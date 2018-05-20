Додано: Пон 21 тра, 2018 07:21

kalinavalera1 написав: Не только н а доверии, доверие было только первичным этапом - и доллар своим "золотым стандартом" зарабатывал это доверие лет 100? Но когда все стали хранить сбережения в долларах - и в том числе и ЗВР почти всех государств, то тут не только "доверие"- тут ощущение круговой поруки и взаимозависимости, или даже из-за всеобщей зависимости от доллара следует - "стокгольмский сидром", ощущение что "все финансисты мира - сидят в одной долларовой лодке". Поэтому вероятнее всего - что доллар будут поддерживать большинство финансистов мира. Кстати альтернатива ? Золото ? Но его на всех не хватит- что бы заменить им доллары..... Наверное это понимают многие ? Не только н а доверии, доверие было только первичным этапом - и доллар своим "золотым стандартом" зарабатывал это доверие лет 100? Но когда все стали хранить сбережения в долларах - и в том числе и ЗВР почти всех государств, то тут не только "доверие"- тут ощущение круговой поруки и взаимозависимости, или даже из-за всеобщей зависимости от доллара следует - "стокгольмский сидром", ощущение что "все финансисты мира - сидят в одной долларовой лодке". Поэтому вероятнее всего - что доллар будут поддерживать большинство финансистов мира. Кстати альтернатива ? Золото ? Но его на всех не хватит- что бы заменить им доллары..... Наверное это понимают многие ?

Ну, лет 100 - это громко сказано. За 100 лет доллар потерял к золоту 98% своей стоимости. Загон в доллар идет последние лет 5 с лишним. И явно не для того чтоб всех обогатить и последние года 2 все больше с переменными успехами, несмотря даже на постоянные повышения ставок и трескотню о сокращении баланса ФРС.Финансисты-то поддерживают, но поддерживают за счет тех, кто создает ВВП, так что ресурс для поддержки очень ограничен и с такими темпами роста американских аппетитов закончится даже при всем желании эту поддержку продолжать.Опять это перевернутое с ног на голову навязанное кукловодами клише. Если чего-то мало и на всех не хватит, то это аргумент не в пользу падения его цены, а в пользу роста!