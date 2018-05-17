Инвестиции РФ в гособлигации США на март 2018г. составили $96,1 млрд.
Что касается торговли, то свежих данных у меня под рукой нет.
Тут 2017г.
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: Чет 17 тра, 2018 20:50
tumos
Инвестиции РФ в гособлигации США на март 2018г. составили $96,1 млрд.
Что касается торговли, то свежих данных у меня под рукой нет.
Тут 2017г.
|