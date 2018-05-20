С чего будут финансировать дефициты.
«А как вся эта «недостача» будет финансироваться и как финансируется в данный момент?»
Ранее всё было просто: Минфин выпускает облигации, а ФРС выкупает их, печатая триллионы долларов, и к этому процессу подтягиваются «инвесторы». Но, как нам известно, ФРС «звездилась» на все свои святыни, что с сентября 2017 года она «сжимает баланс». Причем делает это со все увеличивающимися объемами. Как в замкнутой системе мировых финансов могут появляться «новые» триллионы долларов, если эмитент этой валюты занимается их ускоренным уничтожением? Ответ прост:
«Никакого сжатия баланса не происходило, не происходит и происходить в ближайшие годы не будет!»
Наоборот, идет «скрытое КУЕ» со все возрастающей скоростью. Косвенно этот процесс мы можем наблюдать, когда при снижении темпов скупки трежерис основными мировыми кредиторами США, на рынок облигаций Казначейства выходят «мутные конторы» типа Каймановых островов, затаривающиеся бумагами на многие сотни миллиардов долларов!