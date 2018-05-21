Додано: Вів 22 тра, 2018 10:56

не, не "соответственно", доллар и фунт как были так и остались, а рублик деноминировали 6 раз, и еще непонятно с какого года курс рубля 2 к 1 доллару?!

как всегда...

В 1916 году за доллар давали 6,7 рублей.

За последние 100 лет доллар ни разу не деноминировался.

За последние 100 лет рубль деноминировался 6 раз, подешевев в общей сложности в 5х10^15 раз (!).

Сегодня курс доллара около 60 рублей (к чёрту подробности).

Получаем: 60/6,7х5х10^15, что равно 44,77х10^15 раз.

За 100 лет рубль подешевел в 44 770 000 000 000 000 (сорок четыре квадриллиона семьсот семьдесят триллионов) раз относительно доллара США.

Черный обелиск Ремарка

C 1898- го по июль 1914-го, и с лета 1924-го по 1927-ой. И не 2 к 1, а 1,94 к 1.Когда Российская империя обладала самыми большими ЗР в мире - 1685 т (включая золотые пятерки и десятки на 500 миллионов в свободном обращении). РФ уже накопила больше - почти 1910 т и безусловно превзойдет уровень послевоенного СССР (2050 т) уже в этом году.А в марте 1924-го 100 000 000 000 (СТО миллиардов) в дензнаках, выпущенных до 22-го года, и 100 тысяч в дензнаках 1923-го.Да, только в 33-ем неожиданно девальвировался сразу на 75% относительно золота - с 20,65 до 35-ти за унцию.Ересь какая-то. В 1914-ом унция золота стоила 40 рублей (1 рубль=0,7742 гр.), сегодня 1 293 доллара х 61,3 рубля= 79 260 рубля. Т.е. около 2000 раз.А с квадриллионами Вам, милейший, не сюда. Живых свидетелей Вы вряд ли найдете (все-таки октябрь 23-го), но за неимением таковых по соседству можете почитать- там живо и наглядно описано, как твердая немецкая марка менялась по курсу 4,3 КВАДРИЛЛИОНА за доллар.