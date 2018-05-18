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Горячие новости по драгоценным металлам
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: Суб 19 тра, 2018 19:23
hxbbgaf написав:
Очередной клон рикки появился.
ждун,
сколько сейчас дают за ждание с пописами на форуме, гадёныш?
почем опиум для народа , так сказать?
Прогноз Всемирного банка по ценам на золото и серебро
19 мая 2018
Прогноз Всемирного банка по ценам на золото и серебро
Всемирный банк опубликовал отчёт, в котором представил свой прогноз по ценам на драгоценные металлы в ближайшие 10-20 лет. Согласно обзору, стоимость драгоценных металлов будет постепенно снижаться. Пессимизм аналитиков банка в отношении драгметаллов связан с улучшением общей политико-экономической ситуации в мире.
По мнению экспертов, главными рисками для рынка драгметаллов, в частности для золота, являются следующие факторы: рост мировой экономики, рост рынка акций, укрепление доллара США, ослабление международных конфликтов. Однако, если эти факторы не проявят себя в полной мере, то стоимость драгметаллов будет, наоборот, получать поддержку для роста. Более медленное повышение процентных ставок ФРС также будет выступать поддерживающим фактором для жёлтого драгметалла.
Однако, для текущего года Всемирный банк дал положительный прогноз. Согласно отчёту, стоимость золота вырастет по итогам 2018 г. на 3%. Рост цен на жёлтый драгметалл связан с повышенным инвестиционным спросом. Рост цен на платину составит 4% из-за снижения добычи драгметалла на месторождениях.
Что касается серебра, то на 2018 г. Всемирный банк прогнозирует небольшое снижение цен. Хотя спрос на серебро со стороны солнечной энергетики и электроники остаётся на высоком уровне, в будущем этот драгметалл будет заменён искусственными материалами, а значит спрос на него будет снижаться, что также отразится на его стоимости.
Согласно прогнозу аналитиков банка, средняя стоимость золота по итогам 2018 г. составит 1346$ за унцию, а средняя стоимость серебра - 17,61$. В последующие 3 года цены на золото и серебро будут постепенно снижаться. По мнению экспертов, к 2021 г. стоимость золота составит 1225$ за унцию, серебра - 16,45$ за унцию.
В обзоре Всемирного банка можно найти положительный прогноз только для платины. Её средняя стоимость до 2021 г. составит 1075$ за унцию, а к 2030 г. она вырастит до 1258$ за унцию.
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Додано: Суб 19 тра, 2018 19:53
То есть золото всецело зависит от мнимой цифры ВВП США? Больше ни на что не обращать внимания? Довольно странное утверждение. Помнится, у нас в 90-х ВВП и на тысячи процентов "рос". Да и притаскивают они его за уши - включать туда мнимую аренду домов, которые не сдаются в аренду, это уже перебор. И куда идет тот ВВП, когда экспорт падает, а импорт растет, а в долг требуется набирать все больше и больше денег, непонятно.
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hxbbgaf
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Додано: Суб 19 тра, 2018 19:55
карти написав:Прогноз Всемирного банка по ценам на золото и серебро
Вот какой их прогноз я наблюдал в январе позапрошлого года:
Так, согласно прогнозу Всемирного банка, цены на золото продолжат снижаться: в 2016 году среднегодовая цена за унцию составит $1075, в 2017 году она снизится до $1066, а к 2025 году постепенно дойдет до психологической отметки в $1000.
И было это 28 января 2016-го, за несколько дней до того как золото выросло на 100 с лишним баксов. Делаем выводы!
Востаннє редагувалось hxbbgaf
в Суб 19 тра, 2018 20:04, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 19 тра, 2018 19:57
наблюдательный написав:
Довольно забавное утверждение. Может подскажете кому тогда Германия будет продавать миллионы своих автомобилей, а китайцы горы своего барахла? У китайцев профицит торговли с США $375 млрд. в год. Кто купит такое количество товаров? Предлагаете китайцам и немцам закрыть свои заводы, а ихних работников пустить с протянутой рукой? И кто на это пойдёт?
Никто не купит, когда мир поймет, что его дурачат, забирают товары за фантики. Можно, конечно, будет и дальше работать за фантики, которые рухнут в разы, но это уже будет какое-то осознанное меценатство в пользу США.
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