Поэтому и заработать на нем инвестору (т.е. игроку, имеющему дело с физическим металлом или даже бумажным счетом) весьма проблематично. Волгарь Повідомлень: 4853 З нами з: 12.10.12 Подякував: 15 раз. Подякували: 493 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1734173517361737 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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