Волгарь написав:Подумал может существуют доллары выпущенные казначейством США ?
Только обязательства в виде note/bill/tresuares. США как государство НИКАКИХ обязательств по FEDERAL RESERVE NOTES естественно НЕ НЕСЕТ. Еще 50 лет назад, когда доллар свободно-принудительно обменивался на золото (благодаря чему ЗР США похудели с 21 700 т !!! в 45-ом до 8 200 т) это не имело никакого значения. Сейчас, увы, уже имеет. К тому же, судя по тому как медленно и неохотно из Форт Нокс на родину возвращается турецкое/китайское/немецкое золото, есть основания подозревать, что золотые пассивы (т.е. обязательства) сопоставимы с активами (физическое золото)
Это да. Теоретически одно должно быть , а на деле совсем другое. Что в США, что в России - с ее золотым запасом 3 дефолта на жизни одного поколения только !? Кстати - вот еще очень не ясно с трежерис. Промышленность США - вся в частной собственности ? Тогда как казначейство что-то может гарантировать облигациями ? И куда вкладывает казначейство США деньги - заплаченные покупателями за трежерис?
Это я не понимаю и очень интересный момент.