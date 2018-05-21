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Горячие новости по драгоценным металлам
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
  #<1 ... 1740174117421743
Повідомлення Додано: Вів 22 тра, 2018 13:24

уже две недели на проекте в Швейцарии, покупал всякую дрянь и мелочи полные карманы,

А что, кредитки уже не действуют? Я вот даже в трамвае пллачу с МasterCard
вот хотел сникерс в автомате купить и автоматически посмотрел на монетки - евро то разные, так вот у меня монетки 1905, 1914, 1933, 1937, 1941, 1946 и

Это все очень интересно. Вы только забыли упомянуть, что сто и более лет назад (судя по тогдашней практике) ВСЕ монетки от от полуфранка (а другие, с учетом швейцарского уровня цен вряд ли используются в торговых автоматах) выпускались из серебра достаточно высокой пробы.
Волгарь
 
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