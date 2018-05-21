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Горячие новости по драгоценным металлам
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
  #<1 ... 1739174017411742
Повідомлення Додано: Вів 22 тра, 2018 10:09

В 1971-м люди тоже думали, что доллар надежен лет на 5 так точно. И в конце 70-х думали, и в начале 2000-х так думали. Так что чаще он бывает ненадежен чем надежен.
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Повідомлення Додано: Вів 22 тра, 2018 10:11

  kalinavalera1 написав:
  наблюдательный написав:Поживём - увидим. Что касается инфляции от роста нефти, то для золота это не есть гуд, так как ФРС наверняка опять повысит ставки и укрепит доллар. Значит золоту будет светить дорога вниз...

Далеко не всегда повышение ставки влечет понижение золота. Если я верно отслеживал тренд последние 2 года ?

Вернее даже почти всегда после повышения ставки золото растет. Парадокс Гибсона и ожидание инфляции и роста всех ставок, которые надо будет покрывать с печатного станка, в действии.
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Повідомлення Додано: Вів 22 тра, 2018 10:29

  Волгарь написав:
Ну, лет 100 - это громко сказано. За 100 лет доллар потерял к золоту 98% своей стоимости.

Немного больше - унция подорожала с 20,6 до 1282 долларов, т.е. нынешняя цена - около 1,6% тогдашней. Но это - не прерогатива доллара, в фунтах, например, унция золота 104 года назад стоило 3 с 1/3, а сейчас 957, в рублях - 40 и 80 000 соответственно. Франки, марки и австрийские кроны вообще канули в лету.


не, не "соответственно", доллар и фунт как были так и остались, а рублик деноминировали 6 раз, и еще непонятно с какого года курс рубля 2 к 1 доллару?!

как всегда...

В 1916 году за доллар давали 6,7 рублей.
За последние 100 лет доллар ни разу не деноминировался.
За последние 100 лет рубль деноминировался 6 раз, подешевев в общей сложности в 5х10^15 раз (!).
Сегодня курс доллара около 60 рублей (к чёрту подробности).
Получаем: 60/6,7х5х10^15, что равно 44,77х10^15 раз.

За 100 лет рубль подешевел в 44 770 000 000 000 000 (сорок четыре квадриллиона семьсот семьдесят триллионов) раз относительно доллара США.
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Повідомлення Додано: Вів 22 тра, 2018 10:47

  hxbbgaf написав:
  kalinavalera1 написав:
  наблюдательный написав:Поживём - увидим. Что касается инфляции от роста нефти, то для золота это не есть гуд, так как ФРС наверняка опять повысит ставки и укрепит доллар. Значит золоту будет светить дорога вниз...

Далеко не всегда повышение ставки влечет понижение золота. Если я верно отслеживал тренд последние 2 года ?

Вернее даже почти всегда после повышения ставки золото растет. Парадокс Гибсона и ожидание инфляции и роста всех ставок, которые надо будет покрывать с печатного станка, в действии.


пффф.... как всегда...
Вот график цены золота - https://fred.stlouisfed.org/series/GOLDPMGBD228NLBM
вот графики ставок - то что фонд решает - https://fred.stlouisfed.org/series/DFEDTAR
и эффективная - https://fred.stlouisfed.org/series/FEDFUNDS
я насчитал 9 периодов повышения ставок
и золото тока в 2 из них росло, понятно что ни по времени ни по динамике нет корреляции...
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Повідомлення Додано: Вів 22 тра, 2018 10:56

не, не "соответственно", доллар и фунт как были так и остались, а рублик деноминировали 6 раз, и еще непонятно с какого года курс рубля 2 к 1 доллару?!

C 1898- го по июль 1914-го, и с лета 1924-го по 1927-ой. И не 2 к 1, а 1,94 к 1.
Когда Российская империя обладала самыми большими ЗР в мире - 1685 т (включая золотые пятерки и десятки на 500 миллионов в свободном обращении). РФ уже накопила больше - почти 1910 т и безусловно превзойдет уровень послевоенного СССР (2050 т) уже в этом году.
как всегда...
В 1916 году за доллар давали 6,7 рублей.

А в марте 1924-го 100 000 000 000 (СТО миллиардов) в дензнаках, выпущенных до 22-го года, и 100 тысяч в дензнаках 1923-го.
За последние 100 лет доллар ни разу не деноминировался.

Да, только в 33-ем неожиданно девальвировался сразу на 75% относительно золота - с 20,65 до 35-ти за унцию.
За последние 100 лет рубль деноминировался 6 раз, подешевев в общей сложности в 5х10^15 раз (!).
Сегодня курс доллара около 60 рублей (к чёрту подробности).
Получаем: 60/6,7х5х10^15, что равно 44,77х10^15 раз.
За 100 лет рубль подешевел в 44 770 000 000 000 000 (сорок четыре квадриллиона семьсот семьдесят триллионов) раз относительно доллара США.

Ересь какая-то. В 1914-ом унция золота стоила 40 рублей (1 рубль=0,7742 гр.), сегодня 1 293 доллара х 61,3 рубля= 79 260 рубля. Т.е. около 2000 раз.
А с квадриллионами Вам, милейший, не сюда. Живых свидетелей Вы вряд ли найдете (все-таки октябрь 23-го), но за неимением таковых по соседству можете почитать
Черный обелиск Ремарка - там живо и наглядно описано, как твердая немецкая марка менялась по курсу 4,3 КВАДРИЛЛИОНА за доллар.
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 тра, 2018 11:16

Re: Горячие новости по драгоценным металлам

  Волгарь написав:

А в марте 1924-го 100 000 000 000 (СТО миллиардов) в дензнаках, выпущенных до 22-го года, и 100 тысяч в дензнаках 1923-го.


СТО миллиардов

  Волгарь написав:Ересь какая-то. В 1914-ом унция золота стоила 40 рублей (1 рубль=0,7742 гр.), сегодня 1 293 доллара х 61,3 рубля= 79 260 рубля. Т.е. около 2000 раз.


около 2000 раз.

двоемыслие в действии.... :lol:
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