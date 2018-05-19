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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
  #<1 ... 1737173817391740
Повідомлення Додано: Суб 19 тра, 2018 19:53

То есть золото всецело зависит от мнимой цифры ВВП США? Больше ни на что не обращать внимания? Довольно странное утверждение. Помнится, у нас в 90-х ВВП и на тысячи процентов "рос". Да и притаскивают они его за уши - включать туда мнимую аренду домов, которые не сдаются в аренду, это уже перебор. И куда идет тот ВВП, когда экспорт падает, а импорт растет, а в долг требуется набирать все больше и больше денег, непонятно.
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Повідомлення Додано: Суб 19 тра, 2018 19:55

  карти написав:Прогноз Всемирного банка по ценам на золото и серебро

Вот какой их прогноз я наблюдал в январе позапрошлого года:
Так, согласно прогнозу Всемирного банка, цены на золото продолжат снижаться: в 2016 году среднегодовая цена за унцию составит $1075, в 2017 году она снизится до $1066, а к 2025 году постепенно дойдет до психологической отметки в $1000.


И было это 28 января 2016-го, за несколько дней до того как золото выросло на 100 с лишним баксов. Делаем выводы!
Востаннє редагувалось hxbbgaf в Суб 19 тра, 2018 20:04, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 19 тра, 2018 19:57

  наблюдательный написав:Довольно забавное утверждение. Может подскажете кому тогда Германия будет продавать миллионы своих автомобилей, а китайцы горы своего барахла? У китайцев профицит торговли с США $375 млрд. в год. Кто купит такое количество товаров? Предлагаете китайцам и немцам закрыть свои заводы, а ихних работников пустить с протянутой рукой? И кто на это пойдёт?

Никто не купит, когда мир поймет, что его дурачат, забирают товары за фантики. Можно, конечно, будет и дальше работать за фантики, которые рухнут в разы, но это уже будет какое-то осознанное меценатство в пользу США.
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Повідомлення Додано: Суб 19 тра, 2018 20:34

  hxbbgaf написав:
  карти написав:Прогноз Всемирного банка по ценам на золото и серебро

Вот какой их прогноз я наблюдал в январе позапрошлого года:
Так, согласно прогнозу Всемирного банка, цены на золото продолжат снижаться: в 2016 году среднегодовая цена за унцию составит $1075, в 2017 году она снизится до $1066, а к 2025 году постепенно дойдет до психологической отметки в $1000.


И было это 28 января 2016-го, за несколько дней до того как золото выросло на 100 с лишним баксов. Делаем выводы!

Тут первоисточник. Стр. 32
http://pubdocs.worldbank.org/en/2710415 ... Report.pdf
наблюдательный
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Повідомлення Додано: Суб 19 тра, 2018 20:38

  hxbbgaf написав:
  наблюдательный написав:Довольно забавное утверждение. Может подскажете кому тогда Германия будет продавать миллионы своих автомобилей, а китайцы горы своего барахла? У китайцев профицит торговли с США $375 млрд. в год. Кто купит такое количество товаров? Предлагаете китайцам и немцам закрыть свои заводы, а ихних работников пустить с протянутой рукой? И кто на это пойдёт?

Никто не купит, когда мир поймет, что его дурачат, забирают товары за фантики. Можно, конечно, будет и дальше работать за фантики, которые рухнут в разы, но это уже будет какое-то осознанное меценатство в пользу США.


Очередное бла-бла-бла...
И когда мир это всё поймёт? Через неделю, месяц, год?
На когда опять будильник ставить? :D
наблюдательный
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Повідомлення Додано: Нед 20 тра, 2018 15:36

А тут рисуют рост до 1329 в последнюю минуту торгов:
https://www.finanz.ru/birzhevyye-tovary/zoloto-cena
hxbbgaf
 
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  #<1 ... 1737173817391740
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