Додано: П'ят 18 тра, 2018 07:36

tumos написав: Есть экономический резон для РФ ради 8 млрд usd в год экспорта платить дань США в размере 96 млрд usd ради допуска на ее рынок ?



Посмотрел экспорт в Германию только по одной позиции

27 - Топливо минеральное, нефть и продукты их перегонки; битуминозные вещества; воски минеральные. Почти на 22 млрд usd. И никакого оброка. Есть экономический резон для РФ ради 8 млрд usd в год экспорта платить дань США в размере 96 млрд usd ради допуска на ее рынок ?Посмотрел экспорт в Германию только по одной позиции27 - Топливо минеральное, нефть и продукты их перегонки; битуминозные вещества; воски минеральные. Почти на 22 млрд usd. И никакого оброка.

1. $96 млрд это общая сумма кредита за все годы, а $7.88млрд. это экспорт РФ только за 9 мес.2. Это не оброк. Это кредит, и довольно выгодный. 3% годовых от американцев, это не 0.6% от немцев. РФ не Китай, особой торговой выгоды с американцами у них нет. Но есть одно Но.ЗВР РФ, в основном, формируются от продажи нефти и газа. Если на них упадут цены, то РФ может остаться без денег. А у них внешний долг около $530 млрд. Поэтому они и копят заначку. А пристроить на хранение такую сумму и с такой выгодой, сейчас просто некуда. Ну не будут же они вкладываться в Индию или Бразилию под 8-10% годовых в ихней нац. валюте.Там ведь понимают кто сейчас в мире правит бал....Кстати, китайцы уже начинают давать задний ход и предлагают пакет мер для сокращения дефицита торгового баланса США на сумму до $200 млрд.