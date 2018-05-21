«А как вся эта «недостача» будет финансироваться и как финансируется в данный момент?» Ранее всё было просто: Минфин выпускает облигации, а ФРС выкупает их, печатая триллионы долларов, и к этому процессу подтягиваются «инвесторы». Но, как нам известно, ФРС «звездилась» на все свои святыни, что с сентября 2017 года она «сжимает баланс». Причем делает это со все увеличивающимися объемами. Как в замкнутой системе мировых финансов могут появляться «новые» триллионы долларов, если эмитент этой валюты занимается их ускоренным уничтожением? Ответ прост: «Никакого сжатия баланса не происходило, не происходит и происходить в ближайшие годы не будет!» Наоборот, идет «скрытое КУЕ» со все возрастающей скоростью. Косвенно этот процесс мы можем наблюдать, когда при снижении темпов скупки трежерис основными мировыми кредиторами США, на рынок облигаций Казначейства выходят «мутные конторы» типа Каймановых островов, затаривающиеся бумагами на многие сотни миллиардов долларов!
hxbbgaf написав:Что конкретное есть кроме этой тирады? Заметное улучшение торгового баланса? Где оно? Даже сделка с Китаем оказалась фейком.
«Пекин (Reuters) - Министерство иностранных дел Китая заявило в пятницу, что это неправда, что страна предложила сократить положительное сальдо торгового баланса с Соединенными Штатами на $ 200 млрд.
Пресс-секретарь Министерства Лу Кан выступил с комментарием на ежедневном брифинге, добавив, что торговые переговоры с Соединенными Штатами были конструктивными и продолжаются».
У вас ещё вчерашние листовки...
Сегодня: “We’re putting the trade war on hold,” Mr. Mnuchin said in an interview on Fox News Sunday, while the two countries “try to execute the framework” of a deal to reduce China’s $375 billion annual trade surplus with the U.S. https://www.wsj.com/articles/mnuchin-sa ... 5#cxrecs_s
Учитесь читать между строк.... Как говорил М.Горбачёв - процесс пошёл. Американцы китайцам хвостик прикрутят. Но сделают это красиво, дабы никого не обидеть. Типа, от этого выиграют все....
наблюдательный написав:Поживём - увидим. Что касается инфляции от роста нефти, то для золота это не есть гуд, так как ФРС наверняка опять повысит ставки и укрепит доллар. Значит золоту будет светить дорога вниз...
Далеко не всегда повышение ставки влечет понижение золота. Если я верно отслеживал тренд последние 2 года ?
hxbbgaf написав:Вся их "крепость" держится на инерциальном доверии к доллару и сговоре с другими центробанками. Больше нет ничего - ни позитивного торгового баланса США, ни вменяемого роста долга, а не влетающего все быстрее, ни перспектив дальнейшего роста пузырей на американском рынке - от фондового до бондового и недвиги. Они умудрились надуть все пузыри сразу! 2008-й год мелко плавал. Но только на доверии держится финансовая пирамида!
Не только н а доверии, доверие было только первичным этапом - и доллар своим "золотым стандартом" зарабатывал это доверие лет 100? Но когда все стали хранить сбережения в долларах - и в том числе и ЗВР почти всех государств, то тут не только "доверие"- тут ощущение круговой поруки и взаимозависимости, или даже из-за всеобщей зависимости от доллара следует - "стокгольмский сидром", ощущение что "все финансисты мира - сидят в одной долларовой лодке". Поэтому вероятнее всего - что доллар будут поддерживать большинство финансистов мира. Кстати альтернатива ? Золото ? Но его на всех не хватит- что бы заменить им доллары..... Наверное это понимают многие ?
kalinavalera1 написав: Не только н а доверии, доверие было только первичным этапом - и доллар своим "золотым стандартом" зарабатывал это доверие лет 100? Но когда все стали хранить сбережения в долларах - и в том числе и ЗВР почти всех государств, то тут не только "доверие"- тут ощущение круговой поруки и взаимозависимости, или даже из-за всеобщей зависимости от доллара следует - "стокгольмский сидром", ощущение что "все финансисты мира - сидят в одной долларовой лодке". Поэтому вероятнее всего - что доллар будут поддерживать большинство финансистов мира. Кстати альтернатива ? Золото ? Но его на всех не хватит- что бы заменить им доллары..... Наверное это понимают многие ?
Ну, лет 100 - это громко сказано. За 100 лет доллар потерял к золоту 98% своей стоимости. Загон в доллар идет последние лет 5 с лишним. И явно не для того чтоб всех обогатить и последние года 2 все больше с переменными успехами, несмотря даже на постоянные повышения ставок и трескотню о сокращении баланса ФРС. Финансисты-то поддерживают, но поддерживают за счет тех, кто создает ВВП, так что ресурс для поддержки очень ограничен и с такими темпами роста американских аппетитов закончится даже при всем желании эту поддержку продолжать. Опять это перевернутое с ног на голову навязанное кукловодами клише. Если чего-то мало и на всех не хватит, то это аргумент не в пользу падения его цены, а в пользу роста!
hxbbgaf написав:Что конкретное есть кроме этой тирады? Заметное улучшение торгового баланса? Где оно? Даже сделка с Китаем оказалась фейком.
«Пекин (Reuters) - Министерство иностранных дел Китая заявило в пятницу, что это неправда, что страна предложила сократить положительное сальдо торгового баланса с Соединенными Штатами на $ 200 млрд.
Пресс-секретарь Министерства Лу Кан выступил с комментарием на ежедневном брифинге, добавив, что торговые переговоры с Соединенными Штатами были конструктивными и продолжаются».
У вас ещё вчерашние листовки...
Сегодня: “We’re putting the trade war on hold,” Mr. Mnuchin said in an interview on Fox News Sunday, while the two countries “try to execute the framework” of a deal to reduce China’s $375 billion annual trade surplus with the U.S. https://www.wsj.com/articles/mnuchin-sa ... 5#cxrecs_s
Учитесь читать между строк.... Как говорил М.Горбачёв - процесс пошёл. Американцы китайцам хвостик прикрутят. Но сделают это красиво, дабы никого не обидеть. Типа, от этого выиграют все....
Всё. Уже надоела эта писанина...
То есть это американцы откладывают. Дошло, что воевать с китайцами сейчас себе дороже. Хотят договориться с китайцами теперь, но пока лишь выдают желаемое за действительное для раздувания фондового пузыря, чтоб большие дяди удачно слились, пока эту трескотню банкротов еще кто-то слушает. Значит, все будет продолжаться, китайцы будут заваливать США хламом и копить баксы, не успевая их расходовать, а потом (очень скоро) будут кинуты обесцениванием их в разы. Кто хочет быть обманутым, тот обязательно будет.
Ну, лет 100 - это громко сказано. За 100 лет доллар потерял к золоту 98% своей стоимости.
Немного больше - унция подорожала с 20,6 до 1282 долларов, т.е. нынешняя цена - около 1,6% тогдашней. Но это - не прерогатива доллара, в фунтах, например, унция золота 104 года назад стоило 3 с 1/3, а сейчас 957, в рублях - 40 и 80 000 соответственно. Франки, марки и австрийские кроны вообще канули в лету.
Ну, лет 100 - это громко сказано. За 100 лет доллар потерял к золоту 98% своей стоимости.
Немного больше - унция подорожала с 20,6 до 1282 долларов, т.е. нынешняя цена - около 1,6% тогдашней. Но это - не прерогатива доллара, в фунтах, например, унция золота 104 года назад стоило 3 с 1/3, а сейчас 957, в рублях - 40 и 80 000 соответственно. Франки, марки и австрийские кроны вообще канули в лету.
Меня как-то не поняли ? Я не пишу, что доллар - равноценная замена золоту и средство сохранить капитал на долгосрок. Я так не считаю. Я написал, что доллар - пока держал эквивалент ценности в золоте - не помню точно сколько лет - но лет сто продержался в 19-20 веке? За это время доллар "заслужил доверие". На момент потери золотого стандарта - уже доллар лежал в большинстве ЗВР государств ? Сегодня нет альтернативы - другие валюты еще менее надежны. А золота на всех не хватит. Я считаю , что доллар менее надежен,чем золото. Особенно на 50-100 лет вперед. Я даже на 20 лет рекомендовал бы хранить не доллар а золото. К примеру пенсионные сбережения. Но доллар тоже очень надежен, лет на 5 точно ( вполне вероятно и более - 10лет, 20 лет даже -хотя тут не ясно) конечно будет инфляция. Но все деньги подвергаются инфляции. Больше того - все деньги "смертны".
kalinavalera1 100 лет-50-20-5 в плане "надежности": Вы сначала определитесь, что Вы называете долларом. Если это банкнота ФРС, в быту называемая "доллар "то никакой надежности у нее нет ибо решением этой же ФРС она может быть изъята из обращения, заменена, и тд. Кроме собственно ФРС такое решение может принять конгресс и Трежери. Если же Вы говорите о долларе США на счету в банке, то -да- он надежен ибо является валютой международных расчетов. Однако, он все же может быть девальвирован, запрещен к обороту в конкретно взятой стране, банк может рухнуть, но сама валюта никуда не денется. В Украине не существует банков , где можно безопасно держать доллары на счету ( я имею в виду солидные суммы а не 10-20К). Так что "надежность" доллара она не для нас с Вами.