Додано: П'ят 18 тра, 2018 19:25

карти написав: наблюдальный, но ведь когда-то же эту массищу доллара прорвет в цены товаров, зарплат, и золото тоже не будет стоять на месте:

https://spydell.livejournal.com/656537.html наблюдальный, но ведь когда-то же эту массищу доллара прорвет в цены товаров, зарплат, и золото тоже не будет стоять на месте:

...Apple – та самая Apple, которая имеет кэша и финансовых инвестиций почти на 300 млрд долларов, что сопоставимо с ЗВР России, а объем операционного денежного потока сравним с государственным бюджетом таких стран, как Малайзия, Филиппины, Таиланд и два раза больше, чем весь бюджет Украины. Одна корпорация имеет прибыли (не выручки) в два больше, чем 40 млн человек, формирующих доход центральных и муниципальных властей Украины! Так вот, Apple под дивиденды и байбек взяла долг в 115 млрд долларов! Это на 20% больше, чем все российские облигации федерального займа! Всего же, Apple выплатила акционерам свыше 225 млрд долларов за 5 лет – просто невероятно!

Может прорвёт, а может и нет. Там 50/50. Опять таки, всё зависит от глубины прорыва. В вашей ссылке, для примера, приводится фирма Apple. Это реальный американский монстр, который имеет огромные активы в Китае.Так вот. После налоговой реформы Трампа, Apple, в лице Тима Кука, заявила что в течении следующих пяти лет введет в США 350 млрд долларов в виде налоговых платежей, найма нового кампуса и капиталовложений в размере 30 млрд долларов....Если налоговая реформа Трампа сработает и американские капиталы, по примеру Apple, потекут обратно в США, создавая там новые рабочие места и рост ВВП, то плотину пока не прорвёт. Если реформа провалится, тогда золотишко наверняка полетит в небеса...Судя по активности и деловой хватке Трампа, скучать в ближайшее время нам очевидно не придётся....