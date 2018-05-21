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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: Вів 22 тра, 2018 10:09
В 1971-м люди тоже думали, что доллар надежен лет на 5 так точно. И в конце 70-х думали, и в начале 2000-х так думали. Так что чаще он бывает ненадежен чем надежен.
Додано: Вів 22 тра, 2018 10:11
Вернее даже почти всегда после повышения ставки золото растет. Парадокс Гибсона и ожидание инфляции и роста всех ставок, которые надо будет покрывать с печатного станка, в действии.
Додано: Вів 22 тра, 2018 10:29
не, не "соответственно", доллар и фунт как были так и остались, а рублик деноминировали 6 раз, и еще непонятно с какого года курс рубля 2 к 1 доллару?!
как всегда...
В 1916 году за доллар давали 6,7 рублей.
За последние 100 лет доллар ни разу не деноминировался.
За последние 100 лет рубль деноминировался 6 раз, подешевев в общей сложности в 5х10^15 раз (!).
Сегодня курс доллара около 60 рублей (к чёрту подробности).
Получаем: 60/6,7х5х10^15, что равно 44,77х10^15 раз.
За 100 лет рубль подешевел в 44 770 000 000 000 000 (сорок четыре квадриллиона семьсот семьдесят триллионов) раз относительно доллара США.
Харьков город космонавтов!
П.С. и астронавтов!
Додано: Вів 22 тра, 2018 10:47
пффф.... как всегда...
Вот график цены золота -
вот графики ставок - то что фонд решает -
и эффективная -
я насчитал 9 периодов повышения ставок
и золото тока в 2 из них росло, понятно что ни по времени ни по динамике нет корреляции...
Харьков город космонавтов!
П.С. и астронавтов!
Додано: Вів 22 тра, 2018 10:56
C 1898- го по июль 1914-го, и с лета 1924-го по 1927-ой. И не 2 к 1, а 1,94 к 1.
Когда Российская империя обладала самыми большими ЗР в мире - 1685 т (включая золотые пятерки и десятки на 500 миллионов в свободном обращении). РФ уже накопила больше - почти 1910 т и безусловно превзойдет уровень послевоенного СССР (2050 т) уже в этом году.
А в марте 1924-го 100 000 000 000 (СТО миллиардов) в дензнаках, выпущенных до 22-го года, и 100 тысяч в дензнаках 1923-го.
Да, только в 33-ем неожиданно девальвировался сразу на 75% относительно золота - с 20,65 до 35-ти за унцию.
Ересь какая-то. В 1914-ом унция золота стоила 40 рублей (1 рубль=0,7742 гр.), сегодня 1 293 доллара х 61,3 рубля= 79 260 рубля. Т.е. около 2000 раз.
А с квадриллионами Вам, милейший, не сюда. Живых свидетелей Вы вряд ли найдете (все-таки октябрь 23-го), но за неимением таковых по соседству можете почитать
Черный обелиск Ремарка - там живо и наглядно описано, как твердая немецкая марка менялась по курсу 4,3 КВАДРИЛЛИОНА за доллар.
Додано: Вів 22 тра, 2018 11:16
Re: Горячие новости по драгоценным металлам
СТО миллиардов
около 2000 раз.
двоемыслие в действии....
Харьков город космонавтов!
П.С. и астронавтов!
Додано: Вів 22 тра, 2018 11:35
Отнюдь. Ведь никаких лимонов (т.е. миллионов) или арбузов (миллиардов) в РСФСР/СССР в 21-24-ом году физически не существовало (так просто считали для удобства, сравнивая с масштабом цен прошлого года). Самой крупной по номиналу банкнотой были 100 000 образца 1921-го года, но в 22-ом все совзнаки деноминировали в 10 000 раз, а в 23-ем -еще в 100 раз. Поэтому физически обеспеченные золотом червонцы в 1924-ом меняли на 500 000 рублей в совзнаках 23-го года. А вот сам червонец (с золотым содержанием 0,7742 гр., как при царе Николае) свободно менялся на 5 долларов 15 центов на биржах Европы и Америки. Более того, когда в Золотом теленке отец Федор предлагает Варфоломею Коробейникову заплатить за ордера 50 рублей золотыми десятками, а тот соглашается принимать по курсу 9-50, это не метафора - в 25-27-ом году советский бумажный червонец котировался ВЫШЕ, чем золото по номиналу.
Как я понимаю, курс немецкой марки относительно доллара - 4,18 в 1914-ом, 4 300 000 000 000 (пардон, 4,3 триллиона а не Квадриллиона) в 23-ем или 2 с небольшим в 1998-ом Вы двоемыслием не считаете? Это, мол, такая данность
Додано: Вів 22 тра, 2018 11:57
так... а рублики 1914 которые вы как старт считаете (почему? сейчас 2018, я об этом и спрашивал), в совзнаки по какому курсу были до этого переведены?
ага, а после этого скольо раз рублики были еще деноминированны, посчитали?
квадриллионы в итоге с 1914 года получились?
как оно, с двоемыслием? нормально живется, голова не болит?
опс, a про немецкую марку я то и слова не сказал, боремся с мельницами ветряными, или разговариваем сами с собой, спорим и что интерсно побеждаем сами себя?
Харьков город космонавтов!
П.С. и астронавтов!
Додано: Вів 22 тра, 2018 12:13
Дважды - в 10 раз в 61-ом и в 1000-чу в 98-ом.
И напрасно - во-первых, гораздо ближе к Вам, среди окружающих немцев наверняка есть множество, вздыхающих о благословенных временах жизни при марке. Во-вторых, с 49-го по 2000-ый она была гораздо крепче доллара - начав с 4-х к концу своего существования она ревальировалась почти вдвое.
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