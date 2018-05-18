Додано: П'ят 18 тра, 2018 09:47

карти написав: комментируй(ведь это ты говорил что побывал во всех американских банках и всё своим шнопаком разнюхал : никакого золота там нет) : комментируй(ведь это ты говорил что побывал во всех американских банках и всё своим шнопаком разнюхал : никакого золота там нет) :

Была инфа в сети лет 10 назад или больше ? - что Китай официально купил у США золото ,большую партию, привезли - а при проверке китайцы выяснили , что это крашеный вольфрам. Ваша скромная инфа ту лавину инфы в СМИ не перекрывает. Все возможно. Хотя не факт , что ваши 6 000 тонн подделка, конечно. Есть еще вариант - США хранит чужое золото. Приэтом тратит его - это факт. Учтите - что использование чужого актива - называется кредит, и за это платят хозяевам актива проценты. В США это называется "хранение" - и за этот процесс - платят сами хозяева, как за хранение. В США так бывает. Страна "парадоксов".Я точку зрения абвгд во многом не разделяю, но по многим моментам он прав. Он слишком категоричен - прямолинеен. А так - все это вполне вероятно. Но только ВЕРОЯТНО, а не так - что 100% так есть. И важен уровень вероятности - это самое интересное и об этом есть смысл говорить - на сколько это маловероятно?