Может прорвёт, а может и нет. Там 50/50. Опять таки, всё зависит от глубины прорыва. В вашей ссылке, для примера, приводится фирма Apple. Это реальный американский монстр, который имеет огромные активы в Китае.
...Apple – та самая Apple, которая имеет кэша и финансовых инвестиций почти на 300 млрд долларов, что сопоставимо с ЗВР России, а объем операционного денежного потока сравним с государственным бюджетом таких стран, как Малайзия, Филиппины, Таиланд и два раза больше, чем весь бюджет Украины. Одна корпорация имеет прибыли (не выручки) в два больше, чем 40 млн человек, формирующих доход центральных и муниципальных властей Украины! Так вот, Apple под дивиденды и байбек взяла долг в 115 млрд долларов! Это на 20% больше, чем все российские облигации федерального займа! Всего же, Apple выплатила акционерам свыше 225 млрд долларов за 5 лет – просто невероятно!
Так вот. После налоговой реформы Трампа, Apple, в лице Тима Кука, заявила что в течении следующих пяти лет введет в США 350 млрд долларов в виде налоговых платежей, найма нового кампуса и капиталовложений в размере 30 млрд долларов.... Cook said Apple will inject $350 billion into the U.S. over the next five years, through tax payments, hiring, a new campus and $30 billion in capital expenditure. https://www.bloomberg.com/news/articles ... h-to-china
Если налоговая реформа Трампа сработает и американские капиталы, по примеру Apple, потекут обратно в США, создавая там новые рабочие места и рост ВВП, то плотину пока не прорвёт. Если реформа провалится, тогда золотишко наверняка полетит в небеса...
Судя по активности и деловой хватке Трампа, скучать в ближайшее время нам очевидно не придётся....
Уже прорывает. Посмотрите на нефть. А американцы импортируют 40% нефти, не говоря уже о Европе или Японии. Плюс это вызовет инфляцию издержек. Реформа Трампа? Смешно. Если бы все было так просто - снизил налоги и все, держи карман шире. Это профанация, а не реформа. И главным эффектом будет рост бюджетного дефицита, который придется покрывать с печатного станка. Их проблема не в высоких налогах, а в переоцененном долларе и завышенных зарплатах. Это какие-то розовые очки, которые они нацепили сами и пытаются натянуть на весь мир. То есть Эпл берет деньги в долг, чтоб выкупать свои же акции? Это просто чудесно! Новый дивный мир! Только закончится это все очень печально. Ну, да, финансовых инвестиций имеют на 300 ярдов, но капитализация почти трюлик. Это самый настоящий гигантский пузырь! И расти ему уже некуда. Чего еще можно ждать, когда отношения капитализации американских компаний к ВВП на исторических максимумах. Такая ситуация уже полгода. В прошлый раз это тоже было полгода в 2000-м году перед крахом доткомов. Тогда же была минимальная цена на драг. металлы. Следующих 5 лет? Такие новости из будущего всегда оказываются большим пшиком!
hxbbgaf написав:нет, это заманипулированный рынок с гигантскими голыми шортами в ну
хепепебка, комментируй(ведь это ты говорил что побывал во всех американских банках и всё своим шнопаком разнюхал : никакого золота там нет) :
Федеральный резервный банк Нью-Йорка продемонстрировал хранилище с 6,2 тыс. т золота
Сотрудники Федерального резервного банка Нью-Йорка продемонстрировали в среду группе журналистов, среди которых был корреспондент ТАСС, считающееся крупнейшим в мире хранилище золота. Сейчас в подземелье на юге Манхеттена хранится 6200 тонн золота примерно в 500 тыс. слитках на сумму примерно $260 млрд.
Уже 6.2, а не 8? Раз демонстрируют, значит, чуют надвигающиеся проблемы. Вспоминается Бацька, который фоткался со слитками перед обвалом зайчика. Это не подводит, поверьте! А позолотить можно любые бруски и показать.
hxbbgaf написав:Уже прорывает. Посмотрите на нефть. А американцы импортируют 40% нефти, не говоря уже о Европе или Японии. Плюс это вызовет инфляцию издержек. Реформа Трампа? Смешно. Если бы все было так просто - снизил налоги и все, держи карман шире. Это профанация, а не реформа. И главным эффектом будет рост бюджетного дефицита, который придется покрывать с печатного станка. Их проблема не в высоких налогах, а в переоцененном долларе и завышенных зарплатах. Это какие-то розовые очки, которые они нацепили сами и пытаются натянуть на весь мир. То есть Эпл берет деньги в долг, чтоб выкупать свои же акции? Это просто чудесно! Новый дивный мир! Только закончится это все очень печально. Ну, да, финансовых инвестиций имеют на 300 ярдов, но капитализация почти трюлик. Это самый настоящий гигантский пузырь! И расти ему уже некуда. Чего еще можно ждать, когда отношения капитализации американских компаний к ВВП на исторических максимумах. Такая ситуация уже полгода. В прошлый раз это тоже было полгода в 2000-м году перед крахом доткомов. Тогда же была минимальная цена на драг. металлы. Следующих 5 лет? Такие новости из будущего всегда оказываются большим пшиком!
Поживём - увидим. Что касается инфляции от роста нефти, то для золота это не есть гуд, так как ФРС наверняка опять повысит ставки и укрепит доллар. Значит золоту будет светить дорога вниз...
наблюдательный написав:Поживём - увидим. Что касается инфляции от роста нефти, то для золота это не есть гуд, так как ФРС наверняка опять повысит ставки и укрепит доллар. Значит золоту будет светить дорога вниз...
Опять делаете ставку на то, что в ФРС боги и как они захотят, так и будет. Были бы у США позитивный торговый баланс, хотя бы не растущий все быстрее гос. долг, бюджетный профицит по итогам года, ЗВР, хотя бы соизмеримые с размером бюджета - поле для маневра, так сказать, можно было бы смело говорить, что они все контролируют, но сейчас они буквально ходят по лезвию бритвы. И эти двойные стандарты не добавляют вам убедительности. Вы несколько лет тут пишете, что золоту ничего не светит, так как в США нет инфляции, теперь ему ничего не светит из-за роста инфляции. Определитесь уже. Укрепление и так переоцененного доллара (см. торговый баланс) никак не вернет бизнес обратно в Америку, а скорей наоборот. Также негативно скажется и на и так ужасном торговом балансе, и утяжелит взлетающий гос. долг как и рост ставок по трежерям. Поэтому ФРСникам осталось недолго сжимать эту пружину.
hxbbgaf написав:Опять делаете ставку на то, что в ФРС боги и как они захотят, так и будет. Были бы у США позитивный торговый баланс, хотя бы не растущий все быстрее гос. долг, бюджетный профицит по итогам года, ЗВР, хотя бы соизмеримые с размером бюджета - поле для маневра, так сказать, можно было бы смело говорить, что они все контролируют, но сейчас они буквально ходят по лезвию бритвы. И эти двойные стандарты не добавляют вам убедительности.
В ФРС конечно не боги, но пока крепче их финансовой структуры в мире нет. Посмотрите на евро. Как его шатает в европейском колхозе. В Италии шальные партии популистов пришли к власти, и единая европейская валюта опять трепещет от испуга. В Англии свои брекситы и фунт опять штормит. В Японии свои денежные цунами. Ну а китайцы опять стали покупать трежеря.....
hxbbgaf написав: Вы несколько лет тут пишете, что золоту ничего не светит, так как в США нет инфляции, теперь ему ничего не светит из-за роста инфляции. Определитесь уже.
То что я писал эти годы, практически всё и сбылось. С $1650 золото медленно свалились до $1290. А где ваши регулярные дефолты США и крах доллара? Что касается инфляции, то тут мне и определяться нечего, так как эти жалкие 1.5-2% меня вообще не интересует, так как они глобально на цену золота не влияют. Меня интересуют цифры посерьёзнее, когда на золоте можно будет реально что-то заработать. А пока на нём одни убытки.
hxbbgaf написав: Укрепление и так переоцененного доллара (см. торговый баланс) никак не вернет бизнес обратно в Америку, а скорей наоборот. Также негативно скажется и на и так ужасном торговом балансе, и утяжелит взлетающий гос. долг как и рост ставок по трежерям. Поэтому ФРСникам осталось недолго сжимать эту пружину.
Чт 07 янв, 2010 02:17 А к 31 марта и 30 июня закончить полностью выкуп облигаций. Если планы не изменятся, скоро начнется большой откат, а если изменятся, перенос на осень, но там уже будет крах всей мировой финансовой системы http://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=539785#p539785
hxbbgaf написав:сразу после выборов цена вверх полетит - никто уже эту долговую пирамиду не сможет спасти - ни спайдермен, ни капитан Америка. Я уже не говорю о победе трампона, тогда, вообще, космос.
hxbbgaf написав:Пахнет гиперинфляционной катастрофой сразу после выборов, просто оттягивают до выборов. Я не удивлюсь, если специально для этого нарисуют победу трампону, чтоб обвинить этого клоуна во всех бедах.