Может прорвёт, а может и нет. Там 50/50. Опять таки, всё зависит от глубины прорыва. В вашей ссылке, для примера, приводится фирма Apple. Это реальный американский монстр, который имеет огромные активы в Китае.
...Apple – та самая Apple, которая имеет кэша и финансовых инвестиций почти на 300 млрд долларов, что сопоставимо с ЗВР России, а объем операционного денежного потока сравним с государственным бюджетом таких стран, как Малайзия, Филиппины, Таиланд и два раза больше, чем весь бюджет Украины. Одна корпорация имеет прибыли (не выручки) в два больше, чем 40 млн человек, формирующих доход центральных и муниципальных властей Украины! Так вот, Apple под дивиденды и байбек взяла долг в 115 млрд долларов! Это на 20% больше, чем все российские облигации федерального займа! Всего же, Apple выплатила акционерам свыше 225 млрд долларов за 5 лет – просто невероятно!
Так вот. После налоговой реформы Трампа, Apple, в лице Тима Кука, заявила что в течении следующих пяти лет введет в США 350 млрд долларов в виде налоговых платежей, найма нового кампуса и капиталовложений в размере 30 млрд долларов.... Cook said Apple will inject $350 billion into the U.S. over the next five years, through tax payments, hiring, a new campus and $30 billion in capital expenditure. https://www.bloomberg.com/news/articles ... h-to-china
Если налоговая реформа Трампа сработает и американские капиталы, по примеру Apple, потекут обратно в США, создавая там новые рабочие места и рост ВВП, то плотину пока не прорвёт. Если реформа провалится, тогда золотишко наверняка полетит в небеса...
Судя по активности и деловой хватке Трампа, скучать в ближайшее время нам очевидно не придётся....
Уже прорывает. Посмотрите на нефть. А американцы импортируют 40% нефти, не говоря уже о Европе или Японии. Плюс это вызовет инфляцию издержек. Реформа Трампа? Смешно. Если бы все было так просто - снизил налоги и все, держи карман шире. Это профанация, а не реформа. И главным эффектом будет рост бюджетного дефицита, который придется покрывать с печатного станка. Их проблема не в высоких налогах, а в переоцененном долларе и завышенных зарплатах. Это какие-то розовые очки, которые они нацепили сами и пытаются натянуть на весь мир. То есть Эпл берет деньги в долг, чтоб выкупать свои же акции? Это просто чудесно! Новый дивный мир! Только закончится это все очень печально. Ну, да, финансовых инвестиций имеют на 300 ярдов, но капитализация почти трюлик. Это самый настоящий гигантский пузырь! И расти ему уже некуда. Чего еще можно ждать, когда отношения капитализации американских компаний к ВВП на исторических максимумах. Такая ситуация уже полгода. В прошлый раз это тоже было полгода в 2000-м году перед крахом доткомов. Тогда же была минимальная цена на драг. металлы. Следующих 5 лет? Такие новости из будущего всегда оказываются большим пшиком!
hxbbgaf написав:нет, это заманипулированный рынок с гигантскими голыми шортами в ну
хепепебка, комментируй(ведь это ты говорил что побывал во всех американских банках и всё своим шнопаком разнюхал : никакого золота там нет) :
Федеральный резервный банк Нью-Йорка продемонстрировал хранилище с 6,2 тыс. т золота
Сотрудники Федерального резервного банка Нью-Йорка продемонстрировали в среду группе журналистов, среди которых был корреспондент ТАСС, считающееся крупнейшим в мире хранилище золота. Сейчас в подземелье на юге Манхеттена хранится 6200 тонн золота примерно в 500 тыс. слитках на сумму примерно $260 млрд.
Уже 6.2, а не 8? Раз демонстрируют, значит, чуют надвигающиеся проблемы. Вспоминается Бацька, который фоткался со слитками перед обвалом зайчика. Это не подводит, поверьте! А позолотить можно любые бруски и показать.