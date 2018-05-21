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Горячие новости по драгоценным металлам
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: Вів 22 тра, 2018 13:24
уже две недели на проекте в Швейцарии, покупал всякую дрянь и мелочи полные карманы,
А что, кредитки уже не действуют? Я вот даже в трамвае пллачу с МasterCard
вот хотел сникерс в автомате купить и автоматически посмотрел на монетки - евро то разные, так вот у меня монетки 1905, 1914, 1933, 1937, 1941, 1946 и
Это все очень интересно. Вы только забыли упомянуть, что сто и более лет назад (судя по тогдашней практике) ВСЕ монетки от от полуфранка (а другие, с учетом швейцарского уровня цен вряд ли используются в торговых автоматах) выпускались из серебра достаточно высокой пробы.
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Додано: Вів 22 тра, 2018 14:19
Kripo написав:
За 100 лет рубль подешевел в 44 770 000 000 000 000 (сорок четыре квадриллиона семьсот семьдесят триллионов) раз относительно доллара США.
Вроде никто не предлагает "уходить" в рубли, тем более на долгосрок. А что касается "дешевле купить - дороже продать" - то тут любая валюта хороша - если вы знаете ситуацию и сможете на ней откупиться. Рубль не предлагает себя как альтернативу золоту. А доллар предлагает себя в таком качестве. Что не вполне корректно. Но на текущий момент доллар самое удобное и надежное ( сравнимо с другими деньгами) средство платежное.
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kalinavalera1
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Додано: Вів 22 тра, 2018 14:47
Рубль не предлагает себя как альтернативу золоту. А доллар предлагает себя в таком качестве.
И то и другое неверно. Наличный рубль (бумажный) имеет, видимо, самое больше из мировых валют золотое покрытие - более 50 коп (для сравнения доллар - менее 10 центов). Но альтернативой золоту не может служить ни одна валюта по другой, гораздо более простой причине - его плавающий курс. Если бы он был фиксированным (как до июля 1914-го) такой вопрос не существовал бы в принципе - ведь тогда все бумажные деньги обменивались на золотую монету без лажа
Что не вполне корректно. Но на текущий момент доллар самое удобное и надежное ( сравнимо с другими деньгами) средство платежное.
Самое надежное и удобное средство - кредитка. Если вспомнить историю последних почти 20-ти лет, то доллар - далеко не самая устойчивая валюта. Достаточно вспомнить курсы ЕВРО в 0,85 доллара (в начале нулевых), 1,45 - на пике, 1,07 - совсем недавно или 1,18 - на момент. Как заметил наш корреспондент из полицай-президиума, швейцарский франк - более устойчивая валюта. Что и доказывает почти нулевая/отрицательная доходность по депозитам в нем.
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Додано: Вів 22 тра, 2018 15:04
gleb написав:kalinavalera1
100 лет-50-20-5 в плане "надежности": Вы сначала определитесь, что Вы называете долларом. Если это банкнота ФРС, в быту называемая "доллар "то никакой надежности у нее нет ибо решением этой же ФРС она может быть изъята из обращения, заменена, и тд. Кроме собственно ФРС такое решение может принять конгресс и Трежери. Если же Вы говорите о долларе США на счету в банке, то -да- он надежен ибо является валютой международных расчетов. Однако, он все же может быть девальвирован, запрещен к обороту в конкретно взятой стране, банк может рухнуть, но сама валюта никуда не денется. В Украине не существует банков , где можно безопасно держать доллары на счету ( я имею в виду солидные суммы а не 10-20К). Так что "надежность" доллара она не для нас с Вами.
Я даже не вполне понимаю о чем вы - что это " банкнота ФРС, в быту называемая "доллар " - это вы о наличных долларах обычных ? И то, что они чем-то гарантированы - только на счетах в банках цивилизованных стран? Я не на столько владею темой как вы. Но то, в чем я разобрался - тут я в себе уверен.
"Определиться в сроках" реально не возможно , так что бы точно. Можно говорить только об уровнях вероятности - более высоких или менее высоких. точно я вам ничего не "навангую" - это никто не сможет. Понимать более высокую вероятность и уменьшающуюся вероятность устойчивости доллара через 5, через 20 и через 50 лет соответственно тем более - для меня не просто интересно - но необходимо. Через 50 лет может доллара вовсе не будет, но нам важнее что будет сегодня и завтра, через год и через пару- тройку лет. Что будет через 50 лет - сегодня не так и важно, да и не все доживут даже.
Конечно я как и прежде убежден - что на долгосрок - золото самое надежное сохранение капитала. Да и не вижу падения цен на него. В худшем случае золото будет расти на уровень инфляции доллара.
"Определиться со сроками" я точно не могу. Но на 5 лет вперед не вижу веских причин - для полного "краха доллара". Конечно все может быть. Но я как обычный нормальный человек - ориентируюсь на более вероятные обстоятельства и из них исхожу. При этом владеть золотом - это хорошо, если есть такая возможность - то для хранения на долгосрок - золото оптимально.
Я не отрицаю возможность взрывного роста золота, но причин веских для этого на текущий момент не вижу. И для резкого обвала США тоже не вижу причин ( все экономические показатели - вроде бы плохие, даже ужасные
- но США при них себя прекрасно чувствует лет 10 уже , если не больше на много ), так почему вдруг "крах" ? - Были попытки Китая, и не только - повлиять на США - но пока что "воз и ныне там". Конечно инфляцию доллара я вполне допускаю - максимум 5% в среднем в год - то есть за 5 лет это около 25%, может 20%. Если исходить из более вероятных обстоятельств - то более вероятно получать прибыли , а не убытки. Все просто. Ничего особо умного сказать не имею. Все банально.
Конечно в наших банках сейчас никто не держит валюту, но я не о том. Золото - не средство платежа. А доллар нужен для текущих нужд и для вложений - кто занимается коммерцией. Если у вас есть постоянный источник - кому можно продать золото в любой момент беспроблемно, то вы в другом положении, чем большинство. Уверен что на 95% мы об одном и том же с вами - токо разными словами. 100% гарантий нет не на что вообще. Не дай Бог - все мы люди - общался с блогером на ютубе - ей лет 30 , если не меньше. Потом на пару лет отвлекся другими интересами и темами. Захожу недавно на ее тему , а она умерла от сердечного приступа. Была такая умная, красивая, цветущая, поверить не возможно....
Просто ориентируюсь на то, что случится с большей вероятностью.
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kalinavalera1
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Додано: Вів 22 тра, 2018 15:15
Я даже не вполне понимаю о чем вы - что это " банкнота ФРС, в быту называемая "доллар " - это вы о наличных долларах обычных ?
Именно так. Возьмите любой доллар, на нем написано - Federal Reserve Note, т.е. нота (обязательство, буквально - ЗАПИСЬ), эмитированная банком с названием FEDERAL RESERVE (союз частных банков, управляемых государством).
По статусу (как и любая БАНКНОТА в отличии от КРЕДИТНОГО БИЛЕТА национального ЦБ) - бессрочный безотзывный вексель, обеспеченный исключительно активами банка, его выпустившего. В данном случае на более чем 90% состоящими из государственных казначейских и полугосударственных ипотечных облигаций с разными сроками обращения.
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Волгарь
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Додано: Вів 22 тра, 2018 15:18
Волгарь написав:
альтернативой золоту не может служить ни одна валюта по другой, гораздо более простой причине - его плавающий курс. Если бы он был фиксированным (как до июля 1914-го) такой вопрос не существовал бы в принципе - ведь тогда все бумажные деньги обменивались на золотую монету без лажа..
Не согласен. А почему должен быть постоянный курс ? Это финансовая бессмыслица. Абсурд. И куда более "плавающий курс" не у золота, а у валют. Но вы же пользуетесь валютами? Почему вы пользуетесь долларом - его плавающий курс вам не мешает ? Это естественно - плавающий курс. По другому быть не может. Для постоянного курса - устойчивым должна быть цена сразу 2 активов - не только золота, но и его альтернативы. А финансовое обращение - это динамичный процесс и можно говорить только о большей или меньшей стабильности, полная стабильность в финансах - как в экономике не возможна как "сухая вода"...
Волгарь написав:
Самое надежное и удобное средство - кредитка. Если вспомнить историю последних почти 20-ти лет, то доллар - далеко не самая устойчивая валюта. Достаточно вспомнить курсы ЕВРО в 0,85 доллара (в начале нулевых), 1,45 - на пике, 1,07 - совсем недавно или 1,18 - на момент. Как заметил наш корреспондент из полицай-президиума, швейцарский франк - более устойчивая валюта. Что и доказывает почти нулевая/отрицательная доходность по депозитам в нем.
Про устойчивую кредитку - это хохма?
Смешно сказали.
Люба кредитка на много менее устойчива чем валюта на ней. так как к вероятности инфляции или дефолта валюты - которая на счете кредитки - плюсуется вероятность еще краха банка и плюсуется вероятность сбоев в платежной системе и тп. Любая кредитка в валюте какой-то - как иначе ?
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Додано: Вів 22 тра, 2018 15:25
Волгарь написав:
Я даже не вполне понимаю о чем вы - что это " банкнота ФРС, в быту называемая "доллар " - это вы о наличных долларах обычных ?
Именно так. Возьмите любой доллар, на нем написано - Federal Reserve Note, т.е. нота (обязательство, буквально - ЗАПИСЬ), эмитированная банком с названием FEDERAL RESERVE (союз частных банков, управляемых государством).
По статусу (как и любая БАНКНОТА в отличии от КРЕДИТНОГО БИЛЕТА национального ЦБ) - бессрочный безотзывный вексель, обеспеченный исключительно активами банка, его выпустившего. В данном случае на более чем 90% состоящими из государственных казначейских и полугосударственных ипотечных облигаций с разными сроками обращения.
Да Глеб так как-то слишком умно пишет , что я уже допустил, что существует 2 два вида долларов
Он для меня авторитет. Я еще не на столько опытен - что бы знать то, чего не может быть. Пока я разобрался только в том - что есть.
Подумал может существуют доллары выпущенные казначейством США ? Тут я или не понял , или просто все и так ясно ?
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Додано: Вів 22 тра, 2018 15:50
Подумал может существуют доллары выпущенные казначейством США ?
Только обязательства в виде note/bill/tresuares. США как государство НИКАКИХ обязательств по FEDERAL RESERVE NOTES естественно НЕ НЕСЕТ. Еще 50 лет назад, когда доллар свободно-принудительно обменивался на золото (благодаря чему ЗР США похудели с 21 700 т !!! в 45-ом до 8 200 т) это не имело никакого значения. Сейчас, увы, уже имеет. К тому же, судя по тому как медленно и неохотно из Форт Нокс на родину возвращается турецкое/китайское/немецкое золото, есть основания подозревать, что золотые пассивы (т.е. обязательства) сопоставимы с активами (физическое золото)
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