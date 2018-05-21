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на тему Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.

Ціна золота - Купівля / Продаж

#<1 ... 1739174017411742 Додано: Вів 22 тра, 2018 10:09 В 1971-м люди тоже думали, что доллар надежен лет на 5 так точно. И в конце 70-х думали, и в начале 2000-х так думали. Так что чаще он бывает ненадежен чем надежен. hxbbgaf Повідомлень: 19781 З нами з: 24.08.09 Подякував: 1138 раз. Подякували: 1878 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 22 тра, 2018 10:11 kalinavalera1 написав: наблюдательный написав: Поживём - увидим. Что касается инфляции от роста нефти, то для золота это не есть гуд, так как ФРС наверняка опять повысит ставки и укрепит доллар. Значит золоту будет светить дорога вниз... Поживём - увидим. Что касается инфляции от роста нефти, то для золота это не есть гуд, так как ФРС наверняка опять повысит ставки и укрепит доллар. Значит золоту будет светить дорога вниз...

Далеко не всегда повышение ставки влечет понижение золота. Если я верно отслеживал тренд последние 2 года ? Далеко не всегда повышение ставки влечет понижение золота. Если я верно отслеживал тренд последние 2 года ?

Вернее даже почти всегда после повышения ставки золото растет. Парадокс Гибсона и ожидание инфляции и роста всех ставок, которые надо будет покрывать с печатного станка, в действии. Вернее даже почти всегда после повышения ставки золото растет. Парадокс Гибсона и ожидание инфляции и роста всех ставок, которые надо будет покрывать с печатного станка, в действии. hxbbgaf Повідомлень: 19781 З нами з: 24.08.09 Подякував: 1138 раз. Подякували: 1878 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 22 тра, 2018 10:29 Волгарь написав: Ну, лет 100 - это громко сказано. За 100 лет доллар потерял к золоту 98% своей стоимости.

Немного больше - унция подорожала с 20,6 до 1282 долларов, т.е. нынешняя цена - около 1,6% тогдашней. Но это - не прерогатива доллара, в фунтах, например, унция золота 104 года назад стоило 3 с 1/3, а сейчас 957, в рублях - 40 и 80 000 соответственно. Франки, марки и австрийские кроны вообще канули в лету. Немного больше - унция подорожала с 20,6 до 1282 долларов, т.е. нынешняя цена - около 1,6% тогдашней. Но это - не прерогатива доллара, в фунтах, например, унция золота 104 года назад стоило 3 с 1/3, а сейчас 957,. Франки, марки и австрийские кроны вообще канули в лету.



не, не "соответственно", доллар и фунт как были так и остались, а рублик деноминировали 6 раз, и еще непонятно с какого года курс рубля 2 к 1 доллару?!



как всегда...



В 1916 году за доллар давали 6,7 рублей.

За последние 100 лет доллар ни разу не деноминировался.

За последние 100 лет рубль деноминировался 6 раз, подешевев в общей сложности в 5х10^15 раз (!).

Сегодня курс доллара около 60 рублей (к чёрту подробности).

Получаем: 60/6,7х5х10^15, что равно 44,77х10^15 раз.



За 100 лет рубль подешевел в 44 770 000 000 000 000 (сорок четыре квадриллиона семьсот семьдесят триллионов) раз относительно доллара США. не, не "соответственно", доллар и фунт как были так и остались, а рублик деноминировали 6 раз, и еще непонятно с какого года курс рубля 2 к 1 доллару?!как всегда...В 1916 году за доллар давали 6,7 рублей.За последние 100 лет доллар ни разу не деноминировался.За последние 100 лет рубль деноминировался 6 раз, подешевев в общей сложности в 5х10^15 раз (!).Сегодня курс доллара около 60 рублей (к чёрту подробности).Получаем: 60/6,7х5х10^15, что равно 44,77х10^15 раз.За 100 лет рубль подешевел в 44 770 000 000 000 000 (сорок четыре квадриллиона семьсот семьдесят триллионов) раз относительно доллара США. Харьков город космонавтов!

П.С. и астронавтов! Kripo

Повідомлень: 733 З нами з: 24.07.10 Подякував: 148 раз. Подякували: 94 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 22 тра, 2018 10:47 hxbbgaf написав: kalinavalera1 написав: наблюдательный написав: Поживём - увидим. Что касается инфляции от роста нефти, то для золота это не есть гуд, так как ФРС наверняка опять повысит ставки и укрепит доллар. Значит золоту будет светить дорога вниз... Поживём - увидим. Что касается инфляции от роста нефти, то для золота это не есть гуд, так как ФРС наверняка опять повысит ставки и укрепит доллар. Значит золоту будет светить дорога вниз...

Далеко не всегда повышение ставки влечет понижение золота. Если я верно отслеживал тренд последние 2 года ? Далеко не всегда повышение ставки влечет понижение золота. Если я верно отслеживал тренд последние 2 года ?

Вернее даже почти всегда после повышения ставки золото растет. Парадокс Гибсона и ожидание инфляции и роста всех ставок, которые надо будет покрывать с печатного станка, в действии. Вернее даже почти всегда после повышения ставки золото растет. Парадокс Гибсона и ожидание инфляции и роста всех ставок, которые надо будет покрывать с печатного станка, в действии.



пффф.... как всегда...

Вот график цены золота - https://fred.stlouisfed.org/series/GOLDPMGBD228NLBM

вот графики ставок - то что фонд решает - https://fred.stlouisfed.org/series/DFEDTAR

и эффективная - https://fred.stlouisfed.org/series/FEDFUNDS

я насчитал 9 периодов повышения ставок

и золото тока в 2 из них росло, понятно что ни по времени ни по динамике нет корреляции... пффф.... как всегда...Вот график цены золота -вот графики ставок - то что фонд решает -и эффективная -я насчитал 9 периодов повышения ставоки золото тока в 2 из них росло, понятно что ни по времени ни по динамике нет корреляции... Харьков город космонавтов!

П.С. и астронавтов! Kripo

Повідомлень: 733 З нами з: 24.07.10 Подякував: 148 раз. Подякували: 94 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 22 тра, 2018 10:56 не, не "соответственно", доллар и фунт как были так и остались, а рублик деноминировали 6 раз, и еще непонятно с какого года курс рубля 2 к 1 доллару?!

C 1898- го по июль 1914-го, и с лета 1924-го по 1927-ой. И не 2 к 1, а 1,94 к 1.

Когда Российская империя обладала самыми большими ЗР в мире - 1685 т (включая золотые пятерки и десятки на 500 миллионов в свободном обращении). РФ уже накопила больше - почти 1910 т и безусловно превзойдет уровень послевоенного СССР (2050 т) уже в этом году.

как всегда...

В 1916 году за доллар давали 6,7 рублей.

А в марте 1924-го 100 000 000 000 (СТО миллиардов) в дензнаках, выпущенных до 22-го года, и 100 тысяч в дензнаках 1923-го.

За последние 100 лет доллар ни разу не деноминировался.

Да, только в 33-ем неожиданно девальвировался сразу на 75% относительно золота - с 20,65 до 35-ти за унцию.

За последние 100 лет рубль деноминировался 6 раз, подешевев в общей сложности в 5х10^15 раз (!).

Сегодня курс доллара около 60 рублей (к чёрту подробности).

Получаем: 60/6,7х5х10^15, что равно 44,77х10^15 раз.

За 100 лет рубль подешевел в 44 770 000 000 000 000 (сорок четыре квадриллиона семьсот семьдесят триллионов) раз относительно доллара США.

Ересь какая-то. В 1914-ом унция золота стоила 40 рублей (1 рубль=0,7742 гр.), сегодня 1 293 доллара х 61,3 рубля= 79 260 рубля. Т.е. около 2000 раз.

А с квадриллионами Вам, милейший, не сюда. Живых свидетелей Вы вряд ли найдете (все-таки октябрь 23-го), но за неимением таковых по соседству можете почитать

Черный обелиск Ремарка - там живо и наглядно описано, как твердая немецкая марка менялась по курсу 4,3 КВАДРИЛЛИОНА за доллар. C 1898- го по июль 1914-го, и с лета 1924-го по 1927-ой. И не 2 к 1, а 1,94 к 1.Когда Российская империя обладала самыми большими ЗР в мире - 1685 т (включая золотые пятерки и десятки на 500 миллионов в свободном обращении). РФ уже накопила больше - почти 1910 т и безусловно превзойдет уровень послевоенного СССР (2050 т) уже в этом году.А в марте 1924-го 100 000 000 000 (СТО миллиардов) в дензнаках, выпущенных до 22-го года, и 100 тысяч в дензнаках 1923-го.Да, только в 33-ем неожиданно девальвировался сразу на 75% относительно золота - с 20,65 до 35-ти за унцию.Ересь какая-то. В 1914-ом унция золота стоила 40 рублей (1 рубль=0,7742 гр.), сегодня 1 293 доллара х 61,3 рубля= 79 260 рубля. Т.е. около 2000 раз.А с квадриллионами Вам, милейший, не сюда. Живых свидетелей Вы вряд ли найдете (все-таки октябрь 23-го), но за неимением таковых по соседству можете почитать- там живо и наглядно описано, как твердая немецкая марка менялась по курсу 4,3 КВАДРИЛЛИОНА за доллар. Волгарь Повідомлень: 4864 З нами з: 12.10.12 Подякував: 15 раз. Подякували: 495 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 22 тра, 2018 11:16 Re: Горячие новости по драгоценным металлам Волгарь написав:



А в марте 1924-го 100 000 000 000 (СТО миллиардов) в дензнаках, выпущенных до 22-го года, и 100 тысяч в дензнаках 1923-го. А в марте 1924-го 100 000 000 000 (СТО миллиардов) в дензнаках, выпущенных до 22-го года, и 100 тысяч в дензнаках 1923-го.



СТО миллиардов



Волгарь написав: Ересь какая-то. В 1914-ом унция золота стоила 40 рублей (1 рубль=0,7742 гр.), сегодня 1 293 доллара х 61,3 рубля= 79 260 рубля. Т.е. около 2000 раз. Ересь какая-то. В 1914-ом унция золота стоила 40 рублей (1 рубль=0,7742 гр.), сегодня 1 293 доллара х 61,3 рубля= 79 260 рубля. Т.е. около 2000 раз.



около 2000 раз.



двоемыслие в действии.... двоемыслие в действии.... Харьков город космонавтов!

П.С. и астронавтов! Kripo

Повідомлень: 733 З нами з: 24.07.10 Подякував: 148 раз. Подякували: 94 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1739174017411742 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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