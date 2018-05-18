Форуми / Банківські метали та

Інвестиційні монети / Ринок банківських металів / Горячие новости по

драгоценным металлам Горячие новости по драгоценным металлам + Додати

тему Відповісти

на тему Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.

Ціна золота - Купівля / Продаж

#<1 ... 1737173817391740 Додано: Суб 19 тра, 2018 19:23 hxbbgaf написав: Очередной клон рикки появился. Очередной клон рикки появился.

ждун,

http://forum.finance.ua/viewtopic.php?p ... 4#p1811664 я жду крах всей

сколько сейчас дают за ждание с пописами на форуме, гадёныш?

почем опиум для народа , так сказать?



Прогноз Всемирного банка по ценам на золото и серебро



19 мая 2018

Прогноз Всемирного банка по ценам на золото и серебро

Всемирный банк опубликовал отчёт, в котором представил свой прогноз по ценам на драгоценные металлы в ближайшие 10-20 лет. Согласно обзору, стоимость драгоценных металлов будет постепенно снижаться. Пессимизм аналитиков банка в отношении драгметаллов связан с улучшением общей политико-экономической ситуации в мире.



По мнению экспертов, главными рисками для рынка драгметаллов, в частности для золота, являются следующие факторы: рост мировой экономики, рост рынка акций, укрепление доллара США, ослабление международных конфликтов. Однако, если эти факторы не проявят себя в полной мере, то стоимость драгметаллов будет, наоборот, получать поддержку для роста. Более медленное повышение процентных ставок ФРС также будет выступать поддерживающим фактором для жёлтого драгметалла.



Однако, для текущего года Всемирный банк дал положительный прогноз. Согласно отчёту, стоимость золота вырастет по итогам 2018 г. на 3%. Рост цен на жёлтый драгметалл связан с повышенным инвестиционным спросом. Рост цен на платину составит 4% из-за снижения добычи драгметалла на месторождениях.



Что касается серебра, то на 2018 г. Всемирный банк прогнозирует небольшое снижение цен. Хотя спрос на серебро со стороны солнечной энергетики и электроники остаётся на высоком уровне, в будущем этот драгметалл будет заменён искусственными материалами, а значит спрос на него будет снижаться, что также отразится на его стоимости.



Согласно прогнозу аналитиков банка, средняя стоимость золота по итогам 2018 г. составит 1346$ за унцию, а средняя стоимость серебра - 17,61$. В последующие 3 года цены на золото и серебро будут постепенно снижаться. По мнению экспертов, к 2021 г. стоимость золота составит 1225$ за унцию, серебра - 16,45$ за унцию.



В обзоре Всемирного банка можно найти положительный прогноз только для платины. Её средняя стоимость до 2021 г. составит 1075$ за унцию, а к 2030 г. она вырастит до 1258$ за унцию. ждун,сколько сейчас дают за ждание с пописами на форуме, гадёныш?почем опиум для народа , так сказать? карти Повідомлень: 20 З нами з: 10.02.18 Подякував: 0 раз. Подякували: 0 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 19 тра, 2018 19:53 То есть золото всецело зависит от мнимой цифры ВВП США? Больше ни на что не обращать внимания? Довольно странное утверждение. Помнится, у нас в 90-х ВВП и на тысячи процентов "рос". Да и притаскивают они его за уши - включать туда мнимую аренду домов, которые не сдаются в аренду, это уже перебор. И куда идет тот ВВП, когда экспорт падает, а импорт растет, а в долг требуется набирать все больше и больше денег, непонятно. hxbbgaf Повідомлень: 19771 З нами з: 24.08.09 Подякував: 1136 раз. Подякували: 1877 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 19 тра, 2018 19:55 карти написав: Прогноз Всемирного банка по ценам на золото и серебро



Вот какой их прогноз я наблюдал в январе позапрошлого года:

Так, согласно прогнозу Всемирного банка, цены на золото продолжат снижаться: в 2016 году среднегодовая цена за унцию составит $1075, в 2017 году она снизится до $1066, а к 2025 году постепенно дойдет до психологической отметки в $1000.



И было это 28 января 2016-го, за несколько дней до того как золото выросло на 100 с лишним баксов. Делаем выводы! Вот какой их прогноз я наблюдал в январе позапрошлого года:И было это 28 января 2016-го, за несколько дней до того как золото выросло на 100 с лишним баксов. Делаем выводы! Востаннє редагувалось hxbbgaf в Суб 19 тра, 2018 20:04, всього редагувалось 1 раз. hxbbgaf Повідомлень: 19771 З нами з: 24.08.09 Подякував: 1136 раз. Подякували: 1877 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 19 тра, 2018 19:57 наблюдательный написав: Довольно забавное утверждение. Может подскажете кому тогда Германия будет продавать миллионы своих автомобилей, а китайцы горы своего барахла? У китайцев профицит торговли с США $375 млрд. в год. Кто купит такое количество товаров? Предлагаете китайцам и немцам закрыть свои заводы, а ихних работников пустить с протянутой рукой? И кто на это пойдёт?

Довольно забавное утверждение. Может подскажете кому тогда Германия будет продавать миллионы своих автомобилей, а китайцы горы своего барахла? У китайцев профицит торговли с США $375 млрд. в год. Кто купит такое количество товаров? Предлагаете китайцам и немцам закрыть свои заводы, а ихних работников пустить с протянутой рукой? И кто на это пойдёт?

Никто не купит, когда мир поймет, что его дурачат, забирают товары за фантики. Можно, конечно, будет и дальше работать за фантики, которые рухнут в разы, но это уже будет какое-то осознанное меценатство в пользу США. Никто не купит, когда мир поймет, что его дурачат, забирают товары за фантики. Можно, конечно, будет и дальше работать за фантики, которые рухнут в разы, но это уже будет какое-то осознанное меценатство в пользу США. hxbbgaf Повідомлень: 19771 З нами з: 24.08.09 Подякував: 1136 раз. Подякували: 1877 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1737173817391740 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: ТупУм, Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостейМодератори: Ірина_