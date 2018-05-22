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Горячие новости по драгоценным металлам
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: Вів 22 тра, 2018 17:28
Волгарь написав:
Подумал может существуют доллары выпущенные казначейством США ?
Только обязательства в виде note/bill/tresuares. США как государство НИКАКИХ обязательств по FEDERAL RESERVE NOTES естественно НЕ НЕСЕТ. Еще 50 лет назад, когда доллар свободно-принудительно обменивался на золото (благодаря чему ЗР США похудели с 21 700 т !!! в 45-ом до 8 200 т) это не имело никакого значения. Сейчас, увы, уже имеет. К тому же, судя по тому как медленно и неохотно из Форт Нокс на родину возвращается турецкое/китайское/немецкое золото, есть основания подозревать, что золотые пассивы (т.е. обязательства) сопоставимы с активами (физическое золото)
Это да. Теоретически одно должно быть , а на деле совсем другое. Что в США, что в России - с ее золотым запасом 3 дефолта на жизни одного поколения только !? Кстати - вот еще очень не ясно с трежерис. Промышленность США - вся в частной собственности ? Тогда как казначейство что-то может гарантировать облигациями ? И куда вкладывает казначейство США деньги - заплаченные покупателями за трежерис?
Это я не понимаю и очень интересный момент.
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kalinavalera1
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Додано: Сер 23 тра, 2018 09:26
kalinavalera1 написав: gleb написав:kalinavalera1
100 лет-50-20-5 в плане "надежности": Вы сначала определитесь, что Вы называете долларом. Если это банкнота ФРС, в быту называемая "доллар "то никакой надежности у нее нет ибо решением этой же ФРС она может быть изъята из обращения, заменена, и тд. Кроме собственно ФРС такое решение может принять конгресс и Трежери. Если же Вы говорите о долларе США на счету в банке, то -да- он надежен ибо является валютой международных расчетов. Однако, он все же может быть девальвирован, запрещен к обороту в конкретно взятой стране, банк может рухнуть, но сама валюта никуда не денется. В Украине не существует банков , где можно безопасно держать доллары на счету ( я имею в виду солидные суммы а не 10-20К). Так что "надежность" доллара она не для нас с Вами.
Я даже не вполне понимаю о чем вы - что это " банкнота ФРС, в быту называемая "доллар " - это вы о наличных долларах обычных ? И то, что они чем-то гарантированы - только на счетах в банках цивилизованных стран? Я не на столько владею темой как вы. Но то, в чем я разобрался - тут я в себе уверен.
Включать блондинку, конечно, можно но не надо переигрывать. Вы типа никогда в руках не держали доллр США и не читали, что на нем написано?
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gleb
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Додано: Сер 23 тра, 2018 09:36
Хочу обратить Ваше внимание на тот факт, что как покупка так и продажа золота и серебра в банках Украины становятся все более проблематичными. Есть , конечно, ломбарды, стремные конторы "куплю золото" и просто подворотни, но это для любителей романтики. Вам же советую подумать не только о том когда и по какой цене, но и где, кому и за какие денежные знаки вы будете продавать свою прелесть, когда настанет день Ч. Это не праздный вопрос ибо одно дело реализовать слиток 20 гр а другое дело - 500 гр.
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gleb
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