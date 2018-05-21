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на тему Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.

Ціна золота - Купівля / Продаж

#<1 ... 1740174117421743 Додано: Вів 22 тра, 2018 13:24 уже две недели на проекте в Швейцарии, покупал всякую дрянь и мелочи полные карманы,

А что, кредитки уже не действуют? Я вот даже в трамвае пллачу с МasterCard

вот хотел сникерс в автомате купить и автоматически посмотрел на монетки - евро то разные, так вот у меня монетки 1905, 1914, 1933, 1937, 1941, 1946 и

Это все очень интересно. Вы только забыли упомянуть, что сто и более лет назад (судя по тогдашней практике) ВСЕ монетки от от полуфранка (а другие, с учетом швейцарского уровня цен вряд ли используются в торговых автоматах) выпускались из серебра достаточно высокой пробы. А что, кредитки уже не действуют? Я вот даже в трамвае пллачу с МasterCardЭто все очень интересно. Вы только забыли упомянуть, что сто и более лет назад (судя по тогдашней практике) ВСЕ монетки от от полуфранка (а другие, с учетом швейцарского уровня цен вряд ли используются в торговых автоматах) выпускались из серебра достаточно высокой пробы. Волгарь Повідомлень: 4872 З нами з: 12.10.12 Подякував: 15 раз. Подякували: 495 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 22 тра, 2018 14:19 Re: Горячие новости по драгоценным металлам Kripo написав: За 100 лет рубль подешевел в 44 770 000 000 000 000 (сорок четыре квадриллиона семьсот семьдесят триллионов) раз относительно доллара США. За 100 лет рубль подешевел в 44 770 000 000 000 000 (сорок четыре квадриллиона семьсот семьдесят триллионов) раз относительно доллара США.

Вроде никто не предлагает "уходить" в рубли, тем более на долгосрок. А что касается "дешевле купить - дороже продать" - то тут любая валюта хороша - если вы знаете ситуацию и сможете на ней откупиться. Рубль не предлагает себя как альтернативу золоту. А доллар предлагает себя в таком качестве. Что не вполне корректно. Но на текущий момент доллар самое удобное и надежное ( сравнимо с другими деньгами) средство платежное. Вроде никто не предлагает "уходить" в рубли, тем более на долгосрок. А что касается "дешевле купить - дороже продать" - то тут любая валюта хороша - если вы знаете ситуацию и сможете на ней откупиться. Рубль не предлагает себя как альтернативу золоту. А доллар предлагает себя в таком качестве. Что не вполне корректно. Но на текущий момент доллар самое удобное и надежное ( сравнимо с другими деньгами) средство платежное. kalinavalera1

Повідомлень: 4354 З нами з: 07.05.11 Подякував: 641 раз. Подякували: 455 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 22 тра, 2018 14:47 Рубль не предлагает себя как альтернативу золоту. А доллар предлагает себя в таком качестве.

И то и другое неверно. Наличный рубль (бумажный) имеет, видимо, самое больше из мировых валют золотое покрытие - более 50 коп (для сравнения доллар - менее 10 центов). Но альтернативой золоту не может служить ни одна валюта по другой, гораздо более простой причине - его плавающий курс. Если бы он был фиксированным (как до июля 1914-го) такой вопрос не существовал бы в принципе - ведь тогда все бумажные деньги обменивались на золотую монету без лажа

Что не вполне корректно. Но на текущий момент доллар самое удобное и надежное ( сравнимо с другими деньгами) средство платежное.

Самое надежное и удобное средство - кредитка. Если вспомнить историю последних почти 20-ти лет, то доллар - далеко не самая устойчивая валюта. Достаточно вспомнить курсы ЕВРО в 0,85 доллара (в начале нулевых), 1,45 - на пике, 1,07 - совсем недавно или 1,18 - на момент. Как заметил наш корреспондент из полицай-президиума, швейцарский франк - более устойчивая валюта. Что и доказывает почти нулевая/отрицательная доходность по депозитам в нем. И то и другое неверно. Наличный рубль (бумажный) имеет, видимо, самое больше из мировых валют золотое покрытие - более 50 коп (для сравнения доллар - менее 10 центов). Но альтернативой золоту не может служить ни одна валюта по другой, гораздо более простой причине - его плавающий курс. Если бы он был фиксированным (как до июля 1914-го) такой вопрос не существовал бы в принципе - ведь тогда все бумажные деньги обменивались на золотую монету без лажаСамое надежное и удобное средство - кредитка. Если вспомнить историю последних почти 20-ти лет, то доллар - далеко не самая устойчивая валюта. Достаточно вспомнить курсы ЕВРО в 0,85 доллара (в начале нулевых), 1,45 - на пике, 1,07 - совсем недавно или 1,18 - на момент. Как заметил наш корреспондент из полицай-президиума, швейцарский франк - более устойчивая валюта. Что и доказывает почти нулевая/отрицательная доходность по депозитам в нем. Волгарь Повідомлень: 4872 З нами з: 12.10.12 Подякував: 15 раз. Подякували: 495 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 22 тра, 2018 15:04 gleb написав: kalinavalera1 100 лет-50-20-5 в плане "надежности": Вы сначала определитесь, что Вы называете долларом. Если это банкнота ФРС, в быту называемая "доллар "то никакой надежности у нее нет ибо решением этой же ФРС она может быть изъята из обращения, заменена, и тд. Кроме собственно ФРС такое решение может принять конгресс и Трежери. Если же Вы говорите о долларе США на счету в банке, то -да- он надежен ибо является валютой международных расчетов. Однако, он все же может быть девальвирован, запрещен к обороту в конкретно взятой стране, банк может рухнуть, но сама валюта никуда не денется. В Украине не существует банков , где можно безопасно держать доллары на счету ( я имею в виду солидные суммы а не 10-20К). Так что "надежность" доллара она не для нас с Вами. 100 лет-50-20-5 в плане "надежности": Вы сначала определитесь, что Вы называете долларом. Если это банкнота ФРС, в быту называемая "доллар "то никакой надежности у нее нет ибо решением этой же ФРС она может быть изъята из обращения, заменена, и тд. Кроме собственно ФРС такое решение может принять конгресс и Трежери. Если же Вы говорите о долларе США на счету в банке, то -да- он надежен ибо является валютой международных расчетов. Однако, он все же может быть девальвирован, запрещен к обороту в конкретно взятой стране, банк может рухнуть, но сама валюта никуда не денется. В Украине не существует банков , где можно безопасно держать доллары на счету ( я имею в виду солидные суммы а не 10-20К). Так что "надежность" доллара она не для нас с Вами.



Я даже не вполне понимаю о чем вы - что это " банкнота ФРС, в быту называемая "доллар " - это вы о наличных долларах обычных ? И то, что они чем-то гарантированы - только на счетах в банках цивилизованных стран? Я не на столько владею темой как вы. Но то, в чем я разобрался - тут я в себе уверен.



"Определиться в сроках" реально не возможно , так что бы точно. Можно говорить только об уровнях вероятности - более высоких или менее высоких. точно я вам ничего не "навангую" - это никто не сможет. Понимать более высокую вероятность и уменьшающуюся вероятность устойчивости доллара через 5, через 20 и через 50 лет соответственно тем более - для меня не просто интересно - но необходимо. Через 50 лет может доллара вовсе не будет, но нам важнее что будет сегодня и завтра, через год и через пару- тройку лет. Что будет через 50 лет - сегодня не так и важно, да и не все доживут даже.

Конечно я как и прежде убежден - что на долгосрок - золото самое надежное сохранение капитала. Да и не вижу падения цен на него. В худшем случае золото будет расти на уровень инфляции доллара.





"Определиться со сроками" я точно не могу. Но на 5 лет вперед не вижу веских причин - для полного "краха доллара". Конечно все может быть. Но я как обычный нормальный человек - ориентируюсь на более вероятные обстоятельства и из них исхожу. При этом владеть золотом - это хорошо, если есть такая возможность - то для хранения на долгосрок - золото оптимально.



Я не отрицаю возможность взрывного роста золота, но причин веских для этого на текущий момент не вижу. И для резкого обвала США тоже не вижу причин ( все экономические показатели - вроде бы плохие, даже ужасные - но США при них себя прекрасно чувствует лет 10 уже , если не больше на много ), так почему вдруг "крах" ? - Были попытки Китая, и не только - повлиять на США - но пока что "воз и ныне там". Конечно инфляцию доллара я вполне допускаю - максимум 5% в среднем в год - то есть за 5 лет это около 25%, может 20%. Если исходить из более вероятных обстоятельств - то более вероятно получать прибыли , а не убытки. Все просто. Ничего особо умного сказать не имею. Все банально.



Конечно в наших банках сейчас никто не держит валюту, но я не о том. Золото - не средство платежа. А доллар нужен для текущих нужд и для вложений - кто занимается коммерцией. Если у вас есть постоянный источник - кому можно продать золото в любой момент беспроблемно, то вы в другом положении, чем большинство. Уверен что на 95% мы об одном и том же с вами - токо разными словами. 100% гарантий нет не на что вообще. Не дай Бог - все мы люди - общался с блогером на ютубе - ей лет 30 , если не меньше. Потом на пару лет отвлекся другими интересами и темами. Захожу недавно на ее тему , а она умерла от сердечного приступа. Была такая умная, красивая, цветущая, поверить не возможно....

Просто ориентируюсь на то, что случится с большей вероятностью. Я даже не вполне понимаю о чем вы - что это " банкнота ФРС, в быту называемая "доллар " - это вы о наличных долларах обычных ? И то, что они чем-то гарантированы - только на счетах в банках цивилизованных стран? Я не на столько владею темой как вы. Но то, в чем я разобрался - тут я в себе уверен."Определиться в сроках" реально не возможно , так что бы точно. Можно говорить только об уровнях вероятности - более высоких или менее высоких. точно я вам ничего не "навангую" - это никто не сможет. Понимать более высокую вероятность и уменьшающуюся вероятность устойчивости доллара через 5, через 20 и через 50 лет соответственно тем более - для меня не просто интересно - но необходимо. Через 50 лет может доллара вовсе не будет, но нам важнее что будет сегодня и завтра, через год и через пару- тройку лет. Что будет через 50 лет - сегодня не так и важно, да и не все доживут даже.Конечно я как и прежде убежден - что на долгосрок - золото самое надежное сохранение капитала. Да и не вижу падения цен на него. В худшем случае золото будет расти на уровень инфляции доллара."Определиться со сроками" я точно не могу. Но на 5 лет вперед не вижу веских причин - для полного "краха доллара". Конечно все может быть. Но я как обычный нормальный человек - ориентируюсь на более вероятные обстоятельства и из них исхожу. При этом владеть золотом - это хорошо, если есть такая возможность - то для хранения на долгосрок - золото оптимально.Я не отрицаю возможность взрывного роста золота, но причин веских для этого на текущий момент не вижу. И для резкого обвала США тоже не вижу причин ( все экономические показатели - вроде бы плохие, даже ужасные- но США при них себя прекрасно чувствует лет 10 уже , если не больше на много ), так почему вдруг "крах" ? - Были попытки Китая, и не только - повлиять на США - но пока что "воз и ныне там". Конечно инфляцию доллара я вполне допускаю - максимум 5% в среднем в год - то есть за 5 лет это около 25%, может 20%. Если исходить из более вероятных обстоятельств - то более вероятно получать прибыли , а не убытки. Все просто. Ничего особо умного сказать не имею. Все банально.Конечно в наших банках сейчас никто не держит валюту, но я не о том. Золото - не средство платежа. А доллар нужен для текущих нужд и для вложений - кто занимается коммерцией. Если у вас есть постоянный источник - кому можно продать золото в любой момент беспроблемно, то вы в другом положении, чем большинство. Уверен что на 95% мы об одном и том же с вами - токо разными словами. 100% гарантий нет не на что вообще. Не дай Бог - все мы люди - общался с блогером на ютубе - ей лет 30 , если не меньше. Потом на пару лет отвлекся другими интересами и темами. Захожу недавно на ее тему , а она умерла от сердечного приступа. Была такая умная, красивая, цветущая, поверить не возможно....Просто ориентируюсь на то, что случится с большей вероятностью. kalinavalera1

Повідомлень: 4354 З нами з: 07.05.11 Подякував: 641 раз. Подякували: 455 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 22 тра, 2018 15:15 Я даже не вполне понимаю о чем вы - что это " банкнота ФРС, в быту называемая "доллар " - это вы о наличных долларах обычных ?

Именно так. Возьмите любой доллар, на нем написано - Federal Reserve Note, т.е. нота (обязательство, буквально - ЗАПИСЬ), эмитированная банком с названием FEDERAL RESERVE (союз частных банков, управляемых государством).

По статусу (как и любая БАНКНОТА в отличии от КРЕДИТНОГО БИЛЕТА национального ЦБ) - бессрочный безотзывный вексель, обеспеченный исключительно активами банка, его выпустившего. В данном случае на более чем 90% состоящими из государственных казначейских и полугосударственных ипотечных облигаций с разными сроками обращения. Именно так. Возьмите любой доллар, на нем написано - Federal Reserve Note, т.е. нота (обязательство, буквально - ЗАПИСЬ), эмитированная банком с названием FEDERAL RESERVE (союз частных банков, управляемых государством).По статусу (как и любая БАНКНОТА в отличии от КРЕДИТНОГО БИЛЕТА национального ЦБ) - бессрочный безотзывный вексель, обеспеченный исключительно активами банка, его выпустившего. В данном случае на более чем 90% состоящими из государственных казначейских и полугосударственных ипотечных облигаций с разными сроками обращения. Волгарь Повідомлень: 4872 З нами з: 12.10.12 Подякував: 15 раз. Подякували: 495 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 22 тра, 2018 15:18 Re: Горячие новости по драгоценным металлам Волгарь написав: альтернативой золоту не может служить ни одна валюта по другой, гораздо более простой причине - его плавающий курс. Если бы он был фиксированным (как до июля 1914-го) такой вопрос не существовал бы в принципе - ведь тогда все бумажные деньги обменивались на золотую монету без лажа.. альтернативой золоту не может служить ни одна валюта по другой, гораздо более простой причине - его плавающий курс. Если бы он был фиксированным (как до июля 1914-го) такой вопрос не существовал бы в принципе - ведь тогда все бумажные деньги обменивались на золотую монету без лажа..

Не согласен. А почему должен быть постоянный курс ? Это финансовая бессмыслица. Абсурд. И куда более "плавающий курс" не у золота, а у валют. Но вы же пользуетесь валютами? Почему вы пользуетесь долларом - его плавающий курс вам не мешает ? Это естественно - плавающий курс. По другому быть не может. Для постоянного курса - устойчивым должна быть цена сразу 2 активов - не только золота, но и его альтернативы. А финансовое обращение - это динамичный процесс и можно говорить только о большей или меньшей стабильности, полная стабильность в финансах - как в экономике не возможна как "сухая вода"...









Волгарь написав: Самое надежное и удобное средство - кредитка. Если вспомнить историю последних почти 20-ти лет, то доллар - далеко не самая устойчивая валюта. Достаточно вспомнить курсы ЕВРО в 0,85 доллара (в начале нулевых), 1,45 - на пике, 1,07 - совсем недавно или 1,18 - на момент. Как заметил наш корреспондент из полицай-президиума, швейцарский франк - более устойчивая валюта. Что и доказывает почти нулевая/отрицательная доходность по депозитам в нем. Самое надежное и удобное средство - кредитка. Если вспомнить историю последних почти 20-ти лет, то доллар - далеко не самая устойчивая валюта. Достаточно вспомнить курсы ЕВРО в 0,85 доллара (в начале нулевых), 1,45 - на пике, 1,07 - совсем недавно или 1,18 - на момент. Как заметил наш корреспондент из полицай-президиума, швейцарский франк - более устойчивая валюта. Что и доказывает почти нулевая/отрицательная доходность по депозитам в нем.

Про устойчивую кредитку - это хохма? Смешно сказали.

Люба кредитка на много менее устойчива чем валюта на ней. так как к вероятности инфляции или дефолта валюты - которая на счете кредитки - плюсуется вероятность еще краха банка и плюсуется вероятность сбоев в платежной системе и тп. Любая кредитка в валюте какой-то - как иначе ? Не согласен. А почему должен быть постоянный курс ? Это финансовая бессмыслица. Абсурд. И куда более "плавающий курс" не у золота, а у валют. Но вы же пользуетесь валютами? Почему вы пользуетесь долларом - его плавающий курс вам не мешает ? Это естественно - плавающий курс. По другому быть не может. Для постоянного курса - устойчивым должна быть цена сразу 2 активов - не только золота, но и его альтернативы. А финансовое обращение - это динамичный процесс и можно говорить только о большей или меньшей стабильности, полная стабильность в финансах - как в экономике не возможна как "сухая вода"...Про устойчивую кредитку - это хохма?Смешно сказали.Люба кредитка на много менее устойчива чем валюта на ней. так как к вероятности инфляции или дефолта валюты - которая на счете кредитки - плюсуется вероятность еще краха банка и плюсуется вероятность сбоев в платежной системе и тп. Любая кредитка в валюте какой-то - как иначе ? kalinavalera1

Повідомлень: 4354 З нами з: 07.05.11 Подякував: 641 раз. Подякували: 455 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 22 тра, 2018 15:25 Волгарь написав: Я даже не вполне понимаю о чем вы - что это " банкнота ФРС, в быту называемая "доллар " - это вы о наличных долларах обычных ?

Именно так. Возьмите любой доллар, на нем написано - Federal Reserve Note, т.е. нота (обязательство, буквально - ЗАПИСЬ), эмитированная банком с названием FEDERAL RESERVE (союз частных банков, управляемых государством).

По статусу (как и любая БАНКНОТА в отличии от КРЕДИТНОГО БИЛЕТА национального ЦБ) - бессрочный безотзывный вексель, обеспеченный исключительно активами банка, его выпустившего. В данном случае на более чем 90% состоящими из государственных казначейских и полугосударственных ипотечных облигаций с разными сроками обращения. Именно так. Возьмите любой доллар, на нем написано - Federal Reserve Note, т.е. нота (обязательство, буквально - ЗАПИСЬ), эмитированная банком с названием FEDERAL RESERVE (союз частных банков, управляемых государством).По статусу (как и любая БАНКНОТА в отличии от КРЕДИТНОГО БИЛЕТА национального ЦБ) - бессрочный безотзывный вексель, обеспеченный исключительно активами банка, его выпустившего. В данном случае на более чем 90% состоящими из государственных казначейских и полугосударственных ипотечных облигаций с разными сроками обращения.

Да Глеб так как-то слишком умно пишет , что я уже допустил, что существует 2 два вида долларов Он для меня авторитет. Я еще не на столько опытен - что бы знать то, чего не может быть. Пока я разобрался только в том - что есть. Подумал может существуют доллары выпущенные казначейством США ? Тут я или не понял , или просто все и так ясно ? Да Глеб так как-то слишком умно пишет , что я уже допустил, что существует 2 два вида долларовОн для меня авторитет. Я еще не на столько опытен - что бы знать то, чего не может быть. Пока я разобрался только в том - что есть.Подумал может существуют доллары выпущенные казначейством США ? Тут я или не понял , или просто все и так ясно ? kalinavalera1

Повідомлень: 4354 З нами з: 07.05.11 Подякував: 641 раз. Подякували: 455 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 22 тра, 2018 15:50 Подумал может существуют доллары выпущенные казначейством США ?

Только обязательства в виде note/bill/tresuares. США как государство НИКАКИХ обязательств по FEDERAL RESERVE NOTES естественно НЕ НЕСЕТ. Еще 50 лет назад, когда доллар свободно-принудительно обменивался на золото (благодаря чему ЗР США похудели с 21 700 т !!! в 45-ом до 8 200 т) это не имело никакого значения. Сейчас, увы, уже имеет. К тому же, судя по тому как медленно и неохотно из Форт Нокс на родину возвращается турецкое/китайское/немецкое золото, есть основания подозревать, что золотые пассивы (т.е. обязательства) сопоставимы с активами (физическое золото) Только обязательства в виде note/bill/tresuares. США как государство НИКАКИХ обязательств по FEDERAL RESERVE NOTES естественно НЕ НЕСЕТ. Еще 50 лет назад, когда доллар свободно-принудительно обменивался на золото (благодаря чему ЗР США похудели с 21 700 т !!! в 45-ом до 8 200 т) это не имело никакого значения. Сейчас, увы, уже имеет. К тому же, судя по тому как медленно и неохотно из Форт Нокс на родину возвращается турецкое/китайское/немецкое золото, есть основания подозревать, что золотые пассивы (т.е. обязательства) сопоставимы с активами (физическое золото) Волгарь Повідомлень: 4872 З нами з: 12.10.12 Подякував: 15 раз. Подякували: 495 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1740174117421743 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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