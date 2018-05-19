То есть золото всецело зависит от мнимой цифры ВВП США? Больше ни на что не обращать внимания? Довольно странное утверждение. Помнится, у нас в 90-х ВВП и на тысячи процентов "рос". Да и притаскивают они его за уши - включать туда мнимую аренду домов, которые не сдаются в аренду, это уже перебор. И куда идет тот ВВП, когда экспорт падает, а импорт растет, а в долг требуется набирать все больше и больше денег, непонятно.
карти написав:Прогноз Всемирного банка по ценам на золото и серебро
Вот какой их прогноз я наблюдал в январе позапрошлого года:
Так, согласно прогнозу Всемирного банка, цены на золото продолжат снижаться: в 2016 году среднегодовая цена за унцию составит $1075, в 2017 году она снизится до $1066, а к 2025 году постепенно дойдет до психологической отметки в $1000.
И было это 28 января 2016-го, за несколько дней до того как золото выросло на 100 с лишним баксов. Делаем выводы!
Востаннє редагувалось hxbbgaf в Суб 19 тра, 2018 20:04, всього редагувалось 1 раз.
наблюдательный написав:Довольно забавное утверждение. Может подскажете кому тогда Германия будет продавать миллионы своих автомобилей, а китайцы горы своего барахла? У китайцев профицит торговли с США $375 млрд. в год. Кто купит такое количество товаров? Предлагаете китайцам и немцам закрыть свои заводы, а ихних работников пустить с протянутой рукой? И кто на это пойдёт?
Никто не купит, когда мир поймет, что его дурачат, забирают товары за фантики. Можно, конечно, будет и дальше работать за фантики, которые рухнут в разы, но это уже будет какое-то осознанное меценатство в пользу США.
карти написав:Прогноз Всемирного банка по ценам на золото и серебро
Вот какой их прогноз я наблюдал в январе позапрошлого года:
Так, согласно прогнозу Всемирного банка, цены на золото продолжат снижаться: в 2016 году среднегодовая цена за унцию составит $1075, в 2017 году она снизится до $1066, а к 2025 году постепенно дойдет до психологической отметки в $1000.
И было это 28 января 2016-го, за несколько дней до того как золото выросло на 100 с лишним баксов. Делаем выводы!
наблюдательный написав:Довольно забавное утверждение. Может подскажете кому тогда Германия будет продавать миллионы своих автомобилей, а китайцы горы своего барахла? У китайцев профицит торговли с США $375 млрд. в год. Кто купит такое количество товаров? Предлагаете китайцам и немцам закрыть свои заводы, а ихних работников пустить с протянутой рукой? И кто на это пойдёт?
Никто не купит, когда мир поймет, что его дурачат, забирают товары за фантики. Можно, конечно, будет и дальше работать за фантики, которые рухнут в разы, но это уже будет какое-то осознанное меценатство в пользу США.
Очередное бла-бла-бла... И когда мир это всё поймёт? Через неделю, месяц, год? На когда опять будильник ставить?
наблюдательный написав:Весь мир сейчас заинтересован в стабильном долларе. Никому не нужна разруха, бунты, войны и т.п. Как есть сейчас, так будет и дальше.
Да, только и покупать долги никто уже не хочет. Все понимают, что США на их горбу пытались в рай въехать, при этом перестали учитывать интерес самих "извозчиков". Китай открыто заявил о прекращении покупки треджерис.
Китайцы будут и дальше покупать трежерис. Никуда они не денутся. Японцы тем более будут покупать. И шейхи будут. И Европа будет. Интерес извозчиков в том, что им нужно куда-то отвозить своё барахло. С американцами, как с директорами рынков, все торговцы хотят дружить. Не потому что они их так сильно любят, а потому что им деваться некуда. Такого объёмного рынка они больше нигде не найдут. И за такую дружбу нужно платить.
Вот такая переписка была тут 4 года назад....
Сейчас, судя по последним сообщениям из Вашингтона, американцы начали усиливать свое давление на желающих торговать на ихнем рынке. Трамп не Обама, он всё-таки нагнул китайцев и те согласились на сокращению торгового дефицита США. Китайцы согласны больше покупать американских товаров. А там сумы не маленькие....
Это есть позитив для доллара ну и минус для золота....