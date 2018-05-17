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Горячие новости по драгоценным металлам
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: Сер 16 тра, 2018 14:00
То есть, если подтянется к 4% ...железяки камнем вниз?
Увидим через пару лет. Критическая планка доходности, при которой США уже не смогут обслуживать госдолг посредством размещения новых бумаг лежит, видимо, в диапозоне от 4,5 до 5% годовых, т.е. в середине следующего десятилетия. Но звоночки начнут раздаваться раньше. И тут золото может начать вести себя как любой товар при избытке денежной ликвидности.
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Волгарь
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Додано: Чет 17 тра, 2018 10:06
Волгарь написав:
Рынка давно нет, а нехватку долларов придется покрывать печатным станком, другого варианта нет. Поэтому при обвале трежерей возможно все - от дефолта или отмены бакса до полного расхождения цены на реальные и виртуальные товары.
Более чем спорное утверждение. Пока же происходит именно то, что я и предсказывал - с ростом доходности облигаций (3,07% по десятилеткам) на момент,идет отток в них из золота - 1294 на момент.
Никакого оттока нет, это заманипулированный рынок с гигантскими голыми шортами в нужный момент от голдманов и морганов. Это они хотят направить потоки в стремительно рушащиеся трежеря, но, судя по продолжающемуся росту доходностей, им это не удается даже таким рискованным путем.
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hxbbgaf
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Додано: Чет 17 тра, 2018 11:17
Никакого оттока нет, это заманипулированный рынок с гигантскими голыми шортами в нужный момент от голдманов и морганов.
Для подобного вывода нужно либо находиться среди этих господ (+рокфеллеров/кунов/ротшильдов и множества других громких фамилий, давно потерявших связь с реальным финансовым рынком), либо получать из этих кругов инсайдерскую информацию
Это они хотят направить потоки в стремительно рушащиеся трежеря, но, судя по продолжающемуся росту доходностей, им это не удается даже таким рискованным путем.
Доходность на момент 3,11%, и она достаточно комфортна для рынка госдолга.
Проблема рынка золота заключается в том, что физические его поставки ограничены - вся мировая добыча составляет около 3000 т в год, менее 130 млрд. долларов по текущей цене. Для сравнения, рынок нефти, например, подбирается к отметке в 8 млрд. долларов в ДЕНЬ. Соответственно даже небольшие по объему продажи/покупки существенно влияют на цену золота. Поэтому и заработать на нем инвестору (т.е. игроку, имеющему дело с физическим металлом или даже бумажным счетом) весьма проблематично.
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Волгарь
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Додано: Чет 17 тра, 2018 15:58
Волгарь написав:
Никакого оттока нет, это заманипулированный рынок с гигантскими голыми шортами в нужный момент от голдманов и морганов.
Для подобного вывода нужно либо находиться среди этих господ (+рокфеллеров/кунов/ротшильдов и множества других громких фамилий, давно потерявших связь с реальным финансовым рынком), либо получать из этих кругов инсайдерскую информацию
Это они хотят направить потоки в стремительно рушащиеся трежеря, но, судя по продолжающемуся росту доходностей, им это не удается даже таким рискованным путем.
Доходность на момент 3,11%, и она достаточно комфортна для рынка госдолга.
Проблема рынка золота заключается в том, что физические его поставки ограничены - вся мировая добыча составляет около 3000 т в год, менее 130 млрд. долларов по текущей цене. Для сравнения, рынок нефти, например, подбирается к отметке в 8 млрд. долларов в ДЕНЬ. Соответственно даже небольшие по объему продажи/покупки существенно влияют на цену золота. Поэтому и заработать на нем инвестору (т.е. игроку, имеющему дело с физическим металлом или даже бумажным счетом) весьма проблематично.
Это и так уже всем понятно. Все форумы, взять тот же инвестинг, все обсуждают эти постоянные огромные шорты в десятки тысяч контрактов на тысячи тонн за 1 минуту, когда реального металла столько нет и в помине.
Было 2, стало 3.11. Комфортно? С такими темпами через год будет подбираться к 5-ке. Все равно будет комфортно? Только эти проценты надо будет платить и печатать для этого деньги.
Опять все с ног на голову? Если золота мало, то это аргумент в пользу роста его цены, а не падения, Карл! И малое количество в денежном выражении - это тоже проблема, которая легко решается ростом цены.
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hxbbgaf
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Додано: Чет 17 тра, 2018 16:19
Было 2, стало 3.11. Комфортно? С такими темпами через год будет подбираться к 5-ке.
В этом десятилетии доходности 5% мы не увидим ТОЧНО (как и золота выше 1400-от).
Механизм денежного насоса настроен достаточно точно - 3% сейчас ОЧЕНЬ привлекательная доходность.
Все равно будет комфортно? Только эти проценты надо будет платить и печатать для этого деньги.
Вы, простите, не очень четко представляете себе как это работает.
Опять все с ног на голову? Если золота мало, то это аргумент в пользу роста его цены, а не падения, Карл! И малое количество в денежном выражении - это тоже проблема, которая легко решается ростом цены.
При одном условии - если есть спрос. Но вот он то как раз на данный момент сбалансирован с предложением. Я не пророк, а такой же чайник как все, но еще раз повторюсь - инвестиции в наличное золота вряд ли принесут доход в ближайшее время.
Единственный выход в стандартной теории при покупке ранее значительно выше текущего рынка - дождаться глубокого падения и откупиться, чтобы усреднить цену на более низком уровне. Но, боюсь, ниже 1250-ти мы цены тоже не увидим.
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Волгарь
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Додано: Чет 17 тра, 2018 16:25
Волгарь Я позволю себе сослаться на Гринспена, который порекомендовал в нынешних условиях не думать как приумножить а думать как сохранить. Кто не потеряет, тот и в выиграше. А золото для этого подходить идеально.Цена в долларе ничего не значит ибо доллара может и не быть или быть но не у нас.
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gleb
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Додано: Чет 17 тра, 2018 17:09
Подобные утверждения, что "не увидим точно" как раз таки наталкивают на мысль, что увидим точно! И не только 5, а и 10, и 20 и гиперок во всей своей красе. Взлетевший вдвое за 10 лет к ВВП гос. долг к этому располагает. Мир уже не может содержать Америку. Даже физически при всем своем желании это делать.
Работает это очень просто - подставные конторы ФРС скупают новые долги в таких количествах и платят проценты по старым тоже с печатного станка - они платятся с этих же взятых в долг правительством у печатного станка денег, при дефиците бюджета делать это больше неоткуда.
Рынок нефти при цене 30 долларов за баррель пару лет назад тоже стал мал и тоже все было сбалансировано на тот момент. И к чему это привело, что с ценой сейчас? А с золотом все еще сложнее, тут инвесторов просто дурят и львиная доля купленного ими золота - это его виртуальный аналог и он не обеспечен реальным. Если весь этот спрос устремится в физическое золото, то будет взрыв цены острый его дефицит.
Кстати, растущая нефть вызовет инфляцию издержек и рост себестоимости добычи. Плюс рашкованы и арабы не будут знать куда девать деньги и будут скупать золото. Да и посмотрите на многолетний график нефти и золота - они почти совпадают, может, с лагом в несколько месяцев.
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hxbbgaf
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Додано: Чет 17 тра, 2018 20:31
hxbbgaf написав:
Мир уже не может содержать Америку. Даже физически при всем своем желании это делать.
Довольно забавное утверждение. Может подскажете кому тогда Германия будет продавать миллионы своих автомобилей, а китайцы горы своего барахла? У китайцев профицит торговли с США $375 млрд. в год. Кто купит такое количество товаров? Предлагаете китайцам и немцам закрыть свои заводы, а ихних работников пустить с протянутой рукой? И кто на это пойдёт?
Даже не надейтесь. Нынешняя финансовая система выстроена так, что без рынка США всем будет крышка. Какой визг поднялся, как только Трамп заикнулся о торговых пошлинах? Сразу все всё поняли, и начали искать подходы и варианты.
Вы тут постоянно писали что Китай сбрасывает трежерис. А он тем временем уже начал увеличивать их обьёмы. В марте прикупил на $11 млрд и довёл до $1,19 трлн., опередив Японию. Даже РФ решила гульнуть и в марте вложилась на 2.3 млрд.
Так что кормит весь мир Америку и будет кормить ещё долго. Ибо без её рынка - никак.
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наблюдательный
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Додано: Чет 17 тра, 2018 20:38
наблюдательный написав:
Даже не надейтесь. Нынешняя финансовая система выстроена так, что без рынка США всем будет крышка. <...>
Даже РФ решила гульнуть и в марте вложилась на 2.3 млрд.
Так что кормит весь мир Америку и будет кормить ещё долго. Ибо без её рынка - никак.
Подскажите на какую общую сумму РФ вложилась в американские ценные бумаги и на какую сумму в год продает своих товаров в США ?
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tumos
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Додано: Чет 17 тра, 2018 20:47
Волгарь написав:
Единственный выход в стандартной теории при покупке ранее значительно выше текущего рынка - дождаться глубокого падения и откупиться, чтобы усреднить цену на более низком уровне. Но, боюсь, ниже 1250-ти мы цены тоже не увидим.
Мне кажется это заумно и даже не верно, но истиной в последней инстанции я не владею, конечно. За чем ждать падения цены, если у кого-то был уже пролет с золотом, разумнее иметь дело с другим, более предсказуемым и быстрым активом " для усреднения" потерь или прибылей . Что касается скорого роста цен и остального вы правы наверное. Тут возразить нечего. Хотя хотелось бы ну хотя бы умеренного роста ? Я стабильный медленный рост не исключаю. И до 1 400 в том числе и даже до 1 450 " в этом десятилетии и даже до 1480 не исключаю. Допускаю такую вероятность. Выше уже представляется как фантастика. Но это все чисто интуитивно. Спорить с вами не буду , скорее соглашусь.
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kalinavalera1
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