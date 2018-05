Форуми / Банківські метали та

Інвестиційні монети / Ринок банківських металів / Горячие новости по

драгоценным металлам Горячие новости по драгоценным металлам + Додати

тему Відповісти

на тему Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.

Ціна золота - Купівля / Продаж

#<1 ... 1736173717381739 Додано: П'ят 18 тра, 2018 19:25 карти написав: наблюдальный, но ведь когда-то же эту массищу доллара прорвет в цены товаров, зарплат, и золото тоже не будет стоять на месте:

https://spydell.livejournal.com/656537.html наблюдальный, но ведь когда-то же эту массищу доллара прорвет в цены товаров, зарплат, и золото тоже не будет стоять на месте:

Может прорвёт, а может и нет. Там 50/50. Опять таки, всё зависит от глубины прорыва. В вашей ссылке, для примера, приводится фирма Apple. Это реальный американский монстр, который имеет огромные активы в Китае.



...Apple – та самая Apple, которая имеет кэша и финансовых инвестиций почти на 300 млрд долларов, что сопоставимо с ЗВР России, а объем операционного денежного потока сравним с государственным бюджетом таких стран, как Малайзия, Филиппины, Таиланд и два раза больше, чем весь бюджет Украины. Одна корпорация имеет прибыли (не выручки) в два больше, чем 40 млн человек, формирующих доход центральных и муниципальных властей Украины! Так вот, Apple под дивиденды и байбек взяла долг в 115 млрд долларов! Это на 20% больше, чем все российские облигации федерального займа! Всего же, Apple выплатила акционерам свыше 225 млрд долларов за 5 лет – просто невероятно!



Так вот. После налоговой реформы Трампа, Apple, в лице Тима Кука, заявила что в течении следующих пяти лет введет в США 350 млрд долларов в виде налоговых платежей, найма нового кампуса и капиталовложений в размере 30 млрд долларов....

Cook said Apple will inject $350 billion into the U.S. over the next five years, through tax payments, hiring, a new campus and $30 billion in capital expenditure.

https://www.bloomberg.com/news/articles ... h-to-china



Если налоговая реформа Трампа сработает и американские капиталы, по примеру Apple, потекут обратно в США, создавая там новые рабочие места и рост ВВП, то плотину пока не прорвёт. Если реформа провалится, тогда золотишко наверняка полетит в небеса...



Судя по активности и деловой хватке Трампа, скучать в ближайшее время нам очевидно не придётся.... Может прорвёт, а может и нет. Там 50/50. Опять таки, всё зависит от глубины прорыва. В вашей ссылке, для примера, приводится фирма Apple. Это реальный американский монстр, который имеет огромные активы в Китае.Так вот. После налоговой реформы Трампа, Apple, в лице Тима Кука, заявила что в течении следующих пяти лет введет в США 350 млрд долларов в виде налоговых платежей, найма нового кампуса и капиталовложений в размере 30 млрд долларов....Если налоговая реформа Трампа сработает и американские капиталы, по примеру Apple, потекут обратно в США, создавая там новые рабочие места и рост ВВП, то плотину пока не прорвёт. Если реформа провалится, тогда золотишко наверняка полетит в небеса...Судя по активности и деловой хватке Трампа, скучать в ближайшее время нам очевидно не придётся.... наблюдательный

Повідомлень: 3047 З нами з: 29.04.09 Подякував: 80 раз. Подякували: 311 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 18 тра, 2018 20:09 Уже прорывает. Посмотрите на нефть. А американцы импортируют 40% нефти, не говоря уже о Европе или Японии. Плюс это вызовет инфляцию издержек.

Реформа Трампа? Смешно. Если бы все было так просто - снизил налоги и все, держи карман шире. Это профанация, а не реформа. И главным эффектом будет рост бюджетного дефицита, который придется покрывать с печатного станка. Их проблема не в высоких налогах, а в переоцененном долларе и завышенных зарплатах.

Это какие-то розовые очки, которые они нацепили сами и пытаются натянуть на весь мир.

То есть Эпл берет деньги в долг, чтоб выкупать свои же акции? Это просто чудесно! Новый дивный мир! Только закончится это все очень печально. Ну, да, финансовых инвестиций имеют на 300 ярдов, но капитализация почти трюлик. Это самый настоящий гигантский пузырь! И расти ему уже некуда. Чего еще можно ждать, когда отношения капитализации американских компаний к ВВП на исторических максимумах. Такая ситуация уже полгода. В прошлый раз это тоже было полгода в 2000-м году перед крахом доткомов. Тогда же была минимальная цена на драг. металлы.

Следующих 5 лет? Такие новости из будущего всегда оказываются большим пшиком! hxbbgaf Повідомлень: 19765 З нами з: 24.08.09 Подякував: 1136 раз. Подякували: 1876 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 18 тра, 2018 20:14 карти написав: hxbbgaf написав: нет, это заманипулированный рынок с гигантскими голыми шортами в ну нет, это заманипулированный рынок с гигантскими голыми шортами в ну хепепебка, комментируй(ведь это ты говорил что побывал во всех американских банках и всё своим шнопаком разнюхал : никакого золота там нет) :



Федеральный резервный банк Нью-Йорка продемонстрировал хранилище с 6,2 тыс. т золота



Сотрудники Федерального резервного банка Нью-Йорка продемонстрировали в среду группе журналистов, среди которых был корреспондент ТАСС, считающееся крупнейшим в мире хранилище золота.

Сейчас в подземелье на юге Манхеттена хранится 6200 тонн золота примерно в 500 тыс. слитках на сумму примерно $260 млрд. хепепебка, комментируй(ведь это ты говорил что побывал во всех американских банках и всё своим шнопаком разнюхал : никакого золота там нет) :Сотрудники Федерального резервного банка Нью-Йорка продемонстрировали в среду группе журналистов, среди которых был корреспондент ТАСС, считающееся крупнейшим в мире хранилище золота.Сейчас в подземелье на юге Манхеттена хранится 6200 тонн золота примерно в 500 тыс. слитках на сумму примерно $260 млрд.



Уже 6.2, а не 8? Раз демонстрируют, значит, чуют надвигающиеся проблемы. Вспоминается Бацька, который фоткался со слитками перед обвалом зайчика. Это не подводит, поверьте!

А позолотить можно любые бруски и показать. Уже 6.2, а не 8? Раз демонстрируют, значит, чуют надвигающиеся проблемы. Вспоминается Бацька, который фоткался со слитками перед обвалом зайчика. Это не подводит, поверьте!А позолотить можно любые бруски и показать. hxbbgaf Повідомлень: 19765 З нами з: 24.08.09 Подякував: 1136 раз. Подякували: 1876 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 18 тра, 2018 20:44 hxbbgaf написав: Уже прорывает. Посмотрите на нефть. А американцы импортируют 40% нефти, не говоря уже о Европе или Японии. Плюс это вызовет инфляцию издержек.

Реформа Трампа? Смешно. Если бы все было так просто - снизил налоги и все, держи карман шире. Это профанация, а не реформа. И главным эффектом будет рост бюджетного дефицита, который придется покрывать с печатного станка. Их проблема не в высоких налогах, а в переоцененном долларе и завышенных зарплатах.

Это какие-то розовые очки, которые они нацепили сами и пытаются натянуть на весь мир.

То есть Эпл берет деньги в долг, чтоб выкупать свои же акции? Это просто чудесно! Новый дивный мир! Только закончится это все очень печально. Ну, да, финансовых инвестиций имеют на 300 ярдов, но капитализация почти трюлик. Это самый настоящий гигантский пузырь! И расти ему уже некуда. Чего еще можно ждать, когда отношения капитализации американских компаний к ВВП на исторических максимумах. Такая ситуация уже полгода. В прошлый раз это тоже было полгода в 2000-м году перед крахом доткомов. Тогда же была минимальная цена на драг. металлы.

Следующих 5 лет? Такие новости из будущего всегда оказываются большим пшиком! Уже прорывает. Посмотрите на нефть. А американцы импортируют 40% нефти, не говоря уже о Европе или Японии. Плюс это вызовет инфляцию издержек.Реформа Трампа? Смешно. Если бы все было так просто - снизил налоги и все, держи карман шире. Это профанация, а не реформа. И главным эффектом будет рост бюджетного дефицита, который придется покрывать с печатного станка. Их проблема не в высоких налогах, а в переоцененном долларе и завышенных зарплатах.Это какие-то розовые очки, которые они нацепили сами и пытаются натянуть на весь мир.То есть Эпл берет деньги в долг, чтоб выкупать свои же акции? Это просто чудесно! Новый дивный мир! Только закончится это все очень печально. Ну, да, финансовых инвестиций имеют на 300 ярдов, но капитализация почти трюлик. Это самый настоящий гигантский пузырь! И расти ему уже некуда. Чего еще можно ждать, когда отношения капитализации американских компаний к ВВП на исторических максимумах. Такая ситуация уже полгода. В прошлый раз это тоже было полгода в 2000-м году перед крахом доткомов. Тогда же была минимальная цена на драг. металлы.Следующих 5 лет? Такие новости из будущего всегда оказываются большим пшиком!

Поживём - увидим.

Что касается инфляции от роста нефти, то для золота это не есть гуд, так как ФРС наверняка опять повысит ставки и укрепит доллар.

Значит золоту будет светить дорога вниз... Поживём - увидим.Что касается инфляции от роста нефти, то для золота это не есть гуд, так как ФРС наверняка опять повысит ставки и укрепит доллар.Значит золоту будет светить дорога вниз... наблюдательный

Повідомлень: 3047 З нами з: 29.04.09 Подякував: 80 раз. Подякували: 311 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 18 тра, 2018 21:59 наблюдательный написав: Поживём - увидим.

Что касается инфляции от роста нефти, то для золота это не есть гуд, так как ФРС наверняка опять повысит ставки и укрепит доллар.

Значит золоту будет светить дорога вниз... Поживём - увидим.Что касается инфляции от роста нефти, то для золота это не есть гуд, так как ФРС наверняка опять повысит ставки и укрепит доллар.Значит золоту будет светить дорога вниз...

Опять делаете ставку на то, что в ФРС боги и как они захотят, так и будет. Были бы у США позитивный торговый баланс, хотя бы не растущий все быстрее гос. долг, бюджетный профицит по итогам года, ЗВР, хотя бы соизмеримые с размером бюджета - поле для маневра, так сказать, можно было бы смело говорить, что они все контролируют, но сейчас они буквально ходят по лезвию бритвы.

И эти двойные стандарты не добавляют вам убедительности. Вы несколько лет тут пишете, что золоту ничего не светит, так как в США нет инфляции, теперь ему ничего не светит из-за роста инфляции. Определитесь уже.

Укрепление и так переоцененного доллара (см. торговый баланс) никак не вернет бизнес обратно в Америку, а скорей наоборот. Также негативно скажется и на и так ужасном торговом балансе, и утяжелит взлетающий гос. долг как и рост ставок по трежерям. Поэтому ФРСникам осталось недолго сжимать эту пружину. Опять делаете ставку на то, что в ФРС боги и как они захотят, так и будет. Были бы у США позитивный торговый баланс, хотя бы не растущий все быстрее гос. долг, бюджетный профицит по итогам года, ЗВР, хотя бы соизмеримые с размером бюджета - поле для маневра, так сказать, можно было бы смело говорить, что они все контролируют, но сейчас они буквально ходят по лезвию бритвы.И эти двойные стандарты не добавляют вам убедительности. Вы несколько лет тут пишете, что золоту ничего не светит, так как в США нет инфляции, теперь ему ничего не светит из-за роста инфляции. Определитесь уже.Укрепление и так переоцененного доллара (см. торговый баланс) никак не вернет бизнес обратно в Америку, а скорей наоборот. Также негативно скажется и на и так ужасном торговом балансе, и утяжелит взлетающий гос. долг как и рост ставок по трежерям. Поэтому ФРСникам осталось недолго сжимать эту пружину. hxbbgaf Повідомлень: 19765 З нами з: 24.08.09 Подякував: 1136 раз. Подякували: 1876 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 18 тра, 2018 23:18 hxbbgaf написав: Опять делаете ставку на то, что в ФРС боги и как они захотят, так и будет. Были бы у США позитивный торговый баланс, хотя бы не растущий все быстрее гос. долг, бюджетный профицит по итогам года, ЗВР, хотя бы соизмеримые с размером бюджета - поле для маневра, так сказать, можно было бы смело говорить, что они все контролируют, но сейчас они буквально ходят по лезвию бритвы.

И эти двойные стандарты не добавляют вам убедительности.

Опять делаете ставку на то, что в ФРС боги и как они захотят, так и будет. Были бы у США позитивный торговый баланс, хотя бы не растущий все быстрее гос. долг, бюджетный профицит по итогам года, ЗВР, хотя бы соизмеримые с размером бюджета - поле для маневра, так сказать, можно было бы смело говорить, что они все контролируют, но сейчас они буквально ходят по лезвию бритвы.И эти двойные стандарты не добавляют вам убедительности.

В ФРС конечно не боги, но пока крепче их финансовой структуры в мире нет. Посмотрите на евро. Как его шатает в европейском колхозе. В Италии шальные партии популистов пришли к власти, и единая европейская валюта опять трепещет от испуга. В Англии свои брекситы и фунт опять штормит. В Японии свои денежные цунами. Ну а китайцы опять стали покупать трежеря.....

hxbbgaf написав: Вы несколько лет тут пишете, что золоту ничего не светит, так как в США нет инфляции, теперь ему ничего не светит из-за роста инфляции. Определитесь уже.

Вы несколько лет тут пишете, что золоту ничего не светит, так как в США нет инфляции, теперь ему ничего не светит из-за роста инфляции. Определитесь уже.

То что я писал эти годы, практически всё и сбылось. С $1650 золото медленно свалились до $1290. А где ваши регулярные дефолты США и крах доллара?

Что касается инфляции, то тут мне и определяться нечего, так как эти жалкие 1.5-2% меня вообще не интересует, так как они глобально на цену золота не влияют. Меня интересуют цифры посерьёзнее, когда на золоте можно будет реально что-то заработать. А пока на нём одни убытки.



hxbbgaf написав:

Укрепление и так переоцененного доллара (см. торговый баланс) никак не вернет бизнес обратно в Америку, а скорей наоборот. Также негативно скажется и на и так ужасном торговом балансе, и утяжелит взлетающий гос. долг как и рост ставок по трежерям. Поэтому ФРСникам осталось недолго сжимать эту пружину. Укрепление и так переоцененного доллара (см. торговый баланс) никак не вернет бизнес обратно в Америку, а скорей наоборот. Также негативно скажется и на и так ужасном торговом балансе, и утяжелит взлетающий гос. долг как и рост ставок по трежерям. Поэтому ФРСникам осталось недолго сжимать эту пружину.

Вы зря так думаете. Отток капитала из развивающихся стран в США уже начался. Деньги убегают из РФ, Турции, Аргентины, Бразилии, ЮАР, Мексики, Индонзии....

И убегают приличными темпами.

https://www.finanz.ru/novosti/obligatsi ... 1023663284 В ФРС конечно не боги, но пока крепче их финансовой структуры в мире нет. Посмотрите на евро. Как его шатает в европейском колхозе. В Италии шальные партии популистов пришли к власти, и единая европейская валюта опять трепещет от испуга. В Англии свои брекситы и фунт опять штормит. В Японии свои денежные цунами. Ну а китайцы опять стали покупать трежеря.....То что я писал эти годы, практически всё и сбылось. С $1650 золото медленно свалились до $1290. А где ваши регулярные дефолты США и крах доллара?Что касается инфляции, то тут мне и определяться нечего, так как эти жалкие 1.5-2% меня вообще не интересует, так как они глобально на цену золота не влияют. Меня интересуют цифры посерьёзнее, когда на золоте можно будет реально что-то заработать. А пока на нём одни убытки.Вы зря так думаете. Отток капитала из развивающихся стран в США уже начался. Деньги убегают из РФ, Турции, Аргентины, Бразилии, ЮАР, Мексики, Индонзии....И убегают приличными темпами. наблюдательный

Повідомлень: 3047 З нами з: 29.04.09 Подякував: 80 раз. Подякували: 311 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1736173717381739 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: ТупУм, Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостейМодератори: Ірина_