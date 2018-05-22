gleb написав:

100 лет-50-20-5 в плане "надежности": Вы сначала определитесь, что Вы называете долларом. Если это банкнота ФРС, в быту называемая "доллар "то никакой надежности у нее нет ибо решением этой же ФРС она может быть изъята из обращения, заменена, и тд. Кроме собственно ФРС такое решение может принять конгресс и Трежери. Если же Вы говорите о долларе США на счету в банке, то -да- он надежен ибо является валютой международных расчетов. Однако, он все же может быть девальвирован, запрещен к обороту в конкретно взятой стране, банк может рухнуть, но сама валюта никуда не денется. В Украине не существует банков , где можно безопасно держать доллары на счету ( я имею в виду солидные суммы а не 10-20К). Так что "надежность" доллара она не для нас с Вами.