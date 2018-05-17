Инвестиции РФ в гособлигации США на март 2018г. составили $96,1 млрд.
Что касается торговли, то свежих данных у меня под рукой нет.
Тут 2017г.
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Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: Чет 17 тра, 2018 20:50
tumos
Инвестиции РФ в гособлигации США на март 2018г. составили $96,1 млрд.
Что касается торговли, то свежих данных у меня под рукой нет.
Тут 2017г.
Додано: Чет 17 тра, 2018 23:02
Есть экономический резон для РФ ради 8 млрд usd в год экспорта платить дань США в размере 96 млрд usd ради допуска на ее рынок ?
Посмотрел экспорт в Германию только по одной позиции
27 - Топливо минеральное, нефть и продукты их перегонки; битуминозные вещества; воски минеральные. Почти на 22 млрд usd. И никакого оброка.
Додано: П'ят 18 тра, 2018 07:15
Re: Горячие новости по драгоценным металлам
хепепебка, комментируй(ведь это ты говорил что побывал во всех американских банках и всё своим шнопаком разнюхал : никакого золота там нет) :
Федеральный резервный банк Нью-Йорка продемонстрировал хранилище с 6,2 тыс. т золота
Сотрудники Федерального резервного банка Нью-Йорка продемонстрировали в среду группе журналистов, среди которых был корреспондент ТАСС, считающееся крупнейшим в мире хранилище золота.
Сейчас в подземелье на юге Манхеттена хранится 6200 тонн золота примерно в 500 тыс. слитках на сумму примерно $260 млрд.
Додано: П'ят 18 тра, 2018 07:36
1. $96 млрд это общая сумма кредита за все годы, а $7.88млрд. это экспорт РФ только за 9 мес.
2. Это не оброк. Это кредит, и довольно выгодный. 3% годовых от американцев, это не 0.6% от немцев. РФ не Китай, особой торговой выгоды с американцами у них нет. Но есть одно Но.
ЗВР РФ, в основном, формируются от продажи нефти и газа. Если на них упадут цены, то РФ может остаться без денег. А у них внешний долг около $530 млрд. Поэтому они и копят заначку. А пристроить на хранение такую сумму и с такой выгодой, сейчас просто некуда. Ну не будут же они вкладываться в Индию или Бразилию под 8-10% годовых в ихней нац. валюте.
Там ведь понимают кто сейчас в мире правит бал....
Кстати, китайцы уже начинают давать задний ход и предлагают пакет мер для сокращения дефицита торгового баланса США на сумму до $200 млрд.
....officials familiar with the matter said China was offering a package to slash the U.S. trade deficit by up to $200 billion....
Додано: П'ят 18 тра, 2018 09:47
Re: Горячие новости по драгоценным металлам
Была инфа в сети лет 10 назад или больше ? - что Китай официально купил у США золото ,большую партию, привезли - а при проверке китайцы выяснили , что это крашеный вольфрам. Ваша скромная инфа ту лавину инфы в СМИ не перекрывает. Все возможно. Хотя не факт , что ваши 6 000 тонн подделка, конечно. Есть еще вариант - США хранит чужое золото. При
этом тратит его - это факт. Учтите - что использование чужого актива - называется кредит, и за это платят хозяевам актива проценты. В США это называется "хранение" - и за этот процесс - платят сами хозяева, как за хранение. В США так бывает. Страна "парадоксов".
Я точку зрения абвгд во многом не разделяю, но по многим моментам он прав. Он слишком категоричен - прямолинеен. А так - все это вполне вероятно. Но только ВЕРОЯТНО, а не так - что 100% так есть. И важен уровень вероятности - это самое интересное и об этом есть смысл говорить - на сколько это маловероятно?
Додано: П'ят 18 тра, 2018 11:02
$96 млрд - это сумма кредита состоянием на данный момент. Ну пусть на конец года сумма экспорта увеличится до $10 млрд. Это капля в море по отношению к экспорту хотя бы в Евросоюз. Таким образом членский взнос РФ в виде покупки ценных бумаг на $96млрд для выхода на рынок США носит сомнительную выгоду.
При этом было сказано, что кормит весь мир Америку и будет кормить ещё долго. Два в одном - РФ кормит Америку через выгодный кредит ?
Госдолг РФ порядка 16% от ВВП. Пристраивать надо в развитие собственной экономики, а не чужой. И доходность будет повыше 3%.
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