Додано: Пон 21 тра, 2018 23:42

Волгарь написав: Ну, лет 100 - это громко сказано. За 100 лет доллар потерял к золоту 98% своей стоимости.

Немного больше - унция подорожала с 20,6 до 1282 долларов, т.е. нынешняя цена - около 1,6% тогдашней. Но это - не прерогатива доллара, в фунтах, например, унция золота 104 года назад стоило 3 с 1/3, а сейчас 957, в рублях - 40 и 80 000 соответственно. Франки, марки и австрийские кроны вообще канули в лету. Немного больше - унция подорожала с 20,6 до 1282 долларов, т.е. нынешняя цена - около 1,6% тогдашней. Но это - не прерогатива доллара, в фунтах, например, унция золота 104 года назад стоило 3 с 1/3, а сейчас 957, в рублях - 40 и 80 000 соответственно. Франки, марки и австрийские кроны вообще канули в лету.

Меня как-то не поняли ? Я не пишу, что доллар - равноценная замена золоту и средство сохранить капитал на долгосрок. Я так не считаю. Я написал, что доллар - пока держал эквивалент ценности в золоте - не помню точно сколько лет - но лет сто продержался в 19-20 веке? За это время доллар "заслужил доверие". На момент потери золотого стандарта - уже доллар лежал в большинстве ЗВР государств ? Сегодня нет альтернативы - другие валюты еще менее надежны. А золота на всех не хватит. Я считаю , что доллар менее надежен,чем золото. Особенно на 50-100 лет вперед. Я даже на 20 лет рекомендовал бы хранить не доллар а золото. К примеру пенсионные сбережения. Но доллар тоже очень надежен, лет на 5 точно ( вполне вероятно и более - 10лет, 20 лет даже -хотя тут не ясно) конечно будет инфляция. Но все деньги подвергаются инфляции. Больше того - все деньги "смертны".