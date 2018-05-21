наблюдательный написав:Поживём - увидим. Что касается инфляции от роста нефти, то для золота это не есть гуд, так как ФРС наверняка опять повысит ставки и укрепит доллар. Значит золоту будет светить дорога вниз...
Далеко не всегда повышение ставки влечет понижение золота. Если я верно отслеживал тренд последние 2 года ?
Вернее даже почти всегда после повышения ставки золото растет. Парадокс Гибсона и ожидание инфляции и роста всех ставок, которые надо будет покрывать с печатного станка, в действии.
Ну, лет 100 - это громко сказано. За 100 лет доллар потерял к золоту 98% своей стоимости.
Немного больше - унция подорожала с 20,6 до 1282 долларов, т.е. нынешняя цена - около 1,6% тогдашней. Но это - не прерогатива доллара, в фунтах, например, унция золота 104 года назад стоило 3 с 1/3, а сейчас 957, в рублях - 40 и 80 000 соответственно. Франки, марки и австрийские кроны вообще канули в лету.
не, не "соответственно", доллар и фунт как были так и остались, а рублик деноминировали 6 раз, и еще непонятно с какого года курс рубля 2 к 1 доллару?!
как всегда...
В 1916 году за доллар давали 6,7 рублей. За последние 100 лет доллар ни разу не деноминировался. За последние 100 лет рубль деноминировался 6 раз, подешевев в общей сложности в 5х10^15 раз (!). Сегодня курс доллара около 60 рублей (к чёрту подробности). Получаем: 60/6,7х5х10^15, что равно 44,77х10^15 раз.
За 100 лет рубль подешевел в 44 770 000 000 000 000 (сорок четыре квадриллиона семьсот семьдесят триллионов) раз относительно доллара США.
наблюдательный написав:Поживём - увидим. Что касается инфляции от роста нефти, то для золота это не есть гуд, так как ФРС наверняка опять повысит ставки и укрепит доллар. Значит золоту будет светить дорога вниз...
Далеко не всегда повышение ставки влечет понижение золота. Если я верно отслеживал тренд последние 2 года ?
Вернее даже почти всегда после повышения ставки золото растет. Парадокс Гибсона и ожидание инфляции и роста всех ставок, которые надо будет покрывать с печатного станка, в действии.
не, не "соответственно", доллар и фунт как были так и остались, а рублик деноминировали 6 раз, и еще непонятно с какого года курс рубля 2 к 1 доллару?!
C 1898- го по июль 1914-го, и с лета 1924-го по 1927-ой. И не 2 к 1, а 1,94 к 1. Когда Российская империя обладала самыми большими ЗР в мире - 1685 т (включая золотые пятерки и десятки на 500 миллионов в свободном обращении). РФ уже накопила больше - почти 1910 т и безусловно превзойдет уровень послевоенного СССР (2050 т) уже в этом году.
как всегда... В 1916 году за доллар давали 6,7 рублей.
А в марте 1924-го 100 000 000 000 (СТО миллиардов) в дензнаках, выпущенных до 22-го года, и 100 тысяч в дензнаках 1923-го.
За последние 100 лет доллар ни разу не деноминировался.
Да, только в 33-ем неожиданно девальвировался сразу на 75% относительно золота - с 20,65 до 35-ти за унцию.
За последние 100 лет рубль деноминировался 6 раз, подешевев в общей сложности в 5х10^15 раз (!). Сегодня курс доллара около 60 рублей (к чёрту подробности). Получаем: 60/6,7х5х10^15, что равно 44,77х10^15 раз. За 100 лет рубль подешевел в 44 770 000 000 000 000 (сорок четыре квадриллиона семьсот семьдесят триллионов) раз относительно доллара США.
Ересь какая-то. В 1914-ом унция золота стоила 40 рублей (1 рубль=0,7742 гр.), сегодня 1 293 доллара х 61,3 рубля= 79 260 рубля. Т.е. около 2000 раз. А с квадриллионами Вам, милейший, не сюда. Живых свидетелей Вы вряд ли найдете (все-таки октябрь 23-го), но за неимением таковых по соседству можете почитать Черный обелиск Ремарка - там живо и наглядно описано, как твердая немецкая марка менялась по курсу 4,3 КВАДРИЛЛИОНА за доллар.